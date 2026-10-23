Robleis, creador de contenido, anticipa su show en Generación: “Lo que van a ver es toda la fuerza del POV ROB POP Tour”

Robleis será uno de los protagonistas de Generación 2026, el festival que reunirá a streamers y creadores de contenido durante dos jornadas en Buenos Aires. Su show está programado para el sábado 12 de diciembre a las 16.15, en el escenario Play de BA Ferial, en Costa Salguero.

La participación del artista propone un cruce entre dos facetas de su carrera: la de creador de contenido y la de músico. El escenario será un punto de encuentro entre el espectáculo en vivo y la comunidad que lo sigue a través de las plataformas digitales.

“Participar en el Generación me pone muy feliz porque es un espacio donde me siento totalmente en casa. Al ser un evento enfocado en creadores de contenido, conecto con un mundo del que formo parte desde sus inicios y que me acompañó en cada etapa de mi vida. Poder llevar mi música a este escenario tiene un plus gigante. Lo que van a ver en el show es toda la fuerza del POV ROB POP Tour, pero con la magia única de estar tocando rodeado de la comunidad que me vio crecer”, dijo Robleis.

Cuándo toca Robleis en Generación 2026

"Lo que van a ver en el show es toda la fuerza del POV ROB POP Tour, pero con la magia única de estar tocando rodeado de la comunidad que me vio crecer”, dijo Robleis Gentileza

El show de Robleis será el sábado 12 de diciembre a las 16.15, en el escenario Play. Generación se desarrollará el viernes 11 y sábado 12 de diciembre de 2026, con shows distribuidos en tres escenarios: Play, Click y Trend.

El festival permitirá comprar entradas para un espectáculo puntual, para todos los shows de un escenario durante una jornada, para un día completo o para las dos fechas.

Además de los espectáculos, las entradas incluyen acceso a las zonas de activaciones, con torneos, espacios de juego libre y un paseo gastronómico.

Qué otros artistas y creadores de contenido participan en Generación 2026

Además de Robleis, Generación contará con la participación de streamers, músicos y creadores de contenido. La programación del viernes 11 y sábado 12 de diciembre incluye espectáculos distribuidos en tres escenarios: Play, Click y Trend.

Viernes 11 de diciembre

Yolo Aventuras: de 15.00 a 16.15, escenario Click.

de 15.00 a 16.15, escenario Click. Ian Lucas: de 16.15 a 18.00, escenario Play.

de 16.15 a 18.00, escenario Play. Ruido con Marti Benza y Evitta Luna: de 17.00 a 18.00, escenario Trend.

de 17.00 a 18.00, escenario Trend. Alejo Igoa: de 19.00 a 20.15, escenario Play.

de 19.00 a 20.15, escenario Play. El Tribunero Mundial , con Guanyar, Mike Máquina del Mal y más: de 19.00 a 21.00, escenario Click.

, con Guanyar, Mike Máquina del Mal y más: de 19.00 a 21.00, escenario Click. Sofi y Kuki Agnone: de 19.15 a 20.15, escenario Trend.

de 19.15 a 20.15, escenario Trend. Los Sueños de la Gula: de 21.15 a 22.15, escenario Trend.

de 21.15 a 22.15, escenario Trend. 412: de 22.00 a 00.15, escenario Play.

de 22.00 a 00.15, escenario Play. Nil Ojeda con Grefg: de 22.45 a 00.00, escenario Click.

de 22.45 a 00.00, escenario Click. Un Poco de Ruido: de 23.15 a 00.30, escenario Trend.

Sábado 12 de diciembre

El Show de la Vecibanda: de 15.00 a 16.00, escenario Click.

de 15.00 a 16.00, escenario Click. YouTube 2016 , con Mica Suárez y Kevsho: de 16.15 a 17.15, escenario Trend.

, con Mica Suárez y Kevsho: de 16.15 a 17.15, escenario Trend. Robleis: de 16.15 a 18.00, escenario Play.

de 16.15 a 18.00, escenario Play. Angie con Hiclavero: de 17.30 a 18.45, escenario Click.

de 17.30 a 18.45, escenario Click. Estrelladas en Data: de 18.45 a 19.45, escenario Trend.

de 18.45 a 19.45, escenario Trend. Jordi Wild: de 19.30 a 21.15, escenario Play.

de 19.30 a 21.15, escenario Play. Carrera, Unicornio y Spreen: de 19.45 a 21.00, escenario Click.

de 19.45 a 21.00, escenario Click. Top Globales: de 21.00 a 22.15, escenario Trend.

de 21.00 a 22.15, escenario Trend. La Gambeta: de 22.30 a 23.30, escenario Click.

de 22.30 a 23.30, escenario Click. Rubius en Argentina con Spreen: de 22.30 a 00.15, escenario Play.

de 22.30 a 00.15, escenario Play. Farid Dieck: de 23.00 a 00.00, escenario Trend.

La grilla también incluye a Coscu y Momo y Billboard x Lit Killah, cuyas presentaciones todavía no tienen horario asignado. Por su parte, Terapia Picante formará parte de las propuestas del Pabellón de activaciones.

La programación completa, con los horarios y escenarios de cada espectáculo, puede consultarse en el sitio oficial de Generación

Cuáles son los precios de las entradas

Los valores informados para cada modalidad son los siguientes, más cargo por servicio, excepto Festival Pass, para el que se informó el precio sin ese adicional:

Show Pass

Escenario Play: desde $56.500.

Escenario Click: desde $45.000.

Escenario Trend: desde $38.500.

Stage Pass

Escenario Play: desde $200.000.

Escenario Click: desde $135.000.

Escenario Trend: desde $112.500.

Day Pass

Día completo: $285.000.

Festival Pass

Festival completo: $490.000.

Cada modalidad ofrece un alcance diferente:

Show Pass: acceso a un espectáculo específico, con elección de día, escenario y horario.

acceso a un espectáculo específico, con elección de día, escenario y horario. Stage Pass: acceso a todos los espectáculos de un escenario durante una jornada.

acceso a todos los espectáculos de un escenario durante una jornada. Day Pass: acceso a todos los espectáculos de los tres escenarios durante un día.

acceso a todos los espectáculos de los tres escenarios durante un día. Festival Pass: acceso a las dos jornadas completas, con todos los escenarios, espectáculos y experiencias.

Cómo comprar entradas para Generación 2026

Ingresar a la ticketera oficial de BA Ferial.

Registrarse en la plataforma.

Ingresar al evento “Generación Festival de Streamers”.

Seleccionar “Ver Entradas” para consultar las modalidades disponibles.

Elegir Festival Pass, Day Pass, Stage Pass o Show Pass. Para comprar una entrada por espectáculo, seleccionar el día, escenario y horario correspondiente.

Completar los datos de pago y revisar el resumen antes de confirmar la operación.

Una vez finalizada la compra, las entradas estarán disponibles en la sección “Mis Entradas”.

Quienes utilicen una tarjeta de crédito Santander Visa podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés.

Las entradas se emitirán en formato electrónico y podrán presentarse desde el celular o impresas. El código QR estará disponible siete días antes del evento.

Cuándo y dónde es Generación 2026