Estrellada: la historia de una científica traicionada y un descubrimiento revolucionario que llega al teatro en Villa Crespo

Una astrofísica dedica años de su vida a una investigación y, justo cuando consigue un hallazgo revolucionario, recibe una carta que la aparta del proyecto que lideró. La traición desencadena una crisis personal y profesional que la obliga a revisar su pasado y preguntarse qué queda de aquello que construyó.

Esa es la historia de Estrellada, el unipersonal escrito y dirigido por Verónica Litvin, con actuación de Victoria Baldomir, que se presenta en NüN Teatro Bar, en Villa Crespo, los jueves a las 21.00, hasta el 26 de noviembre. La obra combina ciencia, humor y drama para abordar los vínculos entre la vocación, el reconocimiento profesional y las decisiones personales.

Estrellada: una historia de ciencia, traición y reconstrucción

Victoria Baldomir protagoniza Estrellada, un unipersonal escrito y dirigido por Verónica Litvin Gentileza

La protagonista es Marina, una científica que, después de ser desplazada de su investigación y traicionada por una persona cercana, se interna en un descampado en busca de un desenlace fatal. Sin embargo, la luz de las estrellas ilumina distintos objetos dispersos en el lugar y convierte lo que parecía un basural en una especie de observatorio de su propia vida.

A partir de ese escenario, comienza un recorrido por los momentos que marcaron su trayectoria académica y sentimental. Los descubrimientos, las relaciones personales y las decisiones que tomó a lo largo de los años aparecen como piezas de una historia que intenta reconstruir.

La obra es una ficción inspirada en experiencias reales de mujeres cuyos aportes científicos fueron apropiados o invisibilizados por investigadores hombres durante el siglo XX.

Desde esa perspectiva histórica, Litvin incorpora una mirada latinoamericana sobre otros desafíos de la carrera científica: las dificultades de desarrollar investigaciones en contextos de inestabilidad económica y las tensiones que aparecen cuando el crecimiento profesional entra en conflicto con la posibilidad de permanecer en el país de origen.

La astronomía atraviesa la puesta y funciona como recurso para explorar la memoria, la identidad y los vínculos. El humor y la ironía conviven con momentos dramáticos mientras la protagonista intenta recuperar el sentido de su vocación.

“Más allá de los sinsabores de la historia, creo que el corazón de Estrellada gira en torno a la vocación como fuerza vital, una especie de faro al que aferrarse”, expresa Verónica Litvin.

Quiénes están detrás de Estrellada

Victoria Baldomir y Verónica Litvin Gentileza

La obra marca un nuevo trabajo como autora y directora de Verónica Litvin, actriz, dramaturga y directora teatral que desarrolló durante más de una década su carrera en el circuito independiente.

A lo largo de su trayectoria participó en festivales nacionales e internacionales, entre ellos el Festival de Teatro de Rafaela, el Festival Internacional de Dramaturgia y el FIBA, con obras dirigidas por Pompeyo Audivert, Marcelo Moncarz y Lisandro Rodríguez, entre otros.

En 2023 estrenó Verde infinito, su primera obra como dramaturga, protagonizada por Ignacio Sánchez Mestre y Manuela Iseas. La producción realizó dos temporadas en Casa Teatro Estudio, participó de la fiesta aniversario de la Bienal de Arte Joven y formó parte de la Fiesta de Teatro CABA 2025.

Por su parte, Victoria Baldomir, encargada de interpretar a Marina, es actriz, directora, dramaturga, docente y gestora cultural, egresada de la Licenciatura en Actuación de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Participó en producciones como 5SM y 38 SM (Shakespeare Material), en el Teatro Nacional Cervantes, bajo la dirección de Laurent Berger; La verdad efímera, Juguete, Conurbano cotidiano e Imagen velada, de Santiago Gobernori; y Derecho de piso, de Ana Schimelman e Ian Shifres, trabajo por el que recibió una nominación a los Premios Hugo.

También es cocreadora e intérprete de Las Hermanas Misterio, espectáculo que obtuvo nominaciones a los Premios Hugo, reconocimientos de Teatro del Mundo y premios ATINA, con presentaciones nacionales e internacionales.

Cuándo y dónde ver Estrellada

La temporada comprende siete funciones, entre octubre y noviembre de 2026.

Funciones de octubre: jueves 15, 22 y 29.

jueves 15, 22 y 29. Funciones de noviembre: jueves 5, 12, 19 y 26.

jueves 5, 12, 19 y 26. Horario: 21.00.

21.00. Dónde: NüN Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419, Villa Crespo, CABA.

Cuáles son los precios de las entradas

Las entradas se comercializan a través de Alternativa Teatral. Para la función del jueves 22 de octubre, la plataforma informa cuatro opciones, todas correspondientes a platea sin numerar:

Entradas solidarias: $30.000.

$30.000. Entradas solidarias: $29.000.

$29.000. Platea sin numerar: $28.000.

$28.000. Jubilados con comprobante: $23.000.

Cómo comprar entradas para Estrellada