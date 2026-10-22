Cumbre de estrellas: las mejores fotos, todos los famosos y los vestidazos de una noche “con historia” en Los Ángeles

El sábado 17 fue noche de estrellas en Los Ángeles: tuvo lugar la esperada gala 2026 del Academy Museum y por su red carpet caminaron Kate Hudson, Charlize Theron, Elle Fanning, Taylor Swift, Demi Moore, Olivia Munn, Ana de Armas, Sofía Vergara, Eva Longoria y Victoria Ceretti, entre otras stars.

Charlize Theron, que recibió el Icon Award por el impacto de su trayectoria, optó por un diseño con transparencias de Tom Ford y alhajas Boucheron Getty Images

Madre e hija. Kate Hudson rindió homenaje al brillo del Hollywood dorado con un diseño en rosa champagne de Armani Privé con pedrería. Lo complementó con diamantes de Harry Winston. Su madre, Goldie Hawn, rescató de su ropero un vestido lencero negro con escote plisado y falda larga con volados que ya había usado en 2021, y lo accesorizó con un llamativo collar Getty Images

Ana de Armas impactó con un vestido largo Louis Vuitton, que destacaba por su imponente escote y una falda que se abre con volumen y vuelo, que completó con collar con piedras, pendientes y anillos de la misma firma Getty Images

El evento, que este año celebró su sexta edición, tenía como objetivo recaudar dinero para financiar las distintas actividades del Academy Museum of Motion Pictures, y fue un verdadero desfile de haute couture: desde el romanticismo de un vestido de princesa en versión moderna que lució Taylor Swift –después cambió su look para hacer un show en el escenario–, pasando por el glamour de las plumas de un diseño divino que vistió Jessica Biel hasta el Hollywood clásico en la pieza de 1951 que eligió Kim Kardashian, el resultado fue una de las alfombras rojas más espectaculares del año. Encaje, pedrería, plumas, transparencias y aberturas y escotes impresionantes se hicieron protagonistas de la noche en creaciones firmadas por Balenciaga, Dior, Valentino, Schiaparelli y Armani Privé, entre otras firmas de prestigio. ¡Pasen, vean y disfruten!

Jacob Elordi y Kendall Jenner, una de las parejas del momento, posaron juntos por primera vez Getty Images

Jessica Biel también eligió el negro, pero con plumas y cola: brilló con un diseño de alta costura de otoño-invierno 2026 de Tamara Ralph y joyas Chopard. Su marido, Justin Timberlake, estuvo a la altura con un elegante traje Tom Ford, al que le sumó un broche Tiffany en la solapa Getty Images

Cara Delevingne rompió el molde: mono de cuero de la colección Spring 2027 de Givenchy Getty Images

El power trío de la noche: Eiza González, con vestido lencero de Ralph Lauren y joyas de David Yurman, Eva Longoria, quien eligió un espectacular vestido de Georges Chakra y lo potenció con alhajas de Parure Atelier, y Sofía Vergara, enfundada en un Elie Saab, de silueta sirena y un solo hombro, en el que las flores son protagonistas Getty Images

El actor británico Eddie Redmayne llevó la sastrería italiana a la red carpet con un diseño de la colección otoño-invierno 2026 de Giorgio Armani en azul intenso Getty Images

Adrien Brody (con un traje de Brioni) junto a Georgina Chapman, que vistió un diseño de su propia marca, Marchesa Getty Images

Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, acertó con su elección de un vestido Prada adornado con cristales Getty Images

Kim Kardashian encontró inspiración en el Hollywood dorado y causó sensación con un strapless de Balenciaga fechado en 1951, con delicados detalles de encaje. Las alhajas llevaron el estilismo a otra dimensión: collar y pendientes de diamantes Getty Images

Taylor Swift encendió la gala cuando cantó varios de sus hits Getty Images

Demi Moore eligió el volumen con un diseño de Standing Ground, compuesto por una parte superior arquitectónica en color negro y falda violeta que destacaba por sus pliegues y el efecto cascada. Acompañó la apuesta con alhajas Chopard Getty Images

Teyana Taylor mostró un adelanto del próximo invierno con una creación de alta costura de Schiaparelli en tono azul gélido, una elección que, además, conecta moda y arte Getty Images

El amoroso encuentro entre Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), Pamela Anderson –by Carolina Herrera– y Jessica Lange Getty Images

Elle Fanning elevó el romanticismo a un terreno casi fantástico con un vestido de Valentino, cuyo cuerpo tomó la forma de una mariposa mientras una capa fluida acompañaba el movimiento. Lo complementó con alhajas Cartier Getty Images

Charlize Theron, Amy Homma, Colman Domingo, Taylor Swift y John Carpenter, a pura diversión Getty Images

Cailee Spaeny, en distintos tonos de rosa con una vistosa cola plisada y moño negro, de Valentino de la última colección Getty Images