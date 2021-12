Sombrero, ojotas y traje de baño: qué necesitás para renovar tu placard

Año nuevo, accesorios nuevos. La batería de comodines que pueden modificar cualquier look de verano está acá y te recomendamos cómo hacer un cambio de 360 grados con apenas algunas ideas. Ingresos milimétricamente pensados para pasar esta temporada de calor sacando provecho de tus aliados. Propuestas que quedarán por siempre en tu guardarropa estival.

El sombrero

No hace falta ser Cary Grant en Para atrapar al ladrón ni estar acompañado de Grace Kelly para llevar este sombrero de rafia color tostado de Rochas. Se trata de un amigo fiel a la hora de protegerse del sol, pero también muy necesario a la hora de imprimir esa elegancia veraniega que precisan los looks descontracturados de traje de baño. Está hecho en un tejido delicado de hilos y cintas flexibles, entrelazados, que se cruzan formando ángulos de 90 grados. Una labor artesanal, pero lujosa que siempre suma para dar el detalle final. Viene en otro tono más claro y su banda puede ser azul marino o marrón, según se prefiera. Hay talles S, M, L y XL, así que, cabezones: no hay excusas.

El traje de baño

El viejo dilema de los mil fits de trajes de baño se trasladó del universo femenino al masculino. Que si bermuda, short corto, sunga, short de licra: es interminable la propuesta. Desde aquí tenemos un favorito y es el short inspirado en el uniforme de los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol de México 86. Cortitos y ceñidos al cuerpo, ofrecen una silueta sexy y un bronceado parejo. Levi’s diseñó este modelo de cintura ajustable y líneas verticales que estilizan, y en tonos pasteles, el último grito de la paleta de color. Un clásico, por otro lado, que nunca pasa de moda.

El perfume

Los clásicos no mueren nunca y las reversiones no fallan jamás. Sobre todo si de perfumes se trata. Calvin Klein diseñó esta versión del icónico CK One, con un update pensado especialmente para el verano: el CK Summer. Un aroma que evoca la frescura, el color y la alegría de esta época del año con un acento estimulante. Arrancar el 2022 con un nuevo perfume es algo que nadie debería dejar de probar. Puntualmente cuando se trata de esta mezcla cítrica de limón y naranja, y la vibración del ruibarbo ofrece una frescura nostálgica, así como el acorde de agua dulce explota con una vitalidad burbujeante y la piel de durazno le da el toque de suavidad. Tentador, ¿o no?

Lacoste

Las pensamos como accesorios de verano, pero bien sabemos que las slides siguen en uso los 365 días del año. Por estas épocas con shorts, trajes de baño, bermudas y pantalones de lino; y en invierno con medias y lo que sea. Por eso, es importante invertir en diseño y calidad. Lacoste lanzó para este verano sus Croco Slides, con empeine sintético de trama y textil, suela de goma resistente al agua y detalles de logotipo. Inspiradas en los deportes acuáticos, resultan mucho más sofisticadas que las típicas ojotas, por lo que le confieren a cualquier look no solo comodidad, sino estilo. También vienen en blanco, azul marino, rojo vibrante, amarillo y verde. Necesarias como el agua.