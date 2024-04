Entramos a la fiesta de 15 de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls: los invitados, los looks y los shows

Escuchar

Cuando evoca esa noche, la sonrisa se instala en la cara y en el cuerpo de Muna Pauls Cherri, y los adjetivos empiezan a competir entre ellos. “¿Describirla? Es imposible de expresar”, dice a ¡HOLA! Argentina, todavía emocionada, Muna sobre su fiesta de 15. Una locura, hermosa, de puro disfrute... Entonces, resume: “Fue mágica”. El viernes 6, en Jano’s Eventos, un salón ubicado en Benavídez, provincia de Buenos Aires, más de doscientos invitados –familiares, compañeros del colegio y muchísimas caras conocidas del mundo artístico– acompañaron a la hija mayor de Agustina Cherri (41) y de Gastón Pauls (52) en uno de los momentos más esperados de su vida. “Hasta hace no mucho tiempo atrás, cuando proyectaba mis 15 años y cómo quería festejarlos, sólo pensaba en un gran viaje con mi mamá y con mi abuela Silvia. Pero poco a poco, cuando mis amigas empezaron a hacer sus fiestas, yo quedaba flasheada. La pasaba tan bien que empecé a pensar en que, realmente, quería también organizar la mía. Deseaba que mis padres, mi familia y mis amigas disfrutaran tanto como yo lo hice en esas fiestas. ‘¿Hacemos fiesta?’, les pregunté a mis papás. Ellos, sin dudar, respondieron ‘¡Recontra!’”.

Muna, feliz, rodeada por sus padres, Gastón Pauls y Agustina Cherri. “Te amamos. No dejás de sorprendernos con tu magia”, dijeron los actores. Foto: Cristian Welcomme

Agustina y Gastón, con la protagonista del día y su hermano Nilo (13), el otro hijo que tuvo la pareja. foto: Cristian Welcomme

Madre e hija, fundidas en un abrazo en medio de la pista, uno de los momentos más emotivos del cumpleaños. Foto: Cristian Welcomme

LA CAPITANA Y EL EQUIPO DEL AMOR

Las pistas de que había celebración “en puerta” empezaron a filtrarse de a poco, a través de algunos comentarios que Agustina Cherri hizo a principios de 2024 en sus redes sociales. “Algo están tramando... ¿Serán los 15 de Muna?”, escribió la actriz en lo que fue la primera de una serie de historias de Instagram en la que su hija aparecía charlando y mirando telas y diseños junto con Vicky Miranda, productora de moda y asesora de imagen. En febrero, un mes antes del cumpleaños de Muna (es el 14 de marzo) y durante su participación en el programa Almorzando con Juana, Cherri, divertida, confirmó que se venía un fiestón: “Me estoy volviendo loca. Nunca me casé y no sabía cómo era organizar una fiesta... No sabía que era tan difícil. Demanda mucha energía, pero es muy divertido”. Muna se ríe cuando se acuerda de esos días.

La diseñadora María Gorof, autora de los tres outfits que Muna lució en su fiesta.

“Mamá y papá se mataron organizando todo. Los dos me acompañaron en cada momento, pero creo que nada hubiera sido posible sin la ‘Tata’”, dice Muna refiriéndose a Claudia Villafañe, quien –a través de Plan V– se encargó de cada detalle. La cumpleañera también estuvo guiada por lo que ella denomina “el equipo del amor”: Vicky Miranda, la diseñadora María Gorof, Ricky Sarkany, la maquilladora Bettina Frúmboli y el peinador Nacho López Fagalde.

Ricky Sarkany creó especialmente los tres pares de zapatos que acompañaron cada uno de los looks de la cumpleañera, todos con su nombre grabado. Foto: Cristian Welcomme

Muna cuenta: “Te aclaro que, cuando nos juntamos con la gente del salón, yo ya tenía todo pensado. ¡Había buscado mil ideas en Pinterest y había armado varios drives con lo que quería en cuanto al outfit, la ambientación, el menú, la música…!”. Ella tenía la certeza de que María Gorof –que vistió a Agustina para los premios Martín Fierro y los ACE– era la diseñadora indicada. “Me vuela la cabeza lo que hace”, dice Muna sobre Gorof, quien –después de varias pruebas en las que participaron no sólo Agustina, Gastón y Nilo, sino también Alba y Bono, los dos hijos que Agustina tuvo con Tomás Vera, su actual pareja– realizó las tres propuestas que la quinceañera lució en la fiesta, todas complementadas por joyas de Simonetta Orsini.

“Muna tenía clarísimo qué quería usar para sus quince. En primer lugar, una propuesta chill y cómoda para la recepción. Un segundo cambio, más escenográfico, pensado para el gran momento en el cual ella estaría en el escenario. Y, finalmente, un diseño divertido y con brillos para cuando llegara el momento del baile”, contó María Gorof a ¡Hola! Argentina. “Acompañarla en estos meses fue un desafío hermoso”, dijo la diseñadora.

En la ambientación, Muna también intervino: “Quería que la onda fuera muy libre y descontracturada. Pensé en hamacas paraguayas, alfombras, sillones y, en vez de mesas, muchos livings. Tengo una familia ensamblada, y quería que los Pauls, los Cherri y los Vera, que se llevan súper entre ellos, fueran de un living a otro: que papá pudiera estar en el living de los Vera y mamá, en el de los Pauls y así…”, nos cuenta.

Una vista del living principal, estilo boho, adornado con flores y guirnaldas de luces. Había, para los demás invitados, livings con mesas altas. Cada rincón del salón Jano's, en Benavídez, fue decorado con cuadros y botellitas colgando de los árboles. Foto: Cristian Welcomme

Junto a Julieta Nair Calvo, la protagonista de la noche posa con el tercer cambio: un vestido corto off white y silver, en crêpe italiano y tul francés bordado a mano con cuentas y cristales checoslovacos que forman flecos. Foto: Cristian Welcomme

Gianinna Maradona, su hijo Benjamín Agüero, Dalma Maradona, Claudia Villafañe y Luciano Pereyra. “Nada hubiese sido posible sin la ‘Tata’. Ella fue la capitana de la organización… ¡Hasta prendió la velita de la torta”, contó Muna sobre Claudia. Foto: Cristian Welcomme

Miranda Pauls (hija de Cristian Pauls), Andrea Rincón, Nicolás Pauls y su novia Catalina Morano, Anabel Cherubito y Sofía Suaya, ex de Nicolás y mamá de Olivia y León. Foto: Cristian Welcomme

Muna posa con Agustina y su pareja, Tomás “Pepo” Vera, con quien tuvo a Alba y a Bono. Foto: Cristian Welcomme

UNA NOCHE MÁGICA

A las 22.45 del viernes 6, casi una hora después de la recepción, el telón-pantalla de última generación montado en uno de los salones se abrió y Muna –enfundada en una pieza lineal en off white realizada en tul francés y bordada a mano con cuentas lentejuelas– irrumpió en el escenario cantando una versión de “Catch & Release” , de Matt Simons, que es uno de sus temas favoritos. “Es la canción con la cual crecí: mi papá me la hizo escuchar cuando era chica y, desde entonces, es mi preferida y la que comparto con mis amigas. Suelo ponerme nerviosa antes de cantar –a veces, me da dolor de panza–, pero, esta vez, estuvo increíble: arriba del escenario, pensé en mis abuelos; vi, en primera fila, a mi mamá, a mi papá, a Pepo y sus colegas de su banda Otro Mambo, y a mis hermanos; miré a mis amigas del alma, Bianca, Valentina y Clara, a todos haciendo pogo… y me entregué al disfrute. ¡Nada más increíble que eso!”.

Con su voz increíble, la hija mayor de Agustina Cherri y Gastón Pauls deleitó a todos cantando su propia versión de “Catch & Release” , de Matt Simons, que es uno de sus temas favoritos. Foto: Cristian Welcomme

"Arriba del escenario, pensé en mis abuelos; vi, en primera fila, a mi mamá, a mi papá, a Pepo y a sus colegas de su banda Otro Mambo, a mis hermanos; miré a mis amigas del alma, a todos haciendo pogo… y, entonces, me entregué al disfrute. ¡Nada más increíble que eso!”, evocó Muna. Foto: Cristian Welcomme

Agustina –con un sensual diseño de encaje negro by Gorof– junto con su íntima amiga Marcela Kloosterboer y su hija Juana. Foto: Cristian Welcomme

A ese momento memorable de la fiesta, se sumaron otros, como el del video que recopilaba fragmentos de la vida de Muna. Y, además, otros hitos musicales, como cuando cantó “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta, con Fabiana Cantilo; “11 y 6″, de Fito Páez, con Benjamín Amadeo, y “Flaca”, de Andrés Calamaro, con Luciano Pereyra. A las 8 de la mañana del día siguiente, ya de vuelta en su casa, Muna todavía seguía viendo los videos que sus amigos le fueron pasando y entonces revivió todo lo que había bailado –sin descanso– entre efectos visuales y los robots de Star Wars; cuando ella cortó la torta junto con su familia y el brindis mágico con todos sus invitados.

“Cantar con Fabi [Cantilo], Lucho [Luciano Pereyra] y Benja [Benjamín Amadeo] fue increíble. Los admiro, son amigos… son familia”, cuenta la quinceañera. Con Cantilo, cantaron un tema de Luis Alberto Spinetta, artista del cual Muna es fan: “Me vuelan sus letras y qué mejor que cantar una canción suya en mi cumple…”. Foto: Cristian Welcomme

“‘11 y 6’, de Fito, habla de una historia de amor y quise cantarla con Benja, que es como hermano”, dijo. Foto: Cristian Welcomme

Olivia Pauls (hija de Nicolás), Catalina Morano, Muna, Gastón, Anita Pauls y su hija Bendi. Foto: Cristian Welcomme

Grandes amigos, Fabiana Cantilo y Fena della Maggiora.

Andrea Rincón, con encaje y transparencias, en la pista de baile. Foto: Cristian Welcomme

Julieta Nair Calvo y Martina "Tini", la mujer de Benja Amadeo. Foto: Cristian Welcomme

Muna con su tío Nicolás y su papá Gastón, quien llevó un look casual: un traje de Cynthia Martos con remera, zapatillas y gorra. “No había un dress code: la idea era que todos estuvieran cómodos”, contó la asesora de imagen Vicky Miranda, quien acompañó en todo momento a la familia. Y Muna confirmó: "¡Obvio! No le iba pedir a papá que fuera con traje y corbata. Desde el vamos, le dije 'Vos tenés que ser vos'". Foto: Cristian Welcomme

En todos sus cambios, Muna lució joyas de oro y brillantes de Simonetta Orsini. Foto: Cristian Welcomme

Los Pauls-Cherri, a la hora de la torta. Nilo fue el encargado del primer corte. “Blanca y con algunas flores… y de Nutella porque soy fan”, reveló la quinceañera. Foto: Cristian Welcomme

Una postal de la familia, brindando con los invitados. Foto: Cristian Welcomme

Agustina y Luciano Pereyra, en pleno festejo. Foto: Cristian Welcomme

Junto a su íntimo, Benjamín Agüero. Además del cotillón tradicional, había gorras con frases de canciones de los grupos favoritos de la agasajada, como por ejemplo, de El Kuelgue. “Elegí cada frase pensando en mis amigos”, contó ella. Foto: Cristian Welcomme

Sexy, cancherísima y divertida, Agustina bailó hasta el final. Foto: Cristian Welcomme

Efectos visuales, una pantalla de 24 metros y un show con robots de Star Wars, la saga de la cual los Pauls-Cherri son fanáticos. Foto: Cristian Welcomme

Elegante y moderno, este conjunto de dos piezas fue pensado por Gorof para el momento de la recepción. Compuesto por un top bandeau y un pantalón sastrero de tiro alto y corte oxford en off white y plata, fue confeccionado en tul francés con incrustaciones de cristales. Foto: Cristian Welcomme

Realizado en tul francés y bordado a mano con cuentas y lentejuelas, este elegante vestido de diseño lineal fue el gran protagonista de la noche. El doble escote en V y las sisas cavadas, delineaban a la perfección la silueta de Muna. Foto: Cristian Welcomme

El backstage. Un plano detalle de la espalda del vestido principal de Muna, tal como iba quedando después de cada prueba con Gorof.

