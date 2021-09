Tatuajes. El músico que se hizo al Pájaro Loco y a Tom & Jerry

Los rockeros inspiraron con sus tatuajes a más de una generación de jóvenes que lucen la piel llena de tinta. Cliff Burton, bajista original de Metallica con destino trágico, inspiró, con su tatuaje del logo de los punks americanos Misfits, al músico Axel Fiks a que diera sus primeros pasos en el arte de tatuarse. La mamá de Axel no lo dejó imitar a su ídolo, pero eso no detuvo al adolescente, que al final la convenció y, Carlos Castaneda mediante, enseguida comenzó a poblar su cuerpo con tinta.

El cantante, que acaba de lanzar su disco debut Amante moderno, disfruta de la imperfección en los diseños que luce, pero necesita darle un significado a cada una de sus piezas para pensar su cuerpo como un museo que recorre en dibujos su propia historia.

Axel celebra la desprolijidad a la hora de elegir un diseño. Ignacio Sánchez - Brando

¿Cuántos tatuajes tenés?

Tengo entre 18 y 24 tatuajes. El primero que me hice fue un Quetzalcóatl, que es un dios azteca, una serpiente emplumada. Es el dios de la sabiduría azteca. Me lo hice a los 15, mi vieja me dejó porque le gustaba el significado. En la adolescencia leía mucho a Carlos Castaneda, que habla mucho de los aztecas y toda esa parte esotérica.

¿Cuál fue el último?

Una cruz invertida mal hecha que me voy a tapar. Lo quería con mala calidad a propósito, sin transfer, porque me gustaba algo trash: creo que algo desprolijo del trazo era lindo para una cruz invertida. La “a” de anarquía me parece mucho más linda si está hecha toda desprolija, como si fuera un grafiti, que con un trazo perfecto. Pero acá hubo que retocar un trazo, así que hay que hacerlo de nuevo. Y justo un día antes de ese también me hice una silla, la silla del Papa, la que usan para trasladarlo por todo el Vaticano. Me lo hizo alguien que tatuaba solo sillas, así que me dijo que eligiera alguna y la verdad es que me gustaba mucho el significado de poder que tiene esa. Le encantó la que elegí, la diseñó y me hizo un dibujo hermoso.

¿Te arrepentís de algún otro, además de la cruz invertida?

No me arrepiento de los tatuajes, sino de los lugares que les elegí a algunos. En la panza y el torso tengo algunos pequeños y, a veces, me miró y pienso que me hubiera gustado reservar esos lugares para hacerme algo más grande. Todavía me queda el pecho igual.

La silla que usan para trasladar al Papa por el Vaticano es uno de los últimos tatuajes que se hizo. Ignacio Sánchez - Brando

¿Tenés decidido el próximo?

Me quería tatuar a Mihato, que es el personaje de un animé, pero todavía no lo tengo claro.

¿Tenés algún tatuaje favorito?

Hay uno bastante valioso que es de cuando saqué “Chica Acuario”, que fue un tema que me dio más alcance y me permitió llegar a más personas. Se puede decir que gracias a esa canción empecé a expandirme un poco más y a conocer más gente. Tuvo mucho valor para mí, así que me hice el símbolo de femenino y el símbolo de Acuario según la astrología. Me lo hice abajo del pupo. Es bastante personal, me gusta porque lo siento como un logro. También hay un corazón violeta que dice “Lala”, que es por mi vieja. Lo tengo en la parte externa del antebrazo. Otro que dice “Lovesexy”, por el disco de Prince y por él en general, que lo tengo en el abdomen. Y tengo una mariposa en la cara, que nació como un chiste con una calcomanía que me pegué y me gustó cómo quedaba, pero después lo pensé un rato y decidí hacerme la mariposa en serio. Lo consulté con amigos un par de semanas. Tiene menos de un año y por el momento no me trajo ningún disgusto. Pensé que me iba a exponer a más vergüenza o a algún cambio de actitud por la reacción que podía provocar en otros, pero por suerte nadie me mira raro.

¿Admirás los tatuajes de alguien?

Hay un trapero que se llama Playboi Carti que se tatúa muchos símbolos paganos y religiosos que me gustan. De chico me gustaban mucho los metaleros con tatuajes. Cliff Burton, el primer bajista de Metallica, que fue el responsable de que me haya tatuado por primera vez. Tenía tatuado el logo de los Misfits en el hombro, que fue el primer tatuaje que me quise hacer, pero mi vieja no me dejó porque era el logo de una banda y pensó que me iba a arrepentir, así que después insistí con lo de Castaneda. Ahora que lo pienso, todavía no me hubiera arrepentido del logo de los Misfits. También me gusta Angelina Jolie, que se tatuó “Billy Bob”, y lo que Mike Tyson se hizo en la cara.

La leyenda Lovesexy, tatuada en referencia al disco de Prince y por su admiración con el artista, es uno de sus favoritos. Ignacio Sánchez - Brando

¿Hay algo que no te tatuarías?

No me tatuaría los pies porque no me gusta cómo queda. A algunas mujeres les queda bien igual, pero a mí no me gusta. No estoy en contra de ningún tatuaje específico, pero me gusta buscarles algún significado mío más que agarrar algo que encontrás en un libro o hacerte el diseño de un tatuador porque es lindo. Eso no me gusta, pero no tengo nada en contra de quien lo hace. No me tatuaría una flor, pero tal vez es solo que no encontré la flor indicada.

¿Necesitás que tengan una historia más allá de lo estético?

Siempre intento que haya una explicación detrás. Me hice el Pájaro Loco y Tom & Jerry en el cuello porque eran dos dibujitos que veía todo el tiempo con mi bisabuela. Vivía con ella hasta que falleció cuando yo tenía 6 años. Es algo infantil, pero me gusta porque tiene un significado familiar más allá del dibujito. Me gusta sentir que el cuerpo es una especie de museo y que los tatuajes disparen recordatorios. No te hubiera hablado de mi abuela, de Prince o de Metallica si no fuera por los tatuajes. Me gusta usar un pedazo de piel para inmortalizar un concepto o a una persona.