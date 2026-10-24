En fotos. Todos los invitados a la noche de arte y diseño de Ximena Fontán Balestra en Palermo Chico

En homenaje a la primavera, la arquitecta abrió las puertas de su estudio y lo transformó en un espacio de encuentro, creación y arte
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Como cada año, la arquitecta Ximena Fontán Balestra -junto a la galería Liga de Arte Contemporáneo-, abrió las puertas de su estudio en Palermo Chico y lo transformó, por una noche, en una puesta performática de arte y diseño que reunió a amigos y familia con la excusa de compartir un cóctel y un momento agradable. Así, con su equipo, integrado por más de veinte profesionales (todas mujeres), hizo de esa casa centenaria el mejor escenario en el que se cruzan arte, diseño industrial e interiorismo. Esta vez, el tema fue In(t) Bloom(s), un nombre alegórico para esta época en la que los interiores del estudio florecen.
Para lograrlo contó con las intervenciones botánicas de Javu Herrera, que invadió los espacios de flores, perfume y color. Con el talento de Julián Bedel, creador de Fueguia 1833, quien imaginó una fragancia especial para esa noche. Y con la onda de su hijo, Cruz Pereyra Iraola, que fue el encargado de musicalizar el evento.
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