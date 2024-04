A un año de su fabulosa boda, Alan y Grace Faena viven su mejor momento: están esperando su primer hijo juntos

Escuchar

Enamorados y felices se dejaron ver Alan Faena (60) y su mujer Grace Goldsmith (26) en José Ignacio. La pareja, que descansa por estos días en la casa que él tiene en Punta del Este, vive uno de los momentos más plenos desde que están juntos (se conocieron en 2021). En enero de este año, Grace fue determinante cuando ¡HOLA! Argentina le preguntó si le gustaría ser mamá. “Cuando llegue el momento será. Porque cuando hay amor te dan ganas, y nosotros no vemos el momento de expandir nuestra familia”. Y ese momento llegó. El domingo 31, cerca de las 3 de la tarde, ¡HOLA! los encontró mientras caminaban del brazo rumbo a una panadería y ahí, detrás de su saco tejido, pudimos ver su pancita de embarazada.

Alan, siempre de blanco, esta vez les sumó color a sus pantalones tipo baggy XL y a su remera de manga larga con un chaleco bordado y una bandolera roja tejida. foto: Marcelo Rodríguez

El empresario también llevó sombrero con cinta roja y plumas. foto: Marcelo Rodríguez

Si bien los protagonistas de esta feliz historia aún no hablaron públicamente sobre el tema, pudimos saber, por amigos cercanos a la pareja, que Grace está atravesando el segundo trimestre de su embarazo, que sería una niña la que llegará para coronar el gran amor del empresario hotelero y la diseñadora y que todos los íntimos de los futuros padres están muy contentos. La beba será el segundo hijo de Faena, ya que es papá de Noa (15), fruto de su relación con la artista plástica Ximena Caminos.

LA HISTORIA DE AMOR

Grace es hija de James Goldsmith, uno de los desarrolladores de real estate más importantes y poderosos de Estados Unidos. Fue en mayo de 2021, durante el cumpleaños de su madre Mónica en el Saxony, el bar del Hotel Faena, donde la diseñadora conoció a Alan. La conexión entre ellos fue instantánea, “Fue como algo que vino del universo. Fue muy natural la forma en que nos acercamos. Desde esa noche quedamos en contacto, pero como amigos. Al principio pensé que era muy grande para mí, pero me encantaba, porque me parecía una persona muy especial. Me gustaba estar con él”, contó Grace. Con el correr de los meses, la amistad se transformó en amor y en marzo del año pasado se casaron en Buenos Aires en una fastuosa boda con quinientos invitados.

Convertidos en marido y mujer, saludan en la puerta del Templo Libertad, donde se llevó a cabo la ceremonia. Gastón Bardy

Puras sonrisas para el flamante matrimonio, que así partía rumbo a su fiesta. Tony Kelly

Para la ceremonia, Grace llevó un vestido con cuello a la base y velo de Oscar de la Renta que acompañó con un bouquet de rosas rojas. Rodrigo Muñoz / Koffie Agen

El menú incluyó un buffet de antipasto italiano y tapeo mediterráneo, estaciones de sushi, pasta y carnes argentina; merluza negra con arroz negro y vacío braseado con puré de papas al carbón y chimichurri. El toque dulce llegó de distintas variedades de créme brûlée, affogato y soufflés y esta espectacular torta. Ivan Resnik

Cambio de look. Con un vestido sensual de Paco Rabanne, Grace besa a su marido en plena fiesta. Alan Faena

Un detalle del saco de Alan, donde se ve claramente, en el centro del corazón, las iniciales de la pareja. Rodrigo Muñoz / Koffie Agency

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana foto: Tadeo Jones

Bloque HTML de muestra