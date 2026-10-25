Cumbre de herederas. La nueva generación fue protagonista de un exclusivo cóctel en el Alvear Palace Hotel

Romina Pigretti y su hija, Juana Lo Re, se lucieron como anfitrionas perfectas
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Por una tarde, la Galería Promenade se transformó por completo con una intervención inspirada en Nueva York. Sonidos de lluvia, humo, luces tenues y un original recorrido de plástico de burbujas cuyo crujido evocaba el hielo reemplazaron a la tradicional alfombra roja.
En ese escenario, influencers, celebridades y socialités acompañaron a Romina Pigretti y a su hija, Juana Lo Re, en la inauguración de Drice, un sueño compartido que reúne joyas de plata hechas a mano con una exclusiva línea de diamantes de laboratorio.
Con dirección creativa de Bárbara Diez junto a Nicolás Antera y su equipo, la velada incluyó un desfile donde las modelos lucieron trajes de nylon a medida, en una combinación de alta costura con estilo urbano, barra de tragos y música.
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