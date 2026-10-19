Freddie De Tommaso y Nadine Sierra cantan en el Teatro Colóne en una gala con clásicos de Puccini, Verdi y Bizet

El Teatro Colón reunirá a Freddie De Tommaso y Nadine Sierra en una gala lírica que recorrerá algunas de las obras más reconocidas de la ópera italiana y francesa. La función será el lunes 26 de octubre a las 20.00, en la Sala Principal, y marcará el cierre de la temporada 2026 de Ciclo Aura.

El tenor británico-italiano y la soprano estadounidense estarán acompañados por la Orquesta del Ciclo Aura, bajo la dirección de Constantine Orbelian. El programa incluye arias, dúos, oberturas e intermezzi de Bellini, Puccini, Bizet, Verdi, Mascagni, Gounod y Giordano, con obras como Tosca, La bohème, Carmen, Turandot y Andrea Chénier.

Freddie De Tommaso y Nadine Sierra: dos voces de la lírica internacional

Freddie De Tommaso Gentileza

Freddie De Tommaso es un tenor británico-italiano que desarrolló una carrera internacional con presentaciones en escenarios como la Royal Opera House de Londres, el Metropolitan Opera de Nueva York, la Opéra national de Paris y la Wiener Staatsoper. En 2018 obtuvo el Primer Gran Premio del Concurso Tenor Viñas y sus álbumes Passione e Il Tenore llegaron al primer puesto de los rankings de música clásica.

Su repertorio está especialmente asociado con la tradición operística italiana. En la gala del Colón interpretará, entre otras piezas, “Recondita armonia”, de Tosca; “Che gelida manina”, de La bohème; “Nessun dorma”, de Turandot; y “Mamma! Quel vino è generoso”, de Cavalleria rusticana.

Nadine Sierra Gentileza

Nadine Sierra, por su parte, actuó en instituciones como el Metropolitan Opera, el Teatro alla Scala, la Opéra national de Paris y la Staatsoper Unter den Linden de Berlín. La soprano estadounidense recibió, entre otras distinciones, el Richard Tucker Award y el Beverly Sills Artist Award del Metropolitan Opera.

En Buenos Aires interpretará páginas de Puccini, Verdi y Gounod, además de compartir tres dúos con De Tommaso.

El programa completo de la gala en el Teatro Colón

Primera parte

Vincenzo Bellini

- Obertura de Norma

Giacomo Puccini

“Recondita armonia”, de Tosca — Freddie De Tommaso

“Che gelida manina”, de La bohème — Freddie De Tommaso

“Sì, mi chiamano Mimì”, de La bohème — Nadine Sierra

“O soave fanciulla”, de La bohème — Freddie De Tommaso y Nadine Sierra

Georges Bizet

Preludio de Carmen

“La fleur que tu m’avais jetée”, de Carmen — Freddie De Tommaso

Giacomo Puccini

“Piangi, perché?... Un bel dì”, de Madama Butterfly — Nadine Sierra

“Vogliatemi bene”, de Madama Butterfly — Freddie De Tommaso y Nadine Sierra

Segunda parte

Giacomo Puccini

- “Nessun dorma”, de Turandot — Freddie De Tommaso

Giuseppe Verdi

“Tu puniscimi o signore… A brani, o perfido”, de Luisa Miller — Nadine Sierra

“Ah sì, ben mio… Di quella pira”, de Il trovatore — Freddie De Tommaso

Pietro Mascagni

- Intermezzo, de Cavalleria rusticana

Charles Gounod

- “Amour, ranime mon courage”, de Roméo et Juliette — Nadine Sierra

Pietro Mascagni

- “Mamma! Quel vino è generoso”, de Cavalleria rusticana — Freddie De Tommaso

Giacomo Puccini

Intermezzo, de Manon Lescaut

“Ch’il bel sogno”, de La rondine — Nadine Sierra

Umberto Giordano

- “Vicino a te”, de Andrea Chénier — Freddie De Tommaso y Nadine Sierra

Constantine Orbelian, al frente de la orquesta

La dirección estará a cargo de Constantine Orbelian, director titular y responsable artístico de la New York City Opera Gentileza

La dirección musical estará a cargo del estadounidense Constantine Orbelian, nominado cuatro veces al Grammy. Formado en la Juilliard School, en 1991 asumió la dirección musical de la Orquesta de Cámara de Moscú y se convirtió en el primer estadounidense al frente de una orquesta rusa de primera línea.

Desde 2014 es director titular de la Sinfónica de la Ciudad de Kaunas, en Lituania, y en 2021 fue designado director musical y principal de la New York City Opera.

Su discografía incluye más de 60 títulos para el sello Delos, con grabaciones de Dmitri Hvorostovsky y colaboraciones con figuras como Renée Fleming, Sondra Radvanovsky y Lawrence Brownlee.

La Orquesta del Ciclo Aura, integrada por instrumentistas argentinos, está especializada en el acompañamiento de voces líricas. Durante 2026, bajo la dirección artística invitada de Orbelian, participó de las galas de Xabier Anduaga y Hera Hyesang Park.

La presentación de De Tommaso y Sierra cerrará la temporada de Ciclo Aura, una coproducción del Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP que, desde 2025, presenta a intérpretes internacionales de música clásica en Buenos Aires.

Cuándo y dónde es la gala de Freddie De Tommaso y Nadine Sierra

Cuándo: lunes 26 de octubre de 2026, a las 20.00.

Dónde: Teatro Colón, Sala Principal, Cerrito 628, CABA.

Entradas: disponibles exclusivamente online.

Financiación: 3 cuotas sin interés con Santander y 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad, según informa el Teatro Colón.

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