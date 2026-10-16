Con Martín Cirio y Bandana, platos de comida desde $10.000, música en vivo y circo: así será la nueva edición de Experiencia BA

La propuesta se realizará el sábado 17 de octubre en la Plaza de las Naciones Unidas; habrá puestos gastronómicos, precios promocionales, DJs, bandas en vivo, juegos y actividades durante seis horas
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Un plan al aire libre con gastronomía, shows en vivo y actividades para todas las edades llegará este sábado 17 de octubre a uno de los puntos más reconocibles de Buenos Aires. Experiencia BA tendrá una nueva edición de 16.00 a 22.00 en la Plaza de las Naciones Unidas, frente a la Floralis Genérica.
La propuesta reunirá 19 opciones gastronómicas con hamburguesas, pastas, sándwiches, productos dulces y cafetería, además de DJs, bandas en vivo, circo y juegos. Entre los atractivos principales habrá cafés y opciones de pastelería desde $5000 y platos de restaurantes y comida rápida desde $10.000, junto con una programación que se extenderá durante toda la tarde y la noche.
Qué propuestas gastronómicas habrá en Experiencia BA
La propuesta gastronómica estará integrada por:
- B2B
- Black Ristretto
- Gobs Café de Especialidad
- Le Blé
- Cremolatti
- Guapaletas
- Slash
- Más Dulzura Por Favor
- L’Amuse Bouche
- TequePops
- Trece Perros
- Lo de Gauna
- Jordanas
- Vera Pizza
- Foodtruck Argentino
- Oggi Pasta e Birra
- Maza
- Amaranta Cocina
- Pochoclera
Cronograma de shows
La programación musical comenzará poco después de la apertura y continuará hasta el cierre:
- 16.15: DJ Francois
- 17.30: Sele Masessa & Virrshi DJ
- 19.20: stream en vivo con Martín Cirio y Bandana
- 21.10: Axel Caram
Qué otras actividades habrá
Además de la gastronomía y los shows musicales, durante la tarde habrá propuestas recreativas y espectáculos:
- 16.30 a 18.30: espacio de arte
- 17.00 a 19.30: stand de glitters y maquillaje
- Desde las 16.00: show itinerante de circo y malabares
- Plaza de inflables
- Plataforma 360
- Sector de juegos para adolescentes
Cuándo y dónde es Experiencia BA
- Cuándo: sábado 17 de octubre, de 16.00 a 22.00.
- Dónde: Plaza de las Naciones Unidas, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901, Ciudad de Buenos Aires.
Cuáles son los precios de las propuestas gastronómicas
Los valores promocionales se dividen según el tipo de propuesta:
- Desde $5000: cafés y opciones de pastelería.
- Desde $10.000: platos de restaurantes y propuestas de comida rápida.