Hijo de estrella: es modelo y actor, heredó la pasión por la pintura de su famoso padre y le encanta la fotografía submarina

Nació el 27 de febrero de 2001, se graduó en la Escuela de Cine y Televisión de Loyola Marymount University, fue modelo de marcas como Dolce & Gabbana y Ralph Lauren, y el año pasado, Paris Brosnan –es hijo del actor Pierce Brosnan y de su segunda mujer, la periodista Keely Shaye Smith– hizo su debut en la pantalla grande junto a su famoso padre y a su hermano Dylan: ambos trabajaron en un western protagonizado por Pierce Brosnan y ambientado en Montana en 1870. “Papá nos invitó a acompañarlo, iba a ser un gran viaje entre padres e hijos, con tiempo de calidad juntos, conociendo un nuevo lugar y estando en un rodaje, algo que siempre recordaremos con cariño –dijo Paris después–. Desde chicos hemos estado en muchos sets con él y siempre ha sido divertido. Fue como meter los pies en el agua y probar la experiencia”. Pero más allá de las alfombras rojas, el menor de los herederos de Pierce Brosnan tiene tres grandes pasiones: la pintura (expuso su obra en varias capitales de Europa y vendió cuadros por valor de cien mil dólares), el activismo ecologista (en 2021 dirigió un corto sobre la hambruna en escuelas de Sri Lanka, un hecho que llenó de orgullo a su madre, ambientalista desde hace mucho tiempo) y su novia, la modelo y actriz Alex-Lee Aillón, con quien comparte su vida desde hace siete años y en 2025 “agrandó la familia” adoptando a Arlo, un cachorro salchicha arlequín.

En junio de 2006, en brazos de su padre en la celebración de un evento a beneficio en Santa Monica, California Michael Tran Archive - FilmMagic

Durante los Golden Globe Awards 2020 junto a sus padres, Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith, y su hermano Dylan Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Con su novia, Alex-Lee Aillón, de quien se enamoró en 2019

Una de sus obras expuestas este año en París y Londres con notable éxito

Otra pieza de su autoría de la serie “Notas y figuras”