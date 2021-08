Internet. Qué cuentas seguir si sos fanático de la música

Qué fruta noble es la música. Acompaña. Lleva la mente de paseo. Atraviesa todas las vidas de diversas formas. Se puede ejecutar seriamente y también hacer karaoke. Invita a bailar, entre danza clásica, o disco y cumbia. Es marca de identidad. Nacional, generacional, de estrato social. Nadie queda ajeno. Lejos de la delicadeza melómana y más cerca del espíritu lúdico, acá hay cuatro mordiscos virtuales repletos de ritmo.

El algoritmo snob

pudding.cool/2020/12/judge-my-spotify

Quién no tiene una playlist privada, de esas que no va a mostrarle a nadie. Para quien, además, tenga cuero grueso y se anime a ponerse a prueba está How bad is your Spotify? Hay que entregarse y dejar a esta inteligencia artificial juzgona analizar las bibliotecas. Antes de lanzar su veredicto ya comienza a criticar, como vecino de pueblo chico. En medio del análisis, se puede detener en un “Omg. Okay, hold up. Do you really listen to (tal cosa vergonzante que encuentre)”. Si decís que sí, retruca: “Like ironically?”. Y, de pronto, estás chateando con esta genialidad que se ríe de tus gustos, te pregunta cosas desubicadas, analiza tus secretos. Finalmente, con maledicencia cool, arroja sus resultados. Y te juzga sin piedad. Pero con amor y humor.

Disclaimer: es un proyecto satírico y no utiliza una inteligencia artificial real, sino una “falsa IA pretenciosa amante de la música”, avisan desde Nueva York Mike Lacher y Matt Daniels, los adorables creadores de este genial proyecto que hacen para la revista digital The Pudding.

Luces cegadoras

“Blinding Lights” es una canción épica pop de 2019 del cantante canadiense The Weeknd. Temón genial para canturrear, gritar en karaoke o hacer coreos cardio-felices. Así que se volvió muy trendy en la red favorita centennial con un reto para bailarla a los saltos felices. Bueno, acá están compiladas muchas personas generando y contagiando endorfinas. TikTok @theweeknd

Amadeus, Amadeus

Jaime Altozano es un divulgador musical, youtuber, que tiene un canal interesante en el que hay varias curiosidades geniales. Por ejemplo, esta: Por qué Mozart no usaba el si bemol. Sí, el compositor austríaco tiene cientos de sonatas, sinfonías y conciertos en Si bemol Mayor, en las que claramente usaba el si bemol. Pero en 1857, un músico y físico alemán descubrió, con un gráfico en el que analizó la frecuencia de uso de cada una de las notas del piano en su obra, un patrón increíble que el millennial español explica en entretenidísimos 45 minutos. Y, después de escucharlo, ya nadie le puede discutir el título de la publicación.

Todo baila

Dedos bailarines, su nombre lo dice todo, es una cuenta con más de 27.000 followers que realiza videos de… índices y mayores, lookeados fabulosos, moviéndose al son de puros temazos. Entre otros hits, con tacos negros y pantalones acampanados de chifón rojo, Como la flor, de Selena. O perreando y moviendo el trasero-nudillos con botas de caña alta y medias de red.