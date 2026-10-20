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Hijo de estrella: es modelo y actor, heredó la pasión por la pintura de su famoso padre y le encanta la fotografía submarina

Tiene 25 años, está en pareja desde 2019 y también es un activo ecologista

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Paris Brosnam es el hijo menor de Pierce Brosnan, fruto de su matrimonio con su segunda mujer, Keely Shave Smith
Paris Brosnam es el hijo menor de Pierce Brosnan, fruto de su matrimonio con su segunda mujer, Keely Shave Smith

Nació el 27 de febrero de 2001, se graduó en la Escuela de Cine y Televisión de Loyola Marymount University, fue modelo de marcas como Dolce & Gabbana y Ralph Lauren, y el año pasado, Paris Brosnan –es hijo del actor Pierce Brosnan y de su segunda mujer, la periodista Keely Shaye Smith– hizo su debut en la pantalla grande junto a su famoso padre y a su hermano Dylan: ambos trabajaron en un western protagonizado por Pierce Brosnan y ambientado en Montana en 1870. “Papá nos invitó a acompañarlo, iba a ser un gran viaje entre padres e hijos, con tiempo de calidad juntos, conociendo un nuevo lugar y estando en un rodaje, algo que siempre recordaremos con cariño –dijo Paris después–. Desde chicos hemos estado en muchos sets con él y siempre ha sido divertido. Fue como meter los pies en el agua y probar la experiencia”. Pero más allá de las alfombras rojas, el menor de los herederos de Pierce Brosnan tiene tres grandes pasiones: la pintura (expuso su obra en varias capitales de Europa y vendió cuadros por valor de cien mil dólares), el activismo ecologista (en 2021 dirigió un corto sobre la hambruna en escuelas de Sri Lanka, un hecho que llenó de orgullo a su madre, ambientalista desde hace mucho tiempo) y su novia, la modelo y actriz Alex-Lee Aillón, con quien comparte su vida desde hace siete años y en 2025 “agrandó la familia” adoptando a Arlo, un cachorro salchicha arlequín.

En junio de 2006, en brazos de su padre en la celebración de un evento a beneficio en Santa Monica, California
En junio de 2006, en brazos de su padre en la celebración de un evento a beneficio en Santa Monica, CaliforniaMichael Tran Archive - FilmMagic
Durante los Golden Globe Awards 2020 junto a sus padres, Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith, y su hermano Dylan
Durante los Golden Globe Awards 2020 junto a sus padres, Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith, y su hermano DylanAxelle/Bauer-Griffin - FilmMagic
Con su novia, Alex-Lee Aillón, de quien se enamoró en 2019
Con su novia, Alex-Lee Aillón, de quien se enamoró en 2019
Una de sus obras expuestas este año en París y Londres con notable éxito
Una de sus obras expuestas este año en París y Londres con notable éxito
Otra pieza de su autoría de la serie “Notas y figuras”
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Sin duda, de los hijos de Pierce Brosnan, Paris es el más parecido a su padre
Sin duda, de los hijos de Pierce Brosnan, Paris es el más parecido a su padre
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