Viña del mar. Tres lugares imperdibles de la ciudad chilena

Recomendado por Coly Escobar*

El Estero

Está en el medio de la ciudad, atravesado por puentes peatonales y automovilísticos.

El Estero Marga Marga cruza Viña del Mar desde el sector cordillerano hasta el océano Pacífico. Está en el medio de la ciudad, atravesado por puentes peatonales y automovilísticos. Es de mis lugares preferidos en la urbe. Por lo menos tres veces a la semana salgo a caminar unos cuatro kilómetros y elijo El Estero, que en sus orillas tiene emplazadas unas palmeras magníficas, al igual que las flores y las plantas que lo abrazan a todo lo largo. La vegetación lo hace un camino maravilloso, en el que también se pueden ver patos, cormoranes, gaviotas y pelícanos. Por la variedad de especies en cuanto a la flora y la fauna, que son nativas de la región, se lo considera un corredor ecológico de una biodiversidad múltiple.

Feria del Marga Marga

La feria funciona desde 1973, todos se conocen y forman una gran familia.

Todos los miércoles y sábados, desde muy temprano, empiezan los preparativos de los casi 250 puesteros de la tradicional Feria del Marga Marga para la atención al público. Se caracteriza por la venta de frutas y verduras de estación. Pero también hay venta de pescados, mariscos, encurtidos, plantas, flores y todo lo que se puedan imaginar. La mayoría de los feriantes que trabajan acá están desde hace mucho (la feria funciona desde 1973), todos se conocen y forman una gran familia. Cada uno tiene asignado un lugar para comercializar sus productos y todos se caracterizan por la calidad y la frescura de la mercadería y la buena atención. La feria abre a las 6 de la mañana y funciona hasta las 17. Es un sitio de mucho costumbrismo, se aprende de los lugareños y te enseñan tips de cocina. Ah, además sus precios son inigualables.

Sporting Club

Es un lugar de encuentro social de la comunidad viñamarina y un espacio verde único.

Entré en el Valparaíso Sporting Club por primera vez en los años 70, cuando con mi tía y mis primas vinimos a ver un Derby, una de las pruebas más clásicas de la hípica chilena, que se disputa el primer domingo de febrero de cada año desde 1885. Quedé maravillada por la vegetación, el microclima y el extraordinario edificio principal, que es una obra arquitectónica de más de cien años de estilo Tudor que ha sido declarada monumento histórico. En este espacio verde, que cuenta con 124 hectáreas, se practican actividades deportivas variadas, como el fútbol (de la escuela de Marcelo Salas), el tenis, el rugby y el atletismo, entre otras. Además, se realiza toda clase de eventos, incluidos el festejo de las fechas patrias y distintos festivales y actividades culturales. Es un lugar de encuentro social de la comunidad viñamarina y un espacio verde único.

PLAN EN MARCHA. Chile espera comenzar abril con alrededor de 5 millones de personas vacunadas y planifica alcanzar el 80% de la población, es decir, unos 15 millones de personas aproximadamente, a fines del primer semestre de 2021. Al cerrar esta nota, la cantidad de personas vacunadas se acerca a los 3.300.000. Los turistas extranjeros pueden ingresar a Chile exclusivamente a través del aeropuerto de Santiago con PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar. Además, deben completar de manera electrónica la Declaración Jurada Para Viajeros, presentar un Seguro de Salud que cubra prestaciones asociadas al covid-19 durante la estadía y llenar un formulario de seguimiento que se envía por email durante los primeros 14 días. Se puede acceder a información actualizada en: chile.travel/planviajarachile

*Tengo 56 años y me dedico a la gráfica. Vine por primera vez a Viña del Mar cuando tenía 12 años y me encantó. De ahí en más volví infinidad de veces hasta que decidí instalarme acá. Es una ciudad tranquila con una buena calidad de vida y un clima único. Si bien no me gusta la vida en la playa, disfruto mucho de ver el mar, sobre todo caminando por la costa, que es realmente hermosa.

