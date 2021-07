Gamers. Lanzamientos para fans del terror

Vivimos en un mundo donde la tecnología no solo forma parte de la realidad cotidiana, sino que además la aumenta. Esa es una ventaja para un segmento de videojuegos que, hasta hace un tiempo, era considerado de clase B: los juegos de terror, hoy un género en constante crecimiento.

En esta revalorización, los desarrolladores aprovecharon la nostalgia por obras como Resident Evil, Silent Hill o Alone in the Dark para crear títulos que emularan las sensaciones que generaban las clásicas sagas de survival horror. A esto se suman como referencia aventuras gráficas del estilo de The Dark Pictures o shooters como veremos en Stalker 2 y el Metro.

En este contexto, el 2021 viene siendo un gran año para el terror con lanzamientos exitosos como Resident Evil: Village, Song of Horror y The Medium.

Si te quedaste con ganas de más, estos son los estrenos que se vienen:

1 - Chernobylite

Nos llevará de lleno a la “zona de exclusión” después del accidente nuclear de Chernóbil ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania. Con una cámara en primera persona y un toque de RPG, durante el juego manejaremos a uno de los exempleados de la central, quien deberá investigar la desaparición de su pareja. Así nos adentraremos en una historia de terror y supervivencia, en la cual intentaremos sobrevivir a los fenómenos paranormales con la ayuda de un medidor Geiger, abrirnos paso a través de disparos, crafteo de objetos y armas, y búsqueda de aliados. Al mismo tiempo, tendremos que revelar los secretos de la Exclusion One, un grupo paramilitar bastante sospechoso que ronda por la zona. Es un juego de mundo abierto; por ende, nuestro accionar determinará el impacto de la partida. Desarrollado por The Farm 51, llegará este mes para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One.

2 - Martha is Dead

Situándonos en la Toscana en 1944, en medio de los brutales acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo de una joven es encontrado ahogado y profanado en las orillas de un lago. Tras el femicidio y en medio del dolor por la pérdida, su hermana gemela será la encargada de investigar su asesinato y de encontrar al hombre que le arrebató a su familiar. Todo esto se verá reflejado en un título de exploración y puzzles con cámara en primera persona. Además, estará desarrollado con Unreal Engine 4 y una arquitectura con ray tracing, lo que permitirá que vivamos una experiencia visual muy realista. Los desarrolladores, LKA, definieron Martha Is Dead como una “exploración de la pérdida, las relaciones y los trasfondos psicológicos de un período oscuro de la historia a través de los ojos de una mujer joven que persigue la verdad, pero quien también tiene sus propios secretos que ocultar”. Estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Project Scarlett y PlayStation 5. Si bien no tiene fecha confirmada, se sabe que saldrá a lo largo de este año.

3 - The Dark Pictures: House of Ashes

Esta saga lanzará su tercer capítulo. Recordemos que cada nuevo juego está basado en eventos reales y podrán jugarse en solitario, en modo multijugador o en noche de pelis, donde podrán jugar hasta cinco personas, cada una con un personaje distinto. En esta ocasión, Supermassive Games nos lleva al final de la Guerra de Irak en el año 2003, donde las Fuerzas Especiales descubrirán una instalación subterránea que, se sospecha, guarda armas químicas. Sin embargo, terminarán descubriendo algo mucho más mortal al encontrar un templo enterrado lleno de criaturas ancestrales. En House of Ashes habrá que sobrevivir a dos enemigos: la milicia de la superficie y los monstruos del templo. The Dark Pictures: House of Ashes saldrá para PS4, Xbox One, PC, PS5 y Xbox Series.

Belén Satulovsky