Por la llegada de BTS, La Plata tendrá tres días de k-pop, talleres, cine y cultura coreana gratis

La llegada de BTS a la Argentina estará acompañada por una celebración dedicada a la cultura coreana en La Plata. Del jueves 22 al sábado 24 de octubre de 2026 se realizará Hola Corea, un encuentro gratuito que reunirá talleres de k-pop, exposiciones, cine, actividades de belleza, juegos y experiencias participativas vinculadas con las tradiciones del país asiático.

La propuesta se desarrollará en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, de 14 a 20, y tendrá como protagonistas a los seguidores del grupo surcoreano, que podrán aprender sus coreografías, personalizar sus propios lightsticks y recorrer una muestra de pop-art dedicada a BTS. La programación también incluirá un espectáculo de música, danza y acrobacia tradicional en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, con entrada gratuita y reserva previa disponible.

Hola Corea Gentileza

Organizada por la Embajada de Corea en la Argentina, el Centro Cultural Coreano y la Municipalidad de La Plata, la iniciativa busca aprovechar el interés por el k-pop para dar a conocer otras expresiones culturales, desde la gastronomía y el cine hasta la vestimenta y las artes tradicionales.

“Así como muchos descubrieron Corea a través de BTS, queremos invitarlos a descubrir todo lo que hay atrás del k-pop: una cultura con historia, tradiciones, arte, gastronomía, cine y formas de expresión que conviven con lo contemporáneo”, afirmó Kim Misuk, directora del Centro Cultural Coreano.

Por su parte, el embajador de la República de Corea en la Argentina, Lee Chong Hwa, señaló: “Con esta iniciativa, buscamos fortalecer el vínculo cultural entre Corea y la ciudad de La Plata y acercarnos a nuevos públicos. Los invitamos a vivir Corea desde adentro”.

Qué actividades habrá en Hola Corea

K-beauty, los secretos de la cosmética coreana Gentileza

La programación combinará propuestas vinculadas con BTS y el k-pop con actividades dedicadas a la historia y las tradiciones de Corea.

Taller para decorar lightsticks. Los seguidores del k-pop podrán crear y personalizar sus propias barras luminosas con elementos de la artesanía tradicional coreana, como el norige. Cuándo : jueves 22, de 14 a 17.30.

Los seguidores del k-pop podrán crear y personalizar sus propias barras luminosas con elementos de la artesanía tradicional coreana, como el norige. : jueves 22, de 14 a 17.30. K-beauty : los secretos de la cosmética coreana. La influencer Cande Copello brindará una clase especial de maquillaje inspirada en la estética del k-pop. La propuesta incluirá la presentación de un look y una actividad para explorar distintos estilos. Cuándo : jueves 22 y sábado 24, a las 14.30.

: los secretos de la cosmética coreana. La influencer Cande Copello brindará una clase especial de maquillaje inspirada en la estética del k-pop. La propuesta incluirá la presentación de un look y una actividad para explorar distintos estilos. : jueves 22 y sábado 24, a las 14.30. Talleres de danza k-pop . Las clases estarán dedicadas a aprender coreografías de BTS y reproducir los movimientos de sus canciones. Cuándo : jueves 22, a las 16.30 y 17.30; viernes 23, a las 14.30 y 15.30.

. Las clases estarán dedicadas a aprender coreografías de BTS y reproducir los movimientos de sus canciones. : jueves 22, a las 16.30 y 17.30; viernes 23, a las 14.30 y 15.30. K-pop norebang. Un espacio inspirado en los tradicionales establecimientos de canto de Corea permitirá interpretar canciones frente al micrófono. Cuándo: viernes 23 y sábado 24, a las 18 y 19.

Un espacio inspirado en los tradicionales establecimientos de canto de Corea permitirá interpretar canciones frente al micrófono. Cuándo: viernes 23 y sábado 24, a las 18 y 19. Cine coreano. Se proyectarán dos películas de la cinematografía del país asiático. Cuándo: Little Forest, viernes 23, a las 20.30; Luck-key, sábado 24, a las 16.30.

Una exposición dedicada a BTS y otras experiencias

Hola Corea Gentileza

Además de los talleres con horarios establecidos, Hola Corea contará con muestras permanentes y espacios participativos durante las tres jornadas.

Love Myself. Una exposición de pop-art del artista Alejandro Vigilante reunirá obras inspiradas en BTS, con una reinterpretación visual del universo de la banda.

K-pop y música tradicional coreana. La muestra permitirá conocer instrumentos, sonidos, vestimentas y expresiones tradicionales presentes en las producciones musicales contemporáneas.

Hanbok, vestirse como una estrella del k-pop. Habrá una exhibición de prendas tradicionales utilizadas por artistas del género y una experiencia para probarse un hanbok y sacarse fotografías.

Juegos tradicionales. Un espacio dedicado a conocer y practicar juegos coreanos, con propuestas para compartir entre amigos y familias.

Photowalls y espacios ARMY. Se instalarán sectores interactivos para que los seguidores de BTS puedan sacarse fotografías y participar de actividades vinculadas con la comunidad de fans.

Cabina de fotos. Habrá un espacio inspirado en las cabinas coreanas conocidas como Life4Cuts, que permiten obtener tiras de cuatro fotografías.

Caligrafía coreana. Una experiencia para conocer el arte de la escritura tradicional.

Vitrinas de cultura coreana. El recorrido incluirá objetos y elementos representativos del patrimonio y la vida cotidiana de Corea.

Un espectáculo gratuito de música, danza y acrobacia tradicional

IN Pungnyu, un grupo de artistas que llegará desde Corea para ofrecer un espectáculo de música, danza y acrobacia tradicional Gentileza

La apertura oficial tendrá lugar el jueves 22 de octubre, a las 19, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, con la presentación de IN Pungnyu, un grupo de artistas que llegará desde Corea para ofrecer un espectáculo de música, danza y acrobacia tradicional.

La propuesta, denominada Cultura Coreana en Movimiento, buscará acercar al público a distintas expresiones artísticas del país asiático.

La entrada será gratuita, con reserva mediante un formulario disponible en las redes sociales del Centro Cultural Coreano y de la Municipalidad de La Plata. El ingreso será por orden de llegada.

Dónde: Teatro Municipal Coliseo Podestá, calle 10 entre 46 y 47, La Plata.

También habrá una semana dedicada a la gastronomía coreana

La celebración se extenderá fuera del Pasaje Dardo Rocha con la Semana de Gastronomía y Bebidas Coreanas, organizada por KOTRA Buenos Aires y Grupo El Nene.

Del 19 al 25 de octubre, la sucursal principal de El Nene, en La Plata, ofrecerá degustaciones, promociones y venta de productos coreanos.

Entre las propuestas habrá ramen, snacks, bebidas, mandu —empanaditas coreanas—, helados y soju, una bebida alcohólica tradicional de Corea. También se podrán adquirir productos para consumir en casa.

Participarán cuatro importadores: Neo Geo (Gangnam Express), Kasia Trading, Starex (Mandu) y Jolues. La iniciativa busca ampliar el conocimiento de estos productos y promover su incorporación al surtido habitual del establecimiento.

Cuándo: del 19 al 25 de octubre de 2026.

Dónde: sucursal principal de El Nene, avenida 60 N.º 2562, esquina 146, La Plata.

Cuándo y dónde es Hola Corea 2026