Simple Plan y All Time Low en Argentina 2027: cuándo es el show en Buenos Aires y cómo comprar entradas

Simple Plan y All Time Low anunciaron un show conjunto en Buenos Aires para el martes 11 de mayo de 2027, en el Estadio Obras. Las dos bandas, referentes del pop punk de los años 2000, compartirán escenario en una presentación que reunirá canciones de sus respectivas trayectorias.

Las entradas se venderán exclusivamente a través de CoolCo, con una preventa para clientes de un banco que comenzará el viernes 30 de octubre de 2026, a las 10, y ofrecerá hasta seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará el lunes 2 de noviembre, también a las 10, con todos los medios de pago.

El encuentro, presentado por DF Entertainment, reunirá a dos grupos que comenzaron sus carreras en distintos puntos de Norteamérica y construyeron parte de su identidad musical alrededor de las guitarras, las melodías y los estribillos del pop punk.

Simple Plan: más de dos décadas de canciones que marcaron a una generación

Simple Plan Gentileza

Formada en Canadá, Simple Plan se convirtió en uno de los nombres más reconocidos del pop punk desde la publicación de su primer álbum, No Pads, No Helmets… Just Balls, en 2002.

Aquel debut fue el punto de partida de una carrera que dejó canciones como “I’m Just A Kid”, “Perfect”, “Welcome To My Life”, “Addicted” y “Summer Paradise”, que siguen formando parte de su repertorio.

Con más de 10.000 millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, el cuarteto mantuvo su actividad durante más de dos décadas, con giras internacionales y presentaciones en distintos escenarios.

En 2025, la banda celebró sus 25 años de trayectoria con un documental estrenado en Amazon Prime Video y la gira Bigger Than You Think!, que continuó durante 2026.

Su próxima presentación en Buenos Aires permitirá volver a escuchar algunas de las canciones que acompañaron la expansión internacional del género durante los primeros años de la década del 2000.

All Time Low: de “Dear Maria, Count Me In” a su décimo álbum

All Time Low Gentileza

All Time Low, el cuarteto formado en Maryland, Estados Unidos, también lleva más de dos décadas dentro de la escena del pop punk.

Entre sus canciones más conocidas aparecen “Dear Maria, Count Me In”, “Weightless”, “Lost in Stereo” y “Monsters”, temas que forman parte de distintas etapas de su carrera.

La banda continuó desarrollando su sonido y en octubre de 2025 publicó Everyone’s Talking!, su décimo álbum de estudio.

El trabajo incluye canciones como “SUCKERPUNCH” y “The Weather”, y abrió una nueva etapa musical acompañada por una gira internacional durante 2026.

La presentación junto a Simple Plan reunirá dos repertorios que crecieron dentro de una misma escena, aunque cada banda desarrolló su propia trayectoria.

Cuándo y dónde tocan Simple Plan y All Time Low en Buenos Aires

Cuándo: martes 11 de mayo de 2027.

martes 11 de mayo de 2027. Dónde: Estadio Obras, avenida del Libertador 7395, Núñez, Ciudad de Buenos Aires.

Estadio Obras, avenida del Libertador 7395, Núñez, Ciudad de Buenos Aires. Artistas: Simple Plan y All Time Low.

Simple Plan y All Time Low. Entradas: venta exclusiva a través de CoolCo.

venta exclusiva a través de CoolCo. Preventa: viernes 30 de octubre de 2026, a las 10.

viernes 30 de octubre de 2026, a las 10. Venta general: lunes 2 de noviembre de 2026, a las 10.

Cómo comprar entradas para Simple Plan y All Time Low

Las entradas estarán disponibles únicamente mediante la plataforma oficial CoolCo, con dos instancias de venta.

Ingresar al sitio oficial de CoolCo.

Preventa: a partir del viernes 30 de octubre, a las 10, se habilitará la compra exclusiva para clientes de Santander Visa , con hasta seis cuotas sin interés.

a partir del viernes 30 de octubre, a las 10, se habilitará la compra exclusiva para clientes de , con hasta seis cuotas sin interés. Venta general: desde el lunes 2 de noviembre, a las 10, se podrán adquirir entradas con todos los medios de pago.

Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el viernes 30 de octubre, a las 10, en la instancia de preventa exclusiva Santander Visa.