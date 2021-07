Boxes gastronómicos. Con Sushi, con dulces o para armar el vermú, opciones que vienen en caja

Lo que surgió como una alternativa de emergencia parece quedarse

María Paula Bandera PARA LA NACION

Para regalar

La vida en pandemia tiene sus objetos fetiche, entre ellos las cajas. Y cuando de comidas se trata, este formato es el ganador a la hora de regalar.

Le Pain Quotidien y Bilbo

En Rëd Boutique, el restaurante del Hotel Madero, todo cabe en una caja. “Las gift boxes funcionan muy bien para fechas especiales, como el Día del Padre, de la Madre, y también para agasajos de cumpleaños, pero toda nuestra carta, desde las delicias dulces hasta los platos individuales, puede armarse en formato box”, cuenta Alejandro Bontempo, chef Ejecutivo del hotel. La presentación está a la altura de las estrellas del hotel, desde el packaging reforzado para que nada se vuelque en el camino hasta bolsitas contenedoras con la leyenda “for you”. El delivery exige para los chefs investigación y desarrollo también en esas cuestiones. Según indica Bontempo: “Es un formato que implica pensar en la conservación de la temperatura y la frescura. Son pequeños desafíos en los que vale la pena trabajar para asegurar la mejor calidad”.

Otro de los lugares que armó una nutrida y sabrosa propuesta de boxes de regalo es Le Pain Quotidien. Tienen diferentes opciones de desayunos, brunches y meriendas disponibles en tres tamaños: Petit (no hay que engañarse por el nombre, es para dos personas), Classique y Magnifique. Incluso hasta pueden encargarse con cuencos de cerámica. Y en esta época de cumpleaños vips, con pocos y selectos invitados, resuelven el catering en un santiamén, hay opciones de festejos dulces, salados y un mix entre los dos.

Bilbo también se posicionó como un must a la hora de los regalos. Las más pedidas son las cajas Experiencia Café, que traen dos paquetes de un cuarto de café de especialidad, más un chocolate de cacao 65% proveniente de Colombia; la caja Finger Food, que ofrece una degustación de minisándwiches especiales de la casa, y la caja Brunch, supercompleta, desde bagels con huevo, bacon y cheddar hasta torta, scones y chocolates. Además, tienen una propuesta difícil de conseguir, la Kid’s Box, que incluye su ya famosa chocobilbo –una reversión de la chocotorta, pero con café–, chocolatada, tostado, alfajor de maicena, medialuna y un dibujo con crayones para colorear. “Arrancamos cuando empezó la cuarentena y llegaron para quedarse porque a la gente le encantan”, señala Maximiliano Bartfeld, uno de los socios.

Bilbo Café Dr. Luis Beláustegui 802, Villa Crespo 11 6186-8094 (pedidos con 24 horas de anticipación) @bilbocafe

Dr. Luis Beláustegui 802, Villa Crespo 11 6186-8094 (pedidos con 24 horas de anticipación) @bilbocafe Le Pain Quotidien lpqmarket.com.ar (pedidos con 48 horas de anticipación) @lepainquotidienar

lpqmarket.com.ar (pedidos con 48 horas de anticipación) @lepainquotidienar Hotel Madero Juana Manso 1681, Puerto Madero 11 5776-7617 redboutique.com.ar

Cocina familiar

La Carnicería y Aldo's

Delivery y solución parecen ir por el mismo camino, pero no siempre es así. Cuando se trata de satisfacer el gusto de varias personas, hay algunos comodines que no fallan: allí se encuentra La Carnicería, niños y adultos, todos quedarán contentos con su propuesta. El foco está puesto en el producto: la carne proviene del campo de la familia de Germán Sitz, uno de los socios. Toda la carne llega en perfecto estado, algo difícil de conseguir con la cocción a la parrilla. Para que esto ocurra, hicieron varias pruebas. Uno de los secretos, por ejemplo, es dejar descansar las carnes antes de empaquetarlas para que no pierdan líquidos. Imperdible el corte ahumado, tiene 20 horas de cocción y, como es de esperar, se corta con cuchara. Viene con un sabrosísimo acompañamiento de hongos salteados y coliflor. “Si no están muy cerca de Palermo, recomiendo que esperen el pedido con el horno prendido y, cuando llega, que lo pongan en el horno durante cuatro minutos, así queda perfecto”, asegura Sitz. Todo viene en unas simpáticas cajitas y con instrucciones precisas para regenerar el producto de manera perfecta si es necesario.

De Aldo’s también gustan todos. La vedette es la cocina italiana, como la lasagna de ricota cremosa con berenjenas y espinaca, o el riquísimo risotto de hongos terminado con queso duro de cabra. También tienen muy buenas opciones, y a precios competitivos, para picotear. Como una botella de vino más charcuterie –que trae un chacinado, un ahumado y un curado– o el combo “formaggio e dolci”, que incluye un vino más mix de quesos y un dulce casero.

Y si la idea es simplificar la cuestión al máximo, incluso decirles chau a los cubiertos, la respuesta es Bola. Se trata de un flamante restaurante que rinde culto a una forma: la bola; desde el chorizo hasta el falafel, todo en bolitas para comer con las manos. “Pretendemos encerrar muchos tipos de comida en bolas, en base a carnes, legumbres, verduras”, cuenta Javier Blanco, creador del lugar. Aunque la idea es muy pandémica –en la calle y sin cubiertos–, a él se le ocurrió en otro mundo, allá por 2019.

Las bolas vienen en un envase de forma vertical y, aparte, las salsas y los complementos. Las de morcilla y maní tostado traen salsa tártara y migas de castaña de cajú. Los arancini con ternera braseada se acompañan de alioli y, para esparcir por encima, un mix de semillas de sésamo tostadas con cebolla frita. Una propuesta bien lúdica y, al mismo tiempo, simple.

La Carnicería Thames 2317, Palermo 11 5945-0778 @xlacarniceriax

Thames 2317, Palermo 11 5945-0778 @xlacarniceriax Aldo’s Restoran Vinoteca Arévalo 2032, Palermo @aldosvinoteca

Arévalo 2032, Palermo @aldosvinoteca Bola Street Food Gurruchaga 1538, Palermo 11 5035-5705 y Pedidos Ya @bolastreetfood

Para el bcajón

Osa Negra y La Fuerza

Para los momentos bajoneros (aquí cada uno puede definir el término como quiera), hay cajas que salen al rescate. La Alfajorería acerca un kit para tener a mano. Todos los meses presentan una selección de alfajores de diferentes productores del país. Ese tinte federal es único, ya que se pueden probar alfajores que no tienen distribución en Capital y Gran Buenos Aires. La Alfajorería es el hijo de Anabela Borrego y Rodrigo Ortes González, y nació gracias al fanatismo de Rodrigo por los alfajores, en plena cuarentena rígida, allá por junio de 2020. “Cuando arrancamos con el emprendimiento ya teníamos identificados a varios productores y, una vez que lo lanzamos, nos empezaron a contactar ellos a nosotros. Por ahora, nunca repetimos una marca; buscamos que sean rellenos originales y abundantes”, indica Borrego. Se puede pedir una caja de 6, con 3 tipos de alfajores diferentes, o de 12, con 4 variedades. También se puede pedir por unidad o suscribirse para un envío mensual.

Otra opción dulce y tentadora es Osa Negra. Este cake shop, que por ahora funciona solo online, es creación de Juan Ramírez y Damián Brito, y se destaca por la presentación de sus tortas, tal es así que las llaman “art cakes”. Además, cuentan con sabores originales, como la de pistacho y té matcha, o la de calabaza ahumada con ciruelas húmedas y caramelo. Se venden por unidad y también en boxes de a 4, una cantidad más que suficiente, ya que cada minicake pesa 370 gramos. “Nuestra intención desde el comienzo fue transmitir alegría en medio del contexto que estábamos viviendo”, cuenta Brito, y vaya si lo lograron.

Para los que prefieren salado, las cajas del bien son las vermuteras de La Fuerza Almacén. La de “Picada y vermú” trae una botella del vermú de la casa (Blanco, Rojo o Primavera), soda y cítricos. Para comer, conservas de triolet, queso ahumado y papitas fritas. La Fuerza se destaca por la búsqueda consciente y minuciosa de productores, acá no se vende cualquier cosa al azar. “Desde el bar buscamos conocer productores y ayudar para que se conozca lo que hacen, y así agregar valor a toda la cadena”, cuenta Martín Auzmendi, uno de los socios. El dulce de batata Humberto –que se vende envasado al vacío solo o con queso– desata pasiones. Las batatas son agroecológicas, cultivadas en San Pedro. Llegan a La Fuerza lavadas y, en la cocina del bar, con azúcar orgánica y mucho respeto al producto, sucede el resto.

La Alfajorería la.alfajoreriaok@gmail.com / laalfajoreria.com.ar @la.alfajoreriaok

la.alfajoreriaok@gmail.com / laalfajoreria.com.ar @la.alfajoreriaok Osa Negra 11 3869-2274 @Osanegraba

11 3869-2274 @Osanegraba La Fuerza Almacén Av. Dorrego 1409, Chacarita 11 4772-4874 / 11 3055-2922 y Rappi @vermulafuerza

De viaje

Osaka y Fayer.

Que la comida sea puertas adentro no implica relegar combinaciones exóticas y sabores de otras latitudes.

La cocina vietnamita de Green Bamboo viaja a domicilio. De jueves a domingo, ofrecen una box con una cena supercompleta, un total de seis platos que suelen variar. Trae desde sopas hasta curries, ensaladas, rolls y postre. Claro que no todos los platos de la cocina asiática son fáciles de regenerar. Los amados baos pueden arruinarse con el calor. Para regenerarlos, Darío Muhafara, creador de este restó palermitano, recomienda “calentar la proteína y no el pan. Si se prefiere el pan caliente, puede ir al microondas, pero envuelto en rollo de cocina para que no pierda tanta humedad”. Los curries al vacío, en cambio, son muy simples de preparar, y se pueden dejar en la heladera hasta el momento de servirlos. Imperdible el Càri Gà Tu Chê, un curry de pollo con hierbas, maní, leche de coco y chips de mandioca.

Osaka prepara unas boxes muy completas para reproducir la experiencia de este restaurante nikkei en el hogar. Más allá de los siete “packs” para elegir, también se puede pedir a la carta.

Todo lo que se envía llega intacto, como si el camarero recién lo pusiese sobre la mesa. Para conservar esta calidad, Agustín Latorre, dueño de Osaka, sugiere: “Comer el sushi en el momento, ni bien llega; al ceviche, hay que dejarlo 10 minutos en frío y, al tiradito, hay que ponerle la salsa justo al momento de comer”. Y, si algo tiene que pasar por microondas porque necesita un golpe de calor, “30 segundos son suficientes”.

La cocina israelí en clave contemporánea llega al hogar de la mano de Fayer. Los hits del delivery son clásicos como el falafel, el sándwich de pastrón, el hummus y el lajmashin (pan de pita con carne molida especiada, tamarindo, salsa de tomate, naranja y lebaneh). El menú presenta opciones livianas, ideales para el almuerzo, a las que llamaron “platos chicos”, y otras contundentes, como el pastrón con hueso. El delivery representó una oportunidad, tal como cuentan las chefs de la casa, Franca Ruderman y Magalí Sanchiz: “Durante la cuarentena de 2020, gracias al delivery ganamos mucha clientela nueva y, cuando pudimos volver a abrir, se hicieron clientes del salón también. Hoy es común que varios intercalen entre comer acá y pedir delivery”. Pocos meses atrás, Fayer lanzó su cafetería de especialidad, pero esa unidad por ahora funciona solo como take away.

Green Bamboo 11 4775-7050 / 11 6119-5488 @greenbambooar

11 4775-7050 / 11 6119-5488 @greenbambooar Osaka Soler 5608 (Palermo) y Juana Manso 1164 (Puerto Madero) 11 2815-0727 @osakabsas

5608 (Palermo) y Juana Manso 1164 (Puerto Madero) 11 2815-0727 @osakabsas Fayer Cerviño 4417, Palermo 11 5404-0800 fayer.com