Propuestas de regalos de navidad para hombres elegantes

Llegó el mes de las fiestas, y se podría decir que una casi vuelta a la normalidad para celebrar en esta pospandemia. Para muchos, la oportunidad de reencontrarse con amigos y familia y festejar como se debe la llegada de un nuevo año. Otros lo eligen como el mes para casarse o hacer encuentros de fin de año. Así que bien amerita una renovación del guardarropa, con accesorios incluidos.

Acá, cuatro ítems para hacer una entrada triunfal y arrancar bien el año.

La camisa

Aunque en la parte de arriba siempre se puede optar por distintos estilos y texturas, es imprescindible contar con una herramienta fundamental: la camisa azul noche. Y es que no existe comodín más perfecto para estas situaciones donde la elegancia es un condimento ineludible. Para eso, Perramus ofrece su camisa Davin, de corte slim fit –que estiliza y aporta un efecto visual que alarga el tronco–, y confeccionada en algodón pima peruano, el más suave del mercado. A la vez, cuenta en su composición con un leve grado de spandex, que ayuda a adaptarse a distintos tipos de cuerpo.

El reloj

Los accesorios son un detalle clave del look y no pueden dejarse librados al azar. Para estas fechas importantes en las que nos tiramos el guardarropa encima, nada mejor que un buen reloj para dar el toque final. El Clifton Club 10412 de Testorelli combina una estética industrial y moderna con un carácter deportivo. Tiene una esfera negra con agujas e índices de Superluminova, así como también la función de fecha. Cuenta con una resistente caja de acero y un bisel no giratorio de acero pulido, con brazalete de metal a juego con triple cierre desplegable. Y, por supuesto, con la garantía de los que más saben, ya que es de fabricación suiza.

El pantalón

Elegante, pero relajada, así es la nueva tendencia que llega para estas fiestas pospandémicas. Y siguiendo estas referencias es que la marca Equus diseñó el pantalón Oahu, que viene en dos variantes de color: tiza y azul. Ambas, alternativas superclásicas, y que te permiten combinar con la camisa que quieras para esas noches de elegancia descontracturada. Desarrollado con un maridaje perfecto entre el algodón y el lino, está diseñado bajo las reglas del relaxed fit: con dos bolsillos delanteros laterales y dos bolsillos tipo ojal con botón en la espalda. A eso se suma un cierre delantero y botón, aunque también cuenta con cintura de cordón de ajuste, por si te pasás con la garrapiñada.

Los zapatos

El ítem ideal para jugar a que estamos en la Costa Amalfitana o, por qué no, en “Mónaco”, como bautizaron en Terrible Enfant a este modelo salido de una película donde James Bond está vacacionando. Trenzado enteramente a mano por un artesano especialista en trazado de cuero, oficio casi desaparecido en nuestro país, están forrados en cabra, y la suela y los tacos son de cuero. Vienen en marrón, pero también se consiguen en negro y, a pedido, pueden hacerse en una gran variedad de colores. Cómodos, sofisticados y extremadamente sexis, la opción ideal para arrancar el año como un dandi.