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LA NACION

Cumbre de herederas. La nueva generación fue protagonista de un exclusivo cóctel en el Alvear Palace Hotel

Romina Pigretti y su hija, Juana Lo Re, se lucieron como anfitrionas perfectas

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Influencers, celebridades y socialités disfrutaron de una noche que incluyó un desfile espectacular, ricos tragos y buena música
Influencers, celebridades y socialités disfrutaron de una noche que incluyó un desfile espectacular, ricos tragos y buena música

Por una tarde, la Galería Promenade se transformó por completo con una intervención inspirada en Nueva York. Sonidos de lluvia, humo, luces tenues y un original recorrido de plástico de burbujas cuyo crujido evocaba el hielo reemplazaron a la tradicional alfombra roja.

Victoria Slemenson, Juana Lo Re, Charo Calamaro y Miranda Vanderusten
Victoria Slemenson, Juana Lo Re, Charo Calamaro y Miranda Vanderusten Tadeo jones
Francesca Ribero
Francesca Ribero Tadeo jones
Agostina Barbagelata
Agostina Barbagelata Tadeo jones
Jazmín Agulla
Jazmín Agulla Tadeo jones

En ese escenario, influencers, celebridades y socialités acompañaron a Romina Pigretti y a su hija, Juana Lo Re, en la inauguración de Drice, un sueño compartido que reúne joyas de plata hechas a mano con una exclusiva línea de diamantes de laboratorio.

Juana Lo Re y Romina Pigretti
Juana Lo Re y Romina Pigretti Tadeo jones
Lara Tarlowski
Lara Tarlowski Tadeo jones
Lola Latorre
Lola Latorre Tadeo jones
Agustina Marzari Bobbio y Victoria Saravia
Agustina Marzari Bobbio y Victoria Saravia Tadeo jones
Julieta Spina y Bárbara Diez
Julieta Spina y Bárbara Diez Tadeo jones
Amelia Sabán y Nathalie Sielecki
Amelia Sabán y Nathalie Sielecki Tadeo jones
Yanina Solnicki y Daniel Awada
Yanina Solnicki y Daniel Awada Tadeo jones
Lorena Ceriscioli
Lorena Ceriscioli Tadeo jones
Donata Lussa y Micaela Vivian
Donata Lussa y Micaela Vivian Tadeo jones
Joaquín Díaz y Sebastián Ortega
Joaquín Díaz y Sebastián Ortega Tadeo jones

Con dirección creativa de Bárbara Diez junto a Nicolás Antera y su equipo, la velada incluyó un desfile donde las modelos lucieron trajes de nylon a medida, en una combinación de alta costura con estilo urbano, barra de tragos y música.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaTadeo Jones
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