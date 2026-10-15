Un viaje a Japón como premio: así será el concurso de cosplay con ramen, sushi y comida callejera en Palermo

Dos jornadas en el Jardín Japonés con un concurso de cosplay y una edición especial de Gastro Japo Street Food, la feria con puestos de comida japonesa
- 3 minutos de lectura'
Llega a Palermo un fin de semana cargado de actividades. El sábado 24 y el domingo 25 de octubre, en el Jardín Japonés, se vivirán dos jornadas llenas de emoción y demostraciones de cultura japonesa.
Organizado por la Fundación Cultural Argentino Japonesa, se realizará el tradicional Concurso Extraordinario de Cosplay, Manga y Anime Taikai, uno de sus eventos más importantes del año. Además, de 11.30 a 18, durante ambos días, habrá trivias, charlas, anisong, bandas y teatro. Será un fin de semana especial para los fans del anime y de la cultura nipona en general.
Cosplay en el Jardín Japonés
Uno de los grandes protagonistas será el cosplay (etimológicamente, del inglés “costume play”, “juego de disfraces”), una actividad que consiste en disfrazarse e interpretar a un personaje real o inspirado en un manga, anime, película, libro, videojuego o, incluso, en cantantes y grupos musicales.
El fenómeno del cosplay —que surgió alrededor de los años 70 en la Comic Market de Japón, que se celebra cada año en Odaiba, Tokio— generó miles de adeptos a nivel internacional y actualmente cuenta con cientos de seguidores, llamados cosplayers, en la Argentina.
Durante el fin de semana, los participantes podrán aprovechar el ámbito del Jardín para tomar fotografías y, además, previa inscripción, participar del ya clásico concurso organizado por la Fundación.
La final será el domingo 25, a las 16, cuando los visitantes podrán disfrutar de un desfile y seguir la competencia en vivo para ver qué cosplayer se lleva el gran premio: un viaje a Japón. Para inscribirse en el concurso se debe escribir a cultura@jardinjapones.org.ar
Gastro Japo Street Food
Además, durante el fin de semana y en el marco de las Jornadas de Cosplay, Manga y Anime en el Jardín Japonés, se podrá disfrutar de la Gastro Japo Street Food, con lo mejor de la gastronomía japonesa y puestos callejeros como los que se encuentran en Japón.
Los cocineros de la asociación Club Gastro Japo se encargarán de preparar distintos platos típicos:
- Sushi
- Ramen
- Yakitori (brochettes)
- Kushikatsu (brochettes fritas)
- Sando (sándwiches japoneses)
También habrá opciones dulces para degustar, como:
- Mochi
- Mochi dango
- Cheesecake japonés
- Dorayaki
- Matcha cookies
La feria de street food se llevará a cabo durante las dos jornadas, tanto en el Damero como en el Patio Magnolias, de 12 a 18. Será un anticipo de la Gastro Japo Food Week, que se realizará del 28 de octubre al 8 de noviembre en distintos locales de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuándo y dónde
- Cuándo: sábado 24 y domingo 25 de octubre.
- Dónde: Jardín Japonés (avenida Casares, entre las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, CABA).
- Horarios: el Jardín Japonés abre de 10 a 18.45. Las actividades se desarrollarán de 11.30 a 18, mientras que la competencia será el domingo a las 16.
- Entradas: $8000 para argentinos residentes con DNI y $24.000 para no residentes. Los jubilados mayores de 65 años ingresan gratis.
- 1
- 2
La nueva apuesta de Martín Varsavsky: levantó US$10 millones y desembarca en la Argentina con un ambicioso proyecto
- 3
La defensa de Cristina Kirchner rechazó la reunificación de los juicios por los casos de Hotesur y Los Sauces: “No va a poder empezar”
- 4
“Es un Maradona”: revelaron los informes sobre Lionel Messi cuando llegó a Barcelona y uno recomendó no contratarlo