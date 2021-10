Qué cuentas seguir si sos fan del idioma, las palabras y los libros

Lo bueno de leer es que te lleva de viaje a otros mundos. Y lo genial de escribir es que inventás esos mundos. Los libros son objetos mágicos, en un punto, como portales. Pero también son algo cercano, que se puede hacer o entender cómo se hacen. Acá cuatro propuestas para desentrañar un poco el misterio, desarmar el juguete y volverlo a hacer funcionar sabiendo qué piezas van en cada lugar.

Para quien lea estas líneas

Vladimir Nabokov le dedicó cada una de sus novelas “a Vera”, su esposa, compañera y dactilógrafa. En La luna de los asesinos, de Donald Westlake, al comienzo dice “Hola, Abby” y nadie sabe quién es ella, pero es imposible no imaginarla inquieta y sonriente al encontrar el saludo. Las dedicatorias en los libros son casi un género aparte. Hay crípticas, demasiado detalladas, creativas, escuetas, graciosas, sentidas, pero el conjunto es, simplemente, genial si se lo mira en su recorte.

Dedicatorias es un proyecto de Ana Laura Caruso, que recopila en una página dedicatorias que fue juntando, metódica, caprichosa y exhaustivamente. Aparece una en pantalla, sin firma, ponés siguiente y viene la otra. Un sinfín de mundos por descubrir. Además, se consigue como libro impreso, editado por Taller Perronautas.

La vida normal

Ida Vitale cubriéndose los ojos en el tuit de @CosasEscritores

Kurt Vonnegut cruzando la pierna. Ernest Hemingway pateando una lata. Dorothy Parker y Dashiell Hammett aplaudiendo. Paul Auster fumando. Astrid Lindgren sacando la lengua. Shirley Jackson leyendo en una biblioteca. Escritores haciendo cosas es una cuenta relativamente nueva, con una idea sencilla, que rinde mucho. Muestra fotos, pone el epígrafe evidente y nada más. Rinde: es como espiar un poco por el ojo de la cerradura.

Te educa y entretiene

Hablando mal y pronto es, según su propia descripción, un podcast “sobre lenguas, dialectos, dichos, decires, gramática, sintaxis, léxico y cosas lenguosas en general”. El trío que lo lleva adelante evita decir por noble modestia que también es entretenidísimo. Conducen los lingüistas Santiago Kalinowski, Juan Eduardo Bonnin y Magui López García, que saben (y cómo) de lo que hablan.

Comenzaron en septiembre y, por el momento, hay menos de 20 episodios, breves, de 15 minutos aproximadamente. Por ejemplo, cuatro sobre lenguaje inclusivo que no tienen desperdicio. Y, hasta ahora, dos sobre El impacto de las nuevas tecnologías en las prácticas lingüísticas. KEONDA? Ah, son un buen lugar para comenzar. Escrituras no canónicas, o sea emojis, la mayúscula caprichosa, la letra k, la x, esas cosas que indignan a alguna gente, y otras no, solo se incorporan. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuán serio es usarlas? Spoiler: el lenguaje está en movimiento, vayan soltando toda regla estricta y quien quiera oír, que oiga.

¿Qué se puede hacer salvo ver películas?

Real Books in Films es una cuenta que postea “libros reales que aparecen en películas (solo películas, no series, ni utilería)”, explican en su bío. Son dos fotos: una de la captura de la escena y otra con el detalle del libro. El texto explica qué film y de quién, qué libro y de quién. A puro FAV.