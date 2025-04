Grecia Colmenares fue abuela. Te contamos cuándo nació su primer nieto, cómo se llama y cómo la define su hijo Gianfranco como abuela

Aún recuerda su infancia en Buenos Aires, el colegio Saint John’s en el que empezó la primaria y sus tardes de diversión y amigos en el Parque de la Costa. Desde hace años, Gianfranco Pelegri (32), hijo de la queridísima Grecia Colmenares, vive en Miami y fue allí donde conoció a la mujer de su vida. Más precisamente en el edificio en el que vivía. “Fue hace algo más de dos años. Nos cruzamos con Alexis en la entrada, cada uno con su perro, Chino y Bella (dos mini Goldendoodles). Ella me preguntó cómo hacía para que mi perro fuera tan educado y ahí comenzó todo”, nos cuenta Gianfranco a través del teléfono. Al tiempo se casaron y el 5 de enero de este año llegó su hijo Luca Brooks. “El nacimiento de Luca fue el final feliz de una historia que comenzó de forma horrible. Antes de que Alexis quedara embarazada –algo que nos estaba costando mucho–, viajamos con amigos a esquiar a Colorado y allí ella empezó a sentirse muy mal. Cuando regresamos, le diagnosticaron síndrome de Lemierre (una infección grave que se caracteriza por una tromboflebitis de la vena yugular interna). Para tratarla tuvieron que darle unas inyecciones diarias y como consecuencia secundaria y no esperada, eso la ayudó a quedar embarazada. Fue algo milagroso”, admite Gianfranco.

Gianfranco y Alexis posan con su hijo. “Luca lo elegí yo y Brooks, su mamá”, nos cuenta el heredero de Grecia.

Luca nació el 5 de enero en el Jackson Memorial Hospital y pesó 3,100 kilos.

Desde Italia, donde vive Grecia, la “reina de las telenovelas” siguió al detalle cada paso de los nueves meses hasta el nacimiento. “Mamá estuvo muy presente a pesar de la distancia. Me llamaba todos los días y me daba consejos y recomendaciones. Y ahora que Luca está entre nosotros es igual. Hoy, por ejemplo, salimos a un museo y cuando me llamó me dijo que no me olvidara el agua, en qué cochecito era mejor llevarlo y así…”, cuenta. “Me encanta, es una catarata de amor. Un día antes del nacimiento, mamá y papá, que vive en España, pudieron viajar. O sea que abuelos y nieto ya se conocen”.

En 2023 y hasta marzo de 2024, Grecia –que enamoró al mundo con sus telenovelas– participó en el reality show italiano Grande Fratello, donde fue elegida varias veces como una de las compañeras favoritas.

Una foto de la actriz venezolana junto a su ex marido Marcelo Pelegri –con quien estuvo dos décadas– y su hijo Gianfranco, que hoy tiene 32 años.

Gianfranco posa con su bebé Luca.

Una tierna imagen de la producción que hicieron durante el embarazo.

Padre e hijo combinaron zapatillas y medias para la foto.

A sus tres meses, Luca tiene cuenta de Instagram (lucabrooks_) que desde el 5 de abril –día del primer posteo– lleva cosechados más de 36 mil seguidores. Y como lo que se hereda no se hurta, el nieto de Grecia ya recibió una oferta para trabajar en una serie de Telemundo. “Veremos qué pasa. Yo tuve una vida muy tranquila y normal a pesar de la fama y la enorme popularidad de mi madre. Pero quizás Luca quiera ser actor”, remata Gianfranco entre risas.

Grecia Colmenares en su último cumpleaños, el 7 de diciembre de 2024.

Grecia y Jorge Martínez trabajaron juntos en las novelas "Amor sagrado", "Manuela" y "María de nadie".

Con Osvaldo Laport en la novela "Más allá del horizonte" (1993).

