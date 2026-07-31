Visitando al Sr. Green vuelve al Multiteatro con Facundo Arana y Jorge Suárez: fecha, precios y entradas

Visitando al Sr. Green, la comedia dramática escrita por Jeff Baron, regresará a la cartelera porteña con Jorge Suárez y Facundo Arana como protagonistas. La nueva puesta se estrenará el 9 de septiembre en el Multiteatro, bajo la dirección de Santiago Doria.

La obra tendrá funciones de miércoles a domingo en el complejo ubicado sobre la Avenida Corrientes. Las entradas ya están disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro, con valores que van desde $48.000 hasta $60.000, según la ubicación seleccionada.

De qué trata Visitando al Sr. Green

Visitando al Sr. Green vuelve al Multiteatro y tendrá funciones de miércoles a domingo en el complejo ubicado sobre la Avenida Corrientes Gentileza

La historia sigue a Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, después de un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green, es condenado por un tribunal a visitarlo una vez por semana durante seis meses para ayudarlo con las tareas que necesite.

El Sr. Green es un hombre mayor, viudo y solitario. Lo que comienza como una obligación incómoda enfrenta a dos personas separadas por la edad, las costumbres y maneras muy diferentes de entender la vida.

Con el paso de los encuentros, las diferencias iniciales dan lugar a un vínculo inesperado que pondrá a prueba sus prejuicios, convicciones y formas de relacionarse con los demás.

La obra combina humor y sensibilidad para abordar temas como la amistad, la empatía, la familia, la soledad y la aceptación, a partir del encuentro entre dos hombres que deberán aprender a escuchar al otro y abrirse a nuevas perspectivas.

La nueva versión estará protagonizada por Jorge Suárez y Facundo Arana, con dirección de Santiago Doria. La producción general se encuentra a cargo de Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.

Cuánto cuestan las entradas

Según la ticketera oficial, las localidades tienen los siguientes valores:

Entradas desde $48.000

Precio máximo publicado: $60.000

Cómo comprar entradas para Visitando al Sr. Green

La obra combina humor y sensibilidad para abordar temas como la amistad, la empatía, la familia, la soledad y la aceptación Gentileza

Las localidades pueden adquirirse de manera online o presencial en la boletería del Multiteatro. Para comprar por internet:

Ingresar a la página oficial de Visitando al Sr. Green en Plateanet.

Seleccionar una de las funciones disponibles.

Elegir la ubicación y la cantidad de entradas.

Completar los datos solicitados por la plataforma.

Finalizar la operación mediante las opciones habilitadas por la ticketera.

También se pueden comprar entradas en la boletería del Multiteatro, en Avenida Corrientes 1283.

Ficha técnica

Obra: Visitando al Sr. Green

Visitando al Sr. Green Autor: Jeff Baron

Jeff Baron Elenco: Jorge Suárez y Facundo Arana

Jorge Suárez y Facundo Arana Dirección: Santiago Doria

Santiago Doria Producción general: Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg

Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg Estreno: 9 de septiembre de 2026

9 de septiembre de 2026 Funciones: miércoles a domingo

miércoles a domingo Sala: Multiteatro, en Avenida Corrientes 1283

Multiteatro, en Avenida Corrientes 1283 El espectáculo es apto para mayores de 3 años.

Cuándo y dónde se presenta Visitando al Sr. Green

El estreno está previsto para el miércoles 9 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, la obra se presentará de miércoles a domingo.

¿Cuándo? Desde el 9 de septiembre de 2026, con funciones de miércoles a domingo.

¿Dónde? Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, San Nicolás.