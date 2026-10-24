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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la noche de arte y diseño de Ximena Fontán Balestra en Palermo Chico

En homenaje a la primavera, la arquitecta abrió las puertas de su estudio y lo transformó en un espacio de encuentro, creación y arte

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En familia. De izquierda a derecha, la sobrina, la hermana y los padres de la anfitriona: Bela Robaliho, Florencia Fontán Balestra, Pompi Chopitea y Carlos Fontán Balestra
En familia. De izquierda a derecha, la sobrina, la hermana y los padres de la anfitriona: Bela Robaliho, Florencia Fontán Balestra, Pompi Chopitea y Carlos Fontán Balestra

Como cada año, la arquitecta Ximena Fontán Balestra -junto a la galería Liga de Arte Contemporáneo-, abrió las puertas de su estudio en Palermo Chico y lo transformó, por una noche, en una puesta performática de arte y diseño que reunió a amigos y familia con la excusa de compartir un cóctel y un momento agradable. Así, con su equipo, integrado por más de veinte profesionales (todas mujeres), hizo de esa casa centenaria el mejor escenario en el que se cruzan arte, diseño industrial e interiorismo. Esta vez, el tema fue In(t) Bloom(s), un nombre alegórico para esta época en la que los interiores del estudio florecen.

Ximena Fontán Balestra
Ximena Fontán Balestra
Ginette Reynal
Ginette Reynal
Javier Iturrioz y Leo Montes
Javier Iturrioz y Leo Montes
Dolores Cahen D'Anvers y Ximena
Dolores Cahen D'Anvers y Ximena

Para lograrlo contó con las intervenciones botánicas de Javu Herrera, que invadió los espacios de flores, perfume y color. Con el talento de Julián Bedel, creador de Fueguia 1833, quien imaginó una fragancia especial para esa noche. Y con la onda de su hijo, Cruz Pereyra Iraola, que fue el encargado de musicalizar el evento.

Sandra Hillar y Mónica Melhem
Sandra Hillar y Mónica Melhem
Eduardo Mallea y Cecilia Perazzo
Eduardo Mallea y Cecilia Perazzo
Malena Perkins
Malena Perkins
Paz Caradonti
Paz Caradonti
Desirée De Ridder
Desirée De Ridder
Lucía Garzón Maceda, Mercedes Dougall, Rosario Loza y Nazarena Smit
Lucía Garzón Maceda, Mercedes Dougall, Rosario Loza y Nazarena Smit
Ana Paula Dutil
Ana Paula Dutil
Nicolás Bedel y Ximena
Nicolás Bedel y Ximena
Fresia Carnota y Delfina Lafuente
Fresia Carnota y Delfina Lafuente
Constanza di Cocco y Violeta Freyre
Constanza di Cocco y Violeta Freyre
Ximena y sus sobrinas, Bela Robaliho y Rocío Videla
Ximena y sus sobrinas, Bela Robaliho y Rocío Videla
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