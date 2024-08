Fiesta top de Marbella: Valeria Mazza, Antonio Banderas y Carla Pereyra brillaron en una gran noche y el debut de Taína Gravier

Escuchar

La Gala Starlite, el evento que cada verano reúne en Marbella a actores, cantantes, modelos, deportistas y socialités, celebró sus quince años por todo lo alto: con Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán volviendo a brillar como anfitriones, y organizada por la fundación del mismo nombre, contó con Valeria Mazza y el humorista Carlos Latre como maestros de ceremonia y con la estelar presencia de Will Smith, el invitado de honor que, entre risas y hablando un splanghish muy particular, tuvo a su cargo la subasta con la que recaudaron fondos. Además, la cita en el espectacular enclave de La Cantera de Nagüeles sirvió para entregar los Premios Solidarios Gala Starlite 2024, con los que los organizadores distinguen la tarea solidaria de distintas personalidades, como Carlos Vives, quien a través de su Fundación Tras la Perla desarrolla su compromiso con los más necesitados en su ciudad natal, Santa Marta, Colombia, o Javier “Pupi” Zanetti, el ex futbolista argentino, quien canaliza su esfuerzo para ayudar a los demás a través de la Fundación Pupi.

Los anfitriones Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán junto al invitado de honor, Will Smith, con la torta decorada en tributo al Día de los Muertos, una de las celebraciones populares más importantes de México. STARLITE

Valeria Mazza, con un vestido inspirado en la cultura mexicana del diseñador Gabriel Lage, y su marido, Alejandro Gravier. STARLITE

Stefi Roitman lució un strapless turquesa con detalle de moño gigante en la espalda. STARLITE

El ex futbolista argentino Javier “Pupi” Zanetti agradece el premio que recibió por su tarea solidaria. STARLITE

El escenario de la celebración, armado en La Cantera de Nagüeles, en Marbella. STARLITE

¡VIVA MÉXICO!

En esta edición, la fiesta estuvo dedicada a México –especial mención para la decoración, el menú y el estilismo de algunas de las asistentes, como Valeria Mazza, quien lució un diseño que Gabriel Lage le hizo especialmente para la ocasión–, uno de los lugares donde la Fundación Starlite lleva adelante su labor filantrópica de la mano de la Fundación Niños En Alegría. Al promediar la noche, India Martínez subió al escenario y entusiasmó a todos con su show y, hacia el final, una gran torta cerró la celebración mientras Miguel Poveda cantaba las mañanitas por los 15 años de la Gala y Juan Peña entonaba el “Feliz cumpleaños” para Carlos Vives, Puppi Zanetti, Alejandro Gravier, Paula Echevarría y las gemelas Kimpel (Nicole es la pareja de Antonio Banderas), quienes soplan las velitas en estos días.

Tres de los hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier acompañaron a mamá en un evento tan importante: Benicio, que fue con su novia Lola Malm Green (de vestido lencero y un choker de flores negras al cuello), Taína (con una creación de Roberto Cavalli que tomó prestada del guardarropa de Valeria) y Balthazar. STARLITE

Madre e hija se divirtieron juntas. El martes 6 por la noche, Taína cantó junto al español Antonio José en uno de los shows del Festival Starlite. STARLITE

El ex tenista español Feliciano López y su mujer, Sangra Gago, también presentes en el festival. STARLITE

Antonio Banderas junto a su mujer, Nicole Kimpel (con un sensual diseño de María Gorof), su gemela, Barbara (con un strapless de Michael Costello) y su pareja, el cantante Frédéric Lerner. STARLITE

Marina Borensztein y Oscar Martínez durante el fantástico show de Luis Miguel el sábado 3. STARLITE

Andrea Rincón (con top y falda con volados de Zimmermann, que complementó con sobre y sandalias Yves Saint Laurent), otra presencia argentina en la gala. STARLITE

Stefi Roitman, que estuvo en Marbella sin su marido, Ricky Montaner, también disfrutó de las canciones del Sol de México. STARLITE

El Festival Starlite tuvo su mejor momento con el show de Luis Miguel, que hizo bailar a todos. STARLITE

Distendidos en la noche previa a la Gala, Antonio Banderas, Nicole Kimpel, Marina Borenstein, Carla Pereyra y Sandra García-Sanjuán compartieron mesa. STARLITE

Siempre impecable, Carla Pereyra lució un look vibrante con un vestido de estampado geométrico y corte halter by Pucci que combinó con clutch de Yves Saint Laurent. STARLITE

El martes 7, Taína debutó en el escenario de Starlite junto al cantante español Antonio José y juntos interpretaron el tema “Lo que hará mi boca”.

