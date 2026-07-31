Visitando al Sr. Green vuelve al Multiteatro con Facundo Arana y Jorge Suárez: fecha, precios y entradas

La nueva versión de la obra de Jeff Baron estará dirigida por Santiago Doria; se estrena el 9 de septiembre y las localidades cuestan entre $48.000 y $60.000
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Visitando al Sr. Green, la comedia dramática escrita por Jeff Baron, regresará a la cartelera porteña con Jorge Suárez y Facundo Arana como protagonistas. La nueva puesta se estrenará el 9 de septiembre en el Multiteatro, bajo la dirección de Santiago Doria.
La obra tendrá funciones de miércoles a domingo en el complejo ubicado sobre la Avenida Corrientes. Las entradas ya están disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro, con valores que van desde $48.000 hasta $60.000, según la ubicación seleccionada.
De qué trata Visitando al Sr. Green
La historia sigue a Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, después de un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green, es condenado por un tribunal a visitarlo una vez por semana durante seis meses para ayudarlo con las tareas que necesite.
El Sr. Green es un hombre mayor, viudo y solitario. Lo que comienza como una obligación incómoda enfrenta a dos personas separadas por la edad, las costumbres y maneras muy diferentes de entender la vida.
Con el paso de los encuentros, las diferencias iniciales dan lugar a un vínculo inesperado que pondrá a prueba sus prejuicios, convicciones y formas de relacionarse con los demás.
La obra combina humor y sensibilidad para abordar temas como la amistad, la empatía, la familia, la soledad y la aceptación, a partir del encuentro entre dos hombres que deberán aprender a escuchar al otro y abrirse a nuevas perspectivas.
La nueva versión estará protagonizada por Jorge Suárez y Facundo Arana, con dirección de Santiago Doria. La producción general se encuentra a cargo de Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.
Cuánto cuestan las entradas
Según la ticketera oficial, las localidades tienen los siguientes valores:
- Entradas desde $48.000
- Precio máximo publicado: $60.000
Cómo comprar entradas para Visitando al Sr. Green
Las localidades pueden adquirirse de manera online o presencial en la boletería del Multiteatro. Para comprar por internet:
- Ingresar a la página oficial de Visitando al Sr. Green en Plateanet.
- Seleccionar una de las funciones disponibles.
- Elegir la ubicación y la cantidad de entradas.
- Completar los datos solicitados por la plataforma.
- Finalizar la operación mediante las opciones habilitadas por la ticketera.
También se pueden comprar entradas en la boletería del Multiteatro, en Avenida Corrientes 1283.
Ficha técnica
- Obra: Visitando al Sr. Green
- Autor: Jeff Baron
- Elenco: Jorge Suárez y Facundo Arana
- Dirección: Santiago Doria
- Producción general: Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg
- Estreno: 9 de septiembre de 2026
- Funciones: miércoles a domingo
- Sala: Multiteatro, en Avenida Corrientes 1283
- El espectáculo es apto para mayores de 3 años.
Cuándo y dónde se presenta Visitando al Sr. Green
El estreno está previsto para el miércoles 9 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, la obra se presentará de miércoles a domingo.
¿Cuándo? Desde el 9 de septiembre de 2026, con funciones de miércoles a domingo.
¿Dónde? Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, San Nicolás.