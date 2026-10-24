En fotos. Todos los invitados a la noche de arte y diseño de Ximena Fontán Balestra en Palermo Chico

Como cada año, la arquitecta Ximena Fontán Balestra -junto a la galería Liga de Arte Contemporáneo-, abrió las puertas de su estudio en Palermo Chico y lo transformó, por una noche, en una puesta performática de arte y diseño que reunió a amigos y familia con la excusa de compartir un cóctel y un momento agradable. Así, con su equipo, integrado por más de veinte profesionales (todas mujeres), hizo de esa casa centenaria el mejor escenario en el que se cruzan arte, diseño industrial e interiorismo. Esta vez, el tema fue In(t) Bloom(s), un nombre alegórico para esta época en la que los interiores del estudio florecen.

Ximena Fontán Balestra

Ginette Reynal

Javier Iturrioz y Leo Montes

Dolores Cahen D'Anvers y Ximena

Para lograrlo contó con las intervenciones botánicas de Javu Herrera, que invadió los espacios de flores, perfume y color. Con el talento de Julián Bedel, creador de Fueguia 1833, quien imaginó una fragancia especial para esa noche. Y con la onda de su hijo, Cruz Pereyra Iraola, que fue el encargado de musicalizar el evento.

Sandra Hillar y Mónica Melhem

Eduardo Mallea y Cecilia Perazzo

Malena Perkins

Paz Caradonti

Desirée De Ridder

Lucía Garzón Maceda, Mercedes Dougall, Rosario Loza y Nazarena Smit

Ana Paula Dutil

Nicolás Bedel y Ximena

Fresia Carnota y Delfina Lafuente

Constanza di Cocco y Violeta Freyre