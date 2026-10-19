Mascotear 2026 en Recoleta: cuándo es, horarios y cómo reservar entradas gratis para el festival para perros y gatos

El Festival Mascotear tendrá su cuarta edición el sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 11 a 19, en la plaza de la Floralis Genérica, en Recoleta. Durante las dos jornadas habrá actividades para mascotas y sus familias, con entrada gratuita y reserva previa.

La programación combina desfiles, concursos, juegos, experiencias de bienestar, servicios veterinarios y una jornada de adopción responsable. Entre los principales atractivos aparecen yoga con cachorros, competencias de habilidades, piletas para perros, peluquería canina gratuita y charlas sobre salud y cuidados de los animales.

Desfiles, concursos y juegos para mascotas

Mascotear Gentileza

Uno de los principales espacios será la Pet Carpet, donde se desarrollarán distintas competencias. El sábado se realizará Mascotear Pet Fashion, un desfile en el que las mascotas podrán presentar sus looks junto con sus tutores frente a un jurado. El domingo será el turno del Pet Parade, dedicado a los disfraces y con participantes seleccionados previamente según las condiciones de inscripción.

Durante ambas jornadas también se hará Dogstars, un concurso para mostrar habilidades y talentos de las mascotas.

El sector Perro al agua contará con más piletas y competencias con premios. Además, habrá cinco puntos splash distribuidos por el predio, con sombrillas, reposeras y pequeñas piscinas para que los perros puedan refrescarse durante el recorrido.

Otra de las novedades será una heladería para mascotas, mientras que el Petlotero tendrá inflables y objetos de gran tamaño para jugar y sacarse fotos.

El festival también contará con un encuentro previo exclusivo para Squad Mascotear, una comunidad de 130 mascotas con presencia en redes sociales. Los participantes podrán recorrer las atracciones, recibir regalos y participar de una sesión de fotos.

Yoga con cachorros, masajes y circuitos de agility

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El bienestar tendrá un área propia, con yoga con cachorros, meditación, masajes caninos y DJ sets de música chill, además de espacios de descanso para compartir con los animales.

También habrá un sector de Agility, con demostraciones, clínicas de mini agility, carreras de obstáculos para mascotas y tutores, desafíos de velocidad y la Carrera Mascotear, con premios para los participantes.

Otra propuesta será Pet Dating, una actividad que utiliza a las mascotas como punto de encuentro entre personas. Quienes hagan match podrán disfrutar de una experiencia gastronómica dentro del predio.

Peluquería y cuidados gratuitos

El espacio de belleza ofrecerá peluquería canina, cuidado de uñas y almohadillas, fragancias y peinados, además de la posibilidad de probar un sistema para el baño de las mascotas.

En el escenario principal habrá charlas sobre salud y bienestar animal, desarrollos tecnológicos vinculados con prótesis y otros avances. También se realizará una actividad dedicada a explicar cómo convertir a una mascota en influencer.

Una jornada de adopción de perros y gatos

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La adopción responsable será otro de los ejes del encuentro. Según la organización, más de 60 ONG, asociaciones y refugios participarán de la iniciativa junto con Animales BA, con el objetivo de acercar animales que esperan una familia.

La agenda oficial porteña confirma actividades de adopción durante ambas jornadas en la Plaza de las Naciones Unidas, con espacios de asesoramiento, organizaciones dedicadas al rescate y recepción de donaciones.

El Gobierno de la Ciudad también tendrá un móvil de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

Además, Vete Express ofrecerá orientación veterinaria preventiva sobre calendarios de vacunación, desparasitación, nutrición, higiene, cuidado del pelaje y las uñas, prevención de parásitos, comportamiento y primeros auxilios menores.

Reciclaje y un espacio dedicado a los gatos

La sustentabilidad también tendrá lugar en la programación. El Repara Móvil y el área de Sustentabilidad de la Ciudad participarán con puestos de reciclaje y una iniciativa para recolectar bolsas de alimento balanceado en desuso.

El sábado, el Repara Móvil también permitirá realizar arreglos en correas, mantas y otras prendas de las mascotas, además de reparaciones básicas de bicicletas.

Los gatos tendrán un sector específico, con espacios para fotos y la presencia de la mascota felina del festival, que recorrerá distintos sectores del predio. La agenda anticipa una mesa de debate sobre bienestar felino y una charla de astrología para gatos.

Cuándo y dónde es Mascotear 2026

Cuándo: sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026.

Horario: de 11 a 19.

Dónde: Floralis Genérica, Plaza de las Naciones Unidas, Av. Figueroa Alcorta 2301, Recoleta.

Entrada: gratuita, con reserva previa.

Cómo reservar las entradas para Mascotear 2026