Jack Palance y el mítico Ripley, aunque usted no lo crea

Ripley, ¡aunque usted no lo crea! fue un programa documental de televisión que salió al aire por la cadena estadounidense ABC desde 1982 hasta 1986. En la Argentina, lo emitió Canal 9 unos años después. Son 79 episodios de una hora que muestran acontecimientos raros o hechos insólitos. La invitación al inicio es emprender una “jornada hacia lo extraño, lo fantástico y lo inesperado” y cada caso cierra con la frase “aunque usted... no lo crea”. El famoso compositor Henry Mancini hizo la música de la presentación.

El conductor

Jack Palance, célebre por sus papeles de villano durante las décadas del 50 y 60, fue la cara de los personajes más duros, o psicópatas, sobre todo en westerns. Desapareció del cine en los 70, pero se reinventó como el presentador del programa que lo hizo mito. Sus miradas inquietantes a la cámara y las pausas dramáticas en la narración les dieron a las historias un suspenso y clima únicos. En la versión en castellano, su voz fue doblada por Rubén Moya (a quien quizás recuerden, amiguitos, por ser la voz de He-Man).

Las conductoras

Había coanfitriona. El primer año fue Catherine Shirriff, que antes había tenido pequeños papeles en grandes películas, entre otras All That Jazz (1979), de Bob Fosse. Desde 1983 hasta 1985, el rol cayó en manos de la hija de Jack Palance, Holly, también actriz, que interpretó a la trágica niñera del aterrador Damien en La profecía (1976), de Richard Donner, y junto a su padre contó rarezas vestida de vaquera. La última temporada, la chica a cargo fue la cantante country Marie Osmond.

Rarezas hit

Las uñas más largas. El indio Shridhar Chillal tenía en una mano casi 10 metros de uñas. Dejó de cortárselas en 1952; eran como víboras resecas enruladas.

El indio Shridhar Chillal tenía en una mano casi 10 metros de uñas. Dejó de cortárselas en 1952; eran como víboras resecas enruladas. Bomba con juego de naipes. Grabado desde un calabozo en Alcatraz, Palance cuenta la historia de un hombre que, en 1930, “se impacientó esperando su entrevista con el verdugo” y se suicidó con una “mano mortal” de cartas, que en ese entonces eran de celulosa y con tinta que tenía sustancias potencialmente explosivas. Combinadas y calentadas a presión, ¡boom!

Grabado desde un calabozo en Alcatraz, Palance cuenta la historia de un hombre que, en 1930, “se impacientó esperando su entrevista con el verdugo” y se suicidó con una “mano mortal” de cartas, que en ese entonces eran de celulosa y con tinta que tenía sustancias potencialmente explosivas. Combinadas y calentadas a presión, ¡boom! Variedad. La persona más longeva, terneros de dos cabezas, una papa de 15 kilos, un hombre que comió 100 hamburguesas, el faquir con el ayuno infinito.

¿Y quién es Ripley?

Antropólogo aficionado, Ripley ilustró las curiosidades de diferentes culturas que iba recopilando.

Robert LeRoy Ripley nació el 25 de diciembre de 1890 en California. Quiso ser jugador de béisbol, pero no pudo porque cuando comenzaba a despuntar su carrera se quebró un brazo. Entonces comenzó a trabajar en diarios y revistas como humorista gráfico.

Antropólogo aficionado, dejó de dibujar chistes para ilustrar las curiosidades de diferentes culturas que iba recopilando. Believe or Not se convirtió en la sección más leída de los periódicos, después de las noticias de tapa. Entre sus datos más increíbles, descubrió que Estados Unidos no tenía himno nacional, ya que la melodía es la de una canción inglesa de 1814. A raíz del escándalo, en 1931 el presidente Herbert Hoover la designó por ley.

Falleció en 1949, a los 58 años, por un ataque cardíaco. Su familia adaptó la famosa columna para radio y televisión hasta hacer un emporio que sigue vigente: Ripley Entertainment. Hace tiempo que Paramount Pictures intenta llevar al cine su biopic. En 2004 comenzaron la preproducción, con Jim Carrey y dirigida por Tim Burton. Aunque usted no lo crea, no lo lograron.