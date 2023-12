escuchar

Audaz y vanguardista, Timothée Chalamet (27) no sólo deslumbra en cada uno de sus trabajos, sino que se convirtió en un referente de estilo mientras recorre el mundo promocionando su película Wonka, del director Paul King. El actor, actual pareja de Kylie Jenner y también conocido por sus papeles en Dune o Call Me by Your Name, impactó con sus transgresores looks de firmas de lujo que acompañó con impresionantes joyas. Durante el estreno del film en Los Ángeles, apostó por un traje de impronta croco de Tom Ford y botas Chelsea a juego, de la misma firma. En París, lució un top brillante de la colección femenina primavera-verano 2023 del mismo diseñador y en su visita a Tokio, escogió un traje de cuero en color lila de Prada, que recuerda al envoltorio de las famosas tabletas de la fábrica de chocolate que da nombre a la película. Para la rueda de prensa en Londres, eligió un traje negro estilo frac con rayas blancas de Alexander McQueen.

En París, Timothée innovó con un top transparente confeccionado con tiras de cristal, de la colección femenina de TomFord primavera-verano 2023. Lo combinó con pantalón negro y botas cortas. Getty Images

Para el photocall de Londres, lució un traje de rayas con doble botonadura y chaqueta con cola de estilo frac, de la colección primavera 2024 de Alexander McQueen. Getty Images

Pero Timmy se guardó la versión más sofisticada para la première mundial de la película en la misma ciudad: un traje de terciopelo magenta (homenaje a la famosa casaca de Willy Wonka) de la colección femenina primaveraverano 2024 de Tom Ford que combinó con un collar Cartier de oro blanco y más de 900 piedras preciosas (ónice, ópalos, turmalinas y esmeraldas).

El actor apostó por un diseño en terciopelo (colección femenina primavera verano 2024 de Tom Ford), botas marrones modelo Jodhpur de la misma firma y una exclusiva pieza de Cartier: un impactante collar con casi 900 piedras preciosas que requirió 450 horas de trabajo manual. Getty Images

La estrella eligió un conjunto de cuero compuesto por camisa y pantalón de Prada y botas blancas, modelo Fireman de Bottega Veneta. Getty Images

Un plano más amplio del outfit que lució en Los Ángeles: un traje de textura croco y botas modelo Chelsea, todo de Tom Ford. Las joyas, de Cartier: el anillo y el brazalete Panthère y el anillo Juste un Clou. Getty Images

