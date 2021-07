Babylon Berlín. Hoy se estrena la tercera temporada de la serie alemana, la superproducción más cara de la historia

Esta es una nota con restricciones. Es apta únicamente para quienes ya vieron la primera y la segunda temporadas de Babylon Berlin . Alerta spoiler: se hará alusión explícita a las intrigas reveladas. También se podría agregar que el que sigue, es un texto recomendable para aquellas personas que, además de haber visto dichos capítulos de la serie, sucumbieron a su encanto. Quien avisa no traiciona: desistan de buscar aquí discreción u objetividad. Vamos a permitirnos no disimular el entusiasmo que implica la ocasión.

La tercera temporada de Babylon Berlin evoca la desesperación del viernes negro Gentileza Europa Europa

Es que hoy por la noche, a las 22, se estrena en la señal Europa Europa (*) la tercera temporada de esta historia que transcurre en la Alemania de 1929, la antesala al nazismo, la República de Weimar. Es la superproducción más costosa entre las de habla no inglesa: se invirtió un presupuesto de más de 40 millones de euros. Al vestuario nada más se le destinaron 6 millones. Se contrataron 400 actores y 8 mil extras. Algo monumental por donde se lo mire.

Bien, si no leyeron ya el primer párrafo, léanlo ahora por favor (sepan que es una nota para quienes conocen qué sucedió en las primeras dos temporadas). Si lo leyeron y no le hicieron caso, asuman las consecuencias de sus actos.

Ahora sí: previamente en Babylon, ya vimos que Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) no muere, que si bien el beso ahogado de Gereon Rath (Volker Bruch) fracasa en el intento de salvarla, finalmente el amor es más fuerte -le concedimos todas las licencias a lo inverosímil y nos dejamos aliviar sin resistencias con este giro algo arbitrario de la escena-. Ya sabemos que el médico que intenta curar con hipnosis el trauma del ex combatiente y actual detective de Colonia, no es tan médico ni desconoce su trauma. Es su hermano -está vivo-, el mismísimo origen de los terrores que le ocasionan un temblor indómito. Ya palpitamos, con el corazón en la garganta -y probablemente alguna carcajada: eso tiene esta serie, la habilidad de hacernos saltar de una emoción a otra y de jugar en cierto margen del ridículo-, una típica lucha sobre un tren en movimiento. Ya sabemos que Wolter (Peter Kurth) explota en su propio odio, que el oro no es oro, que la condesa Svetlana Sorokina (Severija Janušauskaitė) es plebeya, que la pobre Greta (Leonie Benesch) fue vilmente traicionada, que se convirtió en asesina por amor y por error al perpetrar el atentado contra el concejal Benda (Mathias Brandt). Vemos avanzar el movimiento nacionalista, se está gestando el nazismo que será el desastre de la Humanidad.

El glamour del Moka Efti, ahora aparece asociado al surgimiento del cine sonoro Gentileza Europa Europa

Ya entendimos que Babylon Berlin es una serie policial, pero que no es solamente eso. Que se permite intervalos de otros registros, con números artísticos espectaculares, escenas distorsionadas, de texturas espesas como viajes alucinógenos que recuerdan al mejor David Lynch y otras ligeras, en desopilantes pases de comedia musical.

Quien recuerde el ritmo frenético y alocado de la película Corre, Lola Corre -vanguardista a fines de los ´90-, sabrá que no es casual que Tom Tikwer (realizador también de El Perfume) sea uno de los tres directores de la serie, junto con Achim von Borries y Hendrik Handloegten.

¿Surtió efecto el tratamiento con hipnosis? ¿Es el fin de los temblores? Gentileza Europa Europa

Ahora ya sabemos que Rath emprenderá una doble vida: que, como agente de Asuntos Internos, investigará en forma clandestina los delitos en la organización mientras que, oficialmente, seguirá como responsable del Departamento de Homicidios. Y que Charlotte obtuvo al fin su placa de Asistente en Criminalística, pero no abandonará la sórdida noche. Greta está presa. La democracia agoniza. Y la música sigue sonando… tan deliciosa y protagónica, en las composiciones de Johnny Klimek y del propio Tom Tykwer.

¿Gereon será perdonado por su hermano? ¿Conservará a su pareja? ¿Se animará al amor con Charlotte? ¿Triunfará la conspiración? ¿Aparecerá el oro? ¿Lograrán los rusos su objetivo?

La tercera temporada comienza con una nueva escena onírica. Pero esta vez, evoca pesadilla de caos, derrumbe financiero, furia y muerte. En la trama, sucede un misterioso (por cierto, también sorprendente) asesinato a investigar. Matan a una mujer famosa de una forma inesperada, en un ambiente que recobra el glamour de las primeras temporadas en el exclusivo salón Moka Efti, pero lo lleva a otra escala en un plató de la incipiente cinematografía sonora.

El derrumbe financiero es punto de partida en la nueva temporada de Babylon Berlin Gentileza Europa Europa

Suficiente, no vale contar nada más. No vale la pena hablar sobre lo que se creó para ser visto y disfrutado. Con el corazón en la garganta, la emoción a flor de piel y también la risa que se puede colar -aún en situaciones horrorosas- en este entramado de géneros y estilos. Política, arte, glamour, violencia, pobreza, lujos y lujuria, drogas, creencias, amores y odios. Traición, mafia, conspiraciones y secretos continúan su curso en una nueva temporada de Babylon Berlín, ocho capítulos más para sumergirnos en el tan oscurísimo como colorido universo creado por Tikwer. Comienza este jueves 1 de julio a las 22 horas y repite el sábado a las 21. Por Europa Europa.

(*) Europa Europa puede verse en Argentina por Cablevisión (HD 316), Telecentro (1085), DirecTV (1515), Movistar TV (312) y Claro TV (332).