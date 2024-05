Cumbre de royals y estrellas: Charlotte Casiraghi, la princesa Charlene y Anya Taylor-Joy, entre los presentes en Mónaco

Escuchar

El fin de semana pasado, las calles de Montecarlo se convirtieron una vez más en el escenario principal del Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más icónicas del automovilismo, que forma parte del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Como cada año, la familia Grimaldi fue la perfecta anfitriona de este megaevento que reúne en la Costa Azul a importantes deportistas, empresarios y celebrities de todo el mundo, entre los que estuvieron Maria Sharapova, Joe Jonas, Anya Taylor-Joy, Michael Douglas, Emily Ratajkowski, Heidi Klum, Tommy Hilfiger, Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y el futbolista francés Kylian Mbappé, quien tuvo el honor de dar el banderazo de llegada en la carrera principal del domingo 26.

El futbolista francés Kylian Mbappé, que acaba de despedirse del PSG, bajó la bandera a cuadros cuando Charles Leclerc cruzó la línea de llegada. Getty Images

Muy canchera con una campera biker, Anya Taylor-Joy disfrutó de la carrera junto a su marido, el músico Malcom McRae. La actriz es fanática del automovilismo desde chica y solía mirar las carreras con su padre. AP

Michael Douglas fue otra de las estrellas de Hollywood presentes en el Gran Premio de Mónaco. Getty Images

Con looks coordinados en blanco, Heidi Klum fue de la partida con su hija Leni.

Ideal para la ocasión, la modelo Emily Ratajkowski se sumó a la tendencia racer con un conjunto bicolor sobre un bikini a tono. Getty Images

La modelo brasileña Izabel Goulart, pareja del arquero alemán Kevin Trapp, fue una de las invitadas por el equipo de F1 de Mercedes-Benz. Getty Images

Con Charlotte Casiraghi a la cabeza, los grandes protagonistas de la pista durante la etapa clasificatoria del sábado fueron los hijos de Carolina de Mónaco –quien, al igual que su hermana Estefanía, no asistió–. La nieta de Raniero, que está rehaciendo su vida junto al escritor francés Nicolas Mathieu tras separarse de su marido Dimitri Rassam, se robó todas las miradas con un look total denim firmado por Chanel. Sus cuñadas Beatrice Borromeo y Tatiana Santo Domingo, las mujeres de Pierre y Andrea Casiraghi, respectivamente, también se destacaron por sus acertados estilismos primaverales. Por su parte, el príncipe Alberto no sólo siguió de cerca cada etapa de la competencia (estuvo en la tercera sesión de prueba de la F1 y la primera carrera de la F2, donde participó el piloto argentino Franco Colapinto), sino que también visitó junto a su mujer, la princesa Charlene, a los miembros de la Asociación Monegasca de Discapacitados Motorizados, quienes pudieron disfrutar del circuito desde una tribuna diseñada para personas con movilidad reducida.

El sábado, un día antes de la carrera, Charlotte Casiraghi se sumó a la tendencia Canadian Tuxedo –esto es, combinar dos piezas de denim– con un conjunto Chanel de pantalón con tachas en los bolsillos y una campera cropped de manga corta, que combinó con guillerminas, cartera con cadena dorada y lentes de sol cuadrados de la misma casa francesa. Getty Images

Ese mismo día, Beatrice Borromeo llevó un vestido camisero de Dior en denim que acompañó con cartera, sandalias y gafas de la misma firma. Tatiana Santo Domingo lució un diseño de Sea New York con detalles de encaje, lentes L.G.R y bolso de rafia y cuero by Hunting Season. Getty Images

La princesa Alexandra de Hannover apostó por un conjunto de minifalda y chaqueta animal print de leopardo by Celine. Detrás de ella caminan su hermano, Andrea Casiraghi, y su novio, Ben-Sylvester Strautmann. Getty Images

Raphaël Elmaleh (hijo de Charlotte con el cómico francés Gad Elmaleh) y Sasha Casiraghi (primogénito de Andrea Casiraghi) se divirtieron durante las carreras clasificatorias. Getty Images

El domingo 26 todo fue alegría cuando el piloto monegasco Charles Leclerc, del equipo Ferrari, cruzó primero la línea de llegada, para lograr así su primera victoria de local. “Esta es la carrera que me hizo soñar con convertirme algún día en piloto de F1. Para mí era un sueño correr acá y ganar, así que es increíble”, dijo. Eufórico, el príncipe Alberto celebró ese histórico triunfo para el principado con los brazos en alto y los puños cerrados, y su emoción fue tal que no pudo contener las lágrimas cuando se fundió en un abrazo con el flamante campeón del Gran Premio de Mónaco.

Charlene y Alberto de Mónaco observan con alegría el festejo del team Ferrari. Previamente fue Su Alteza Serenísima quien “bañó” en champagne a los ganadores. Getty Images

La princesa Charlene le da un cálido abrazo al piloto monegasco Charles Leclerc, quien pudo festejar por primera vez en “casa”. A su lado está el español Carlos Sainz Jr., quien terminó tercero en el podio, mientras que el segundo puesto fue para el australiano Oscar Piastri, del equipo McLaren. Getty Images

Los herederos de Carolina de Mónaco. De izquierda a derecha: Raphaël Elmaleh; Alexander “Sasha” Casiraghi; Ben-Sylvester Strautmann (novio de Alexandra); Alexandra de Hannover (la hija menor de Carolina); Tatiana Santo Domingo (la mujer de Andrea) y Charlotte Casiraghi. Getty Images

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, en la zona de boxes. La aristócrata italiana lució un total look Dior de vestido midi con estampado pied de poule que accesorizó con ballerinas, lentes de sol estilo mariposa y microbolso modelo Lady D-Joy. Getty Images

Alexandre Grimaldi, el hijo de Alberto de Mónaco con la azafata togolesa Nicole Coste. Getty Images

