Un viaje a Japón como premio: así será el concurso de cosplay con ramen, sushi y comida callejera en Palermo

Llega a Palermo un fin de semana cargado de actividades. El sábado 24 y el domingo 25 de octubre, en el Jardín Japonés, se vivirán dos jornadas llenas de emoción y demostraciones de cultura japonesa.

Organizado por la Fundación Cultural Argentino Japonesa, se realizará el tradicional Concurso Extraordinario de Cosplay, Manga y Anime Taikai, uno de sus eventos más importantes del año. Además, de 11.30 a 18, durante ambos días, habrá trivias, charlas, anisong, bandas y teatro. Será un fin de semana especial para los fans del anime y de la cultura nipona en general.

Cosplay en el Jardín Japonés

Los cosplayers serán protagonistas en el Jardín Japonés Jardín

Uno de los grandes protagonistas será el cosplay (etimológicamente, del inglés “costume play”, “juego de disfraces”), una actividad que consiste en disfrazarse e interpretar a un personaje real o inspirado en un manga, anime, película, libro, videojuego o, incluso, en cantantes y grupos musicales.

El fenómeno del cosplay —que surgió alrededor de los años 70 en la Comic Market de Japón, que se celebra cada año en Odaiba, Tokio— generó miles de adeptos a nivel internacional y actualmente cuenta con cientos de seguidores, llamados cosplayers, en la Argentina.

Llega una nueva edición del concurso de cosplay Jardín

Durante el fin de semana, los participantes podrán aprovechar el ámbito del Jardín para tomar fotografías y, además, previa inscripción, participar del ya clásico concurso organizado por la Fundación.

La final será el domingo 25, a las 16, cuando los visitantes podrán disfrutar de un desfile y seguir la competencia en vivo para ver qué cosplayer se lleva el gran premio: un viaje a Japón. Para inscribirse en el concurso se debe escribir a cultura@jardinjapones.org.ar

Gastro Japo Street Food

Opciones saladas y dulces de la cocina japonesa para disfrutar Jardín

Además, durante el fin de semana y en el marco de las Jornadas de Cosplay, Manga y Anime en el Jardín Japonés, se podrá disfrutar de la Gastro Japo Street Food, con lo mejor de la gastronomía japonesa y puestos callejeros como los que se encuentran en Japón.

Los cocineros de la asociación Club Gastro Japo se encargarán de preparar distintos platos típicos:

Sushi

Ramen

Yakitori (brochettes)

Kushikatsu (brochettes fritas)

Sando (sándwiches japoneses)

Manga, anime, cosplay y comida callejera en el Jardín Japonés / Gastro Japo Street Food Jardín

También habrá opciones dulces para degustar, como:

Mochi

Mochi dango

Cheesecake japonés

Dorayaki

Matcha cookies

La feria de street food se llevará a cabo durante las dos jornadas, tanto en el Damero como en el Patio Magnolias, de 12 a 18. Será un anticipo de la Gastro Japo Food Week, que se realizará del 28 de octubre al 8 de noviembre en distintos locales de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo y dónde