Cumbre de estrellas: las mejores fotos, todos los famosos y los vestidazos de una noche “con historia” en Los Ángeles

La gala a beneficio del Academy Museum reunió a estrellas del cine y la música, que brillaron con piezas de archivo y guiños al Hollywood dorado
- 2 minutos de lectura'
El sábado 17 fue noche de estrellas en Los Ángeles: tuvo lugar la esperada gala 2026 del Academy Museum y por su red carpet caminaron Kate Hudson, Charlize Theron, Elle Fanning, Taylor Swift, Demi Moore, Olivia Munn, Ana de Armas, Sofía Vergara, Eva Longoria y Victoria Ceretti, entre otras stars.
El evento, que este año celebró su sexta edición, tenía como objetivo recaudar dinero para financiar las distintas actividades del Academy Museum of Motion Pictures, y fue un verdadero desfile de haute couture: desde el romanticismo de un vestido de princesa en versión moderna que lució Taylor Swift –después cambió su look para hacer un show en el escenario–, pasando por el glamour de las plumas de un diseño divino que vistió Jessica Biel hasta el Hollywood clásico en la pieza de 1951 que eligió Kim Kardashian, el resultado fue una de las alfombras rojas más espectaculares del año. Encaje, pedrería, plumas, transparencias y aberturas y escotes impresionantes se hicieron protagonistas de la noche en creaciones firmadas por Balenciaga, Dior, Valentino, Schiaparelli y Armani Privé, entre otras firmas de prestigio. ¡Pasen, vean y disfruten!
- 1
- 2
Fue la rubia fantasía más deseada, se enamoró con locura, estuvo en bancarrota y hoy vive alejada de los flashes
- 3
Hijo de estrella: es modelo y actor, heredó la pasión por la pintura de su famoso padre y le encanta la fotografía submarina
- 4
Estrellas de Hollywood, modelos top, herederos famosos y hasta dos princesas dijeron presente en la mejor fiesta de la moda en París