Con Martín Cirio y Bandana, platos de comida desde $10.000, música en vivo y circo: así será la nueva edición de Experiencia BA

Un plan al aire libre con gastronomía, shows en vivo y actividades para todas las edades llegará este sábado 17 de octubre a uno de los puntos más reconocibles de Buenos Aires. Experiencia BA tendrá una nueva edición de 16.00 a 22.00 en la Plaza de las Naciones Unidas, frente a la Floralis Genérica.

Experiencia BA Gentileza

La propuesta reunirá 19 opciones gastronómicas con hamburguesas, pastas, sándwiches, productos dulces y cafetería, además de DJs, bandas en vivo, circo y juegos. Entre los atractivos principales habrá cafés y opciones de pastelería desde $5000 y platos de restaurantes y comida rápida desde $10.000, junto con una programación que se extenderá durante toda la tarde y la noche.

Qué propuestas gastronómicas habrá en Experiencia BA

Experiencia BA Gentileza

La propuesta gastronómica estará integrada por:

B2B

Black Ristretto

Gobs Café de Especialidad

Le Blé

Cremolatti

Guapaletas

Slash

Más Dulzura Por Favor

L’Amuse Bouche

TequePops

Trece Perros

Lo de Gauna

Jordanas

Vera Pizza

Foodtruck Argentino

Oggi Pasta e Birra

Maza

Amaranta Cocina

Pochoclera

Cronograma de shows

Experiencia BA Gentileza

La programación musical comenzará poco después de la apertura y continuará hasta el cierre:

16.15: DJ Francois

DJ Francois 17.30: Sele Masessa & Virrshi DJ

Sele Masessa & Virrshi DJ 19.20: stream en vivo con Martín Cirio y Bandana

stream en vivo con Martín Cirio y Bandana 21.10: Axel Caram

Qué otras actividades habrá

El show de Bandana por sus 25 años Tadeo Bourbon

Además de la gastronomía y los shows musicales, durante la tarde habrá propuestas recreativas y espectáculos:

16.30 a 18.30: espacio de arte

espacio de arte 17.00 a 19.30: stand de glitters y maquillaje

stand de glitters y maquillaje Desde las 16.00: show itinerante de circo y malabares

show itinerante de circo y malabares Plaza de inflables

Plataforma 360

Sector de juegos para adolescentes

Cuándo y dónde es Experiencia BA

Cuándo: sábado 17 de octubre, de 16.00 a 22.00 .

sábado 17 de octubre, de . Dónde: Plaza de las Naciones Unidas, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901, Ciudad de Buenos Aires.

Cuáles son los precios de las propuestas gastronómicas

Los valores promocionales se dividen según el tipo de propuesta: