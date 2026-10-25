Cumbre de herederas. La nueva generación fue protagonista de un exclusivo cóctel en el Alvear Palace Hotel

Por una tarde, la Galería Promenade se transformó por completo con una intervención inspirada en Nueva York. Sonidos de lluvia, humo, luces tenues y un original recorrido de plástico de burbujas cuyo crujido evocaba el hielo reemplazaron a la tradicional alfombra roja.

Victoria Slemenson, Juana Lo Re, Charo Calamaro y Miranda Vanderusten Tadeo jones

Francesca Ribero Tadeo jones

Agostina Barbagelata Tadeo jones

Jazmín Agulla Tadeo jones

En ese escenario, influencers, celebridades y socialités acompañaron a Romina Pigretti y a su hija, Juana Lo Re, en la inauguración de Drice, un sueño compartido que reúne joyas de plata hechas a mano con una exclusiva línea de diamantes de laboratorio.

Juana Lo Re y Romina Pigretti Tadeo jones

Lara Tarlowski Tadeo jones

Lola Latorre Tadeo jones

Agustina Marzari Bobbio y Victoria Saravia Tadeo jones

Julieta Spina y Bárbara Diez Tadeo jones

Amelia Sabán y Nathalie Sielecki Tadeo jones

Yanina Solnicki y Daniel Awada Tadeo jones

Lorena Ceriscioli Tadeo jones

Donata Lussa y Micaela Vivian Tadeo jones

Joaquín Díaz y Sebastián Ortega Tadeo jones

Con dirección creativa de Bárbara Diez junto a Nicolás Antera y su equipo, la velada incluyó un desfile donde las modelos lucieron trajes de nylon a medida, en una combinación de alta costura con estilo urbano, barra de tragos y música.