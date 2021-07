Música. El proyecto que reversiona los orígenes del rock nacional

No hay en América Latina un país que tenga la tradición rockera que orgullosamente ostenta la Argentina. Desde la aparición de “La balsa”, la canción/emblema de Los Gatos que inauguró un ciclo que algunos estudiosos obsesivos incluso cifran un tiempo antes (Eddie Pequenino armó una banda de rock en 1956, es cierto), hasta hoy, cientos de artistas fueron escribiendo una historia que tiene muchísimos momentos de alto relieve.

Mientras en México Los Teen Tops reproducían los hits de Elvis Presley y en Uruguay Los Shakers emulaban –con talento innegable– el sonido de los Beatles, en Argentina aparecían trovadores urbanos con personalidad propia.

Aquí, allá y en todas partes es un proyecto audiovisual dirigido y producido por Juan Ravioli. Se trata de una serie de discos que reúnen versiones de pioneros del rock argentino: Tanguito –fallecido en 1972–, Moris –quien tiene hoy 79 años y acaba de editar La última montaña, en sociedad con su hijo, Antonio Birabent– y The Seasons, una banda de fuerte impronta beatle de la que fueron parte Carlos Mellino (Alma y Vida) y Alejandro Medina (Manal).

En el Volumen 1, Daniel Melingo hace una versión muy particular de “Natural” de Tanguito. Celeste Urreaga - Archvo LN

El Volumen 1 fue editado en vinilo e incluye la participación de Las Diferencias, Coca de Vidrio (banda paralela de Melingo que hace una versión muy particular de “Natural” de Tanguito), La Perla Irregular, Fabricio Morás, Banda Argentina, Nina Polverino & Carlos Cutaia y Telescuela Técnica. También se encuentra en plataformas de streaming. En agosto del año pasado se estrenaron los videos de ese volumen en la plataforma digital Kabinett y se lanzaron dos simples adicionales: versiones muy diferentes de “Amor de primavera”, otro tema de Tanguito, que grabaron Salvet y Muhammad Habbibi Guerra, ex Pequeña Orquesta Reincidentes e integrante estable de la banda de Melingo, igual que Ravioli.

Ahora están por ver la luz dos nuevos simples, adelantos del Volumen 2 que se viene: una osada versión electrónica de un tema inoxidable de Moris –”De nada sirve”, de su disco Treinta minutos de vida (1970)– a cargo de Proyecto Gómez Casa, que ya se podrá escuchar este mes, y otra de “Esto va para atrás”, también de Moris, pero interpretada por Vero Verdier.

Dedicado de lleno a este proyecto, su trabajo como productor en el estudio La cocina de Betty que montó en Munro y también esperando con ganas a que la clausura de la larga cuarentena permita el inicio de la postergada gira que Melingo tiene programada por Europa, Ravioli no piensa por ahora en un próximo álbum solista, que sería el sucesor de dos excelentes discos que publicó en 2006 y 2009: Álbum para la juventud Volumen 1 y Álbum para la juventud Volumen 2. “Dejé esa faceta relegada”, admite. “¿La razón? Creo que fundamentalmente para componer canciones y promoverlas hay que tener el ímpetu de hacerlo, y mis deseos y motivaciones empezaron a pasar por otro lado. Me lo pregunté mucho, ojo... Es algo que tiene que ver con las ganas y la voluntad de hacerlo, y hoy esa energía está puesta en estos discos del proyecto Aquí, allá y en todas partes y en mi trabajo como productor y como docente. Acabamos de terminar en el estudio muy buenos discos de Pez, Milagros Majó y mi hermano Andrés Ravioli, y estamos laburando en lo nuevo de Pablo Krantz y Francisco Garamona. Ocupación no me falta”.