Cinco series de 2021 que no podés dejar de ver

No pretende ser un ranking de las mejores ni de las más impactantes. Simplemente algunas quedaron relegadas a último momento, otras escaparon a nuestra percepción, y están las que no vimos venir y, más allá de su calidad, fueron fuente de memes, disfraces de Halloween o motivo de controversia. Lo cierto es que hay un puñado de series cosecha 2021 de las que no dimos cuenta en esta sección y aquí saldamos esa falta.

Supongamos que Nueva York es una ciudad (Netflix)

En un año de docuseries muy buenas, la dedicada a la escritora y humorista neoyorquina Fran Lebowitz mostró una bienvenida dosis de encanto y sorpresa. El ojo (cinematográfico) de su amigo Martin Scorsese, que simplemente se dedicó a contemplar las sentencias de la septuagenaria Lebowitz con una cámara discreta y maravillada, echó luz sobre un personaje nuevo para el público argentino, pero que, paradójicamente, parece muy cercano con su verborragia y estilo woodyalenesco de ver la vida. El random de temas que aborda es una mera excusa para conocer sus gloriosos –por lúcidos– malhumor y misantropía.

Mare of Easttown (HBO)

Una miniserie sobre ser madre. También sobre ser hija, detective de policía, amiga, exesposa, miembro saliente de una desangelada comunidad de Philadelphia. Mare Sheehan (Kate Winslet, ganadora de un Emmy por el papel) es la fuerza centrípeta de una trama cuyo punto de partida es el brutal asesinato de una joven que ella debe investigar. Pero Mare tiene encima historias de triunfo y de derrota, entre estas el suicidio de su hijo mayor y la no resolución de un caso anterior. Winslet, soberbia, hace de su personaje una mujer rota en la búsqueda de unir todas sus piezas.

Girls5Eva

Tarea para el hogar: hacerse de algún modo de esta comedia aún no estrenada en Latinoamérica. Sagaces, los creadores de 30 Rock y The Unbreakable Kimmy Schmidt (Tina Fey, entre ellos) metieron en la coctelera música y humor al servicio de la historia de cuatro amigas que ganaron notoriedad en los 90 como un grupo pop estilo Spice Girls y tienen la oportunidad de volver al ruedo gracias al sampleo que una estrella de la música actual hace de su hit. Con un guion plagado de chistes brillantes, divertidísima, levemente nostálgica, golpea la mandíbula del show business.

El juego del calamar (Netflix)

Antes que nada, aplausos para Hwang Dong-hyuk. Porque si bien es cierto que con El juego del calamar el director y guionista surcoreano no inventó nada (la competencia mortal entre seres humanos desesperados, en este caso, por un premio multimillonario que los saque de sus apremios económicos), apeló a cronométricos y calculados modos de narración para crear una ficción completamente adictiva. Acompañada por una iconografía que prendió enseguida para el meme, y siguiendo un poco la estela de Parasite, la serie finalmente es una reflexión (eso sí, con toques gore y alto impacto visual) sobre la desigualdad de clase y el aprovechamiento que de ella hacen ricos inescrupulosos.

Hacks (HBO Max)

Casi en simultáneo con Mare of Easttown apareció esta comedia protagonizada por la gran Jean Smart, acaso el único resquicio cómico que ofrece el dramón de HBO. Aquí, la veterana actriz es Deborah Vance, una legendaria comediante de stand up con show fijo en Las Vegas cuya carrera comienza a declinar. Necesita nuevo material y la elegida para refrescarlo es una joven escritora “cancelada” por un tuit (gran papel de Hannah Einbinder). Altas dosis de sarcasmo, y un guion inteligentísimo.

En el banco

Otras cinco que vale la pena visitar: The White Lotus ( HBO), o la estadía de gente aventajada en un imaginario resort, donde las cosas se desmadran con el mar de fondo; Loki (Disney+), tercera sorpresa en forma de serie del Universo Marvel; Las cosas por limpiar (Netflix), adaptación del best seller Maid, con gran trabajo de Margaret Qualley; McCartney 3, 2, 1, con el ex-Beatle volviéndose a maravillar por los Fab Four junto a Rick Rubin (Star+), y Only Murders in the Building (Star+), un whodunit con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez.