Fabio Lacolla. Cuál es el objeto favorito del psicólogo de los rockeros

“Para mí, la máquina de escribir es un objeto de transición entre el mundo y mi mente. De esa combinación subjetiva surge todo: canciones, poesías, cartas, cuentos, novelas. Todos los pensamientos se hacen reales a través del túnel del teclado”, dice el psicólogo Fabio Lacolla.

La máquina de escribir que hoy habita su estudio “es la mejor herencia que pudieron haberme dejado mis abuelos”, asegura. Como si fuera una extensión de su cuerpo, el teclado es un fetiche: “Me atraen las letras. Podés jugar con ellas. Son como notas musicales”.

Se trata de un objeto que tiene historia. “A los 10 años escribí un compilado de 20 poemas en papel carbónico. Me hice de tres ejemplares de mi producción artística”.

“Desde el principio me llamó la atención que las letras no estuvieran puestas en orden alfabético", dice Lacolla. Sol Santarsiero - Brando

Esta máquina de escribir tiene el mérito de haber sobrevivido a numerosas mudanzas: “Siempre forma parte de las dos o tres cosas que vienen conmigo en el auto y no en la mudadora”.

Fabio acumula recuerdos de la infancia: “Desde el principio me llamó la atención que las letras no estuvieran puestas en orden alfabético. Era otra época; para escribir, tenía que pedirle a mi papá que me trajera las hojas de la oficina, no existía ir a comprarte una resma, y siempre era la ansiedad por tener la provisión de papel”.

¿En qué anda Fabio Lacolla?

El psicólogo de los roqueros acaba de sacar un disco para experimentar aquello que analiza. La banda se llama El Maldito y el álbum se titula Uno entre diez mil. Concebido justo antes del inicio de la pandemia, se desarrolló por celular. “Pensé que en la primera y en la segunda temporada de la pandemia me iba a dedicar a escribir, pero fui elegido por la música”. Además de tocar el bajo en la banda y de trabajar de psicólogo, Fabio también es profesor de Teoría y Técnica de Grupos en la Facultad de Psicología de la UBA y autor de varios libros. Entre ellos, Estar en Banda. Psicología del músico de rock, Amores tóxicos y El ensayo amoroso. Ahora que el disco está en movimiento, Lacolla asegura que se dedicará a escribir una novela que ya tiene título, Lechón, y esperará a noviembre, cuando, quizás, si todo sale bien, tendrá la oportunidad de presentar el disco en vivo.