La Noche de las Embajadas 2026: cuándo es, qué sedes participan y cómo reservar entradas gratis

El sábado 24 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires celebrará una nueva edición de La Noche de las Embajadas, una propuesta que permitirá conocer por dentro residencias diplomáticas, edificios históricos y centros culturales de más de 20 países. Entre las 18 y las 22, distintos espacios abrirán sus puertas con actividades gratuitas que incluirán recorridos guiados, música en vivo, exhibiciones, danzas tradicionales y propuestas gastronómicas.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Ciudad en el marco del programa BA24HS, propone acercar al público a la historia, el patrimonio arquitectónico y las tradiciones de diferentes países. Algunas sedes requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados, mientras que la información general del evento también contempla ingresos por orden de llegada, sujetos a la capacidad de cada establecimiento.

Qué se podrá visitar durante La Noche de las Embajadas

La Noche de las Embajadas Gentileza/GCBA

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de ingresar a edificios de valor histórico y arquitectónico que forman parte del patrimonio diplomático de Buenos Aires.

La Residencia de la Embajada de Italia, ubicada sobre la avenida del Libertador, ofrecerá recorridos guiados por el Palacio Alvear. A pocos metros, la Residencia de la Embajada de España también abrirá sus puertas para mostrar sus instalaciones.

En la Embajada de Chile, las visitas incluirán los comedores, los salones protocolares, el Salón Rojo y una terraza con vista panorámica a la Plaza Chile. La actividad también contempla un recorrido por el Centro Cultural MATTA.

La Residencia de Portugal sumará música tradicional en vivo, degustaciones y una exposición de vajilla, mientras que Uruguay ofrecerá visitas por la planta baja y el primer piso de su residencia, acompañadas por un espectáculo de murga.

Gastronomía, música y tradiciones de diferentes países

Además de los recorridos arquitectónicos, varias representaciones ofrecerán actividades para conocer sus expresiones culturales y gastronómicas.

En la Embajada de Malasia se realizarán demostraciones de preparación de roti canai y teh tarik, junto con exhibiciones de instrumentos musicales y juegos tradicionales. Indonesia presentará danzas típicas, degustaciones de café y propuestas para conocer sus vestimentas tradicionales.

Paraguay organizará un recorrido por tres salas con un pasaporte ficticio para coleccionar sellos. La experiencia incluirá un paseo por el jardín, gastronomía, bebidas y música de arpa.

La Embajada del Líbano ofrecerá visitas guiadas, una presentación del pianista Gustavo Llomplat y un espectáculo de danza tradicional dabke a cargo de Rimah.

También habrá degustaciones, exhibiciones y actividades culturales en las representaciones de Guatemala, República Dominicana, Serbia, Panamá, Argelia y la República Democrática del Congo, entre otras.

La Noche de las Embajadas 2026: todas las sedes, direcciones y horarios

La Noche de las Embajadas Gentileza/GCBA

La programación oficial incluye las siguientes representaciones diplomáticas, residencias y centros culturales:

Argelia

Dónde: Montevideo 1889.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: visita guiada, proyección audiovisual y degustación.

Bolivia

Dónde: Av. Corrientes 545, piso 2.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: degustaciones gastronómicas, muestras de danzas, exposición de trajes folclóricos y fotografías.

Chile

Dónde: Tagle 2762.

Horario: de 18.00 a 21.00.

Actividades: presentación de la historia del edificio, recorridos por comedores y salones protocolares, exhibición de obras de arte, visita al Salón Rojo y a la terraza con vista a Plaza Chile. También habrá un recorrido por el Centro Cultural MATTA, con ingreso por Plaza Chile.

Colombia

Dónde: Carlos Pellegrini 1363, piso 3.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: visitas guiadas para conocer la Embajada y la historia de las relaciones entre Colombia y la Argentina, exhibiciones históricas y material audiovisual.

República Democrática del Congo

Dónde: Olleros 2067.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: exposición de vestimenta cultural, proyecciones audiovisuales y degustaciones gastronómicas.

Costa Rica

Dónde: Av. Córdoba 612, 1.º A.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: recorridos por la Embajada.

El Salvador

Dónde: Av. Santa Fe 1385, piso 1.

Horario: de 18.00 a 20.00.

Actividades: recorridos por la sede, degustación de café, música, presentaciones de coro, danzas tradicionales, taller de cocina y pintura de bolsas de tela.

España

Dónde: Residencia de la Embajada de España, Av. del Libertador 2075.

Horario: de 18.00 a 20.00.

Actividades: visitas guiadas para conocer la residencia.

Estados Unidos

Dónde: Instituto Cultural Argentino Norteamericano (ICANA), Maipú 672.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: recorrido por la biblioteca del Lincoln Center, exposición sobre los Padres Fundadores de Estados Unidos y una trivia interactiva sobre los 250 años de la independencia estadounidense.

Guatemala

Dónde: Paraguay 610, piso 5 A.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: música folclórica, espacios para fotografías, exhibiciones, charlas sobre Guatemala y su Embajada, degustaciones de café y productos típicos, y souvenirs.

Honduras

Dónde: Av. Santa Fe 936.

Horario: de 18.00 a 20.00.

Actividades: exhibición cultural, proyecciones audiovisuales, material impreso y recorrido guiado.

Indonesia

Dónde: Mariscal Ramón Castilla 2901.

Horario: de 18.00 a 21.00.

Actividades: recorridos guiados por la planta baja, danzas tradicionales, degustación de snacks y café, y espacios para fotografías con títeres y vestimentas típicas.

Italia

Dónde: Residencia de la Embajada de Italia, Av. del Libertador 2100, esquina Billinghurst.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: visitas guiadas para conocer el Palacio Alvear.

Líbano

Dónde: Av. del Libertador 2354.

Horario: de 18.00 a 21.00.

Actividades: visitas guiadas, presentación del pianista Gustavo Llomplat y espectáculo de danza tradicional dabke a cargo de Rimah.

Malasia

Dónde: Villanueva 1040.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: presentaciones sobre Malasia, exhibiciones de juegos e instrumentos musicales tradicionales, demostraciones gastronómicas de roti canai y teh tarik, propuestas gastronómicas y recorridos por la Embajada.

Turnos: de 18.00 a 20.00 y de 20.00 a 22.00. Cada sesión incluirá una presentación turística, exhibiciones culturales, demostraciones gastronómicas y recorridos por la sede. Se ofrecerán comidas y bebidas durante el evento.

Pakistán

Dónde: Olleros 2143.

Horario: de 19.00 a 22.00.

Actividades: proyecciones audiovisuales sobre turismo, recorridos por la sede, exhibiciones de artesanías, textiles, vestimentas, accesorios y productos de exportación, música y gastronomía.

Panamá

Dónde: Av. Santa Fe 1461.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: recorridos por la sede, danzas tradicionales, propuestas gastronómicas y exposición fotográfica.

Paraguay

Dónde: Av. General Las Heras 2545.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: recorrido histórico sobre la sede y su vínculo con la Argentina y Recoleta; visita a tres salas con un pasaporte ficticio para coleccionar sellos, paseo por el jardín, gastronomía, bebidas y música de arpa.

Portugal

Dónde: Residencia de la Embajada de Portugal, Av. Ortiz de Ocampo 2831.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: visitas guiadas sobre historia y cultura portuguesa, música tradicional en vivo, degustaciones y exposición de vajilla.

República Dominicana

Dónde: Av. Santa Fe 911, 6.º B.

Horario: de 18.00 a 21.00.

Actividades: propuestas culturales y gastronómicas, exhibición de vestimentas típicas y trajes de carnaval, degustaciones, productos dominicanos, música en vivo y contenidos sobre turismo y cultura.

Serbia

Dónde: Montevideo 696.

Horario: de 18.00 a 21.00.

Actividades: recorridos guiados, exhibición sobre Nikola Tesla, patrimonio arqueológico e histórico, trajes tradicionales, degustaciones y proyecciones audiovisuales.

Turquía

Dónde: Centro Cultural Yunus Emre, 3 de Febrero 1365.

Horario: de 18.00 a 22.00.

Actividades: propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para conocer la cultura turca.

Uruguay

Dónde: Residencia de la República Oriental del Uruguay, Av. Figueroa Alcorta 3300.

Horario: de 18.00 a 21.30.

Actividades: visitas guiadas por la planta baja y el primer piso de la residencia, y un espectáculo musical de murga a cargo de La Cantora.

Cómo reservar entradas gratis para La Noche de las Embajadas

La participación en las actividades será gratuita, aunque las condiciones de ingreso dependerán de cada sede.

La información general publicada por la Ciudad contempla tanto las reservas anticipadas como el ingreso por orden de llegada. Sin embargo, el detalle de las representaciones en el sitio Linda Buenos Aires señala actualmente reserva previa para todas las sedes. Por esta diferencia, es importante consultar las condiciones vigentes de cada espacio.

Para acceder al sistema oficial de reservas:

Ingresar a la página oficial de La Noche de las Embajadas.

Consultar las representaciones participantes, sus direcciones, horarios y actividades.

Seleccionar la opción “Reservá tu entrada” , que dirige a la publicación del Gobierno de la Ciudad en Eventbrite.

, que dirige a la publicación del Gobierno de la Ciudad en Eventbrite. Consultar la disponibilidad y las indicaciones de inscripción correspondientes a la representación elegida.

También se puede acceder a la página oficial de reservas en Eventbrite.

Cuándo y dónde es La Noche de las Embajadas 2026