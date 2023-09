escuchar

Mientras Meghan Markle (42) prepara su regreso triunfal a las redes sociales con un nuevo perfil de Instagram que podría significarle un ingreso millonario, su madre, la instructora de yoga y filántropa Doria Ragland (66), dijo presente en la quinta edición de la soirée benéfica This Is About Humanity (TIAH, por sus siglas en inglés) el pasado sábado 26, en una residencia privada de Los Ángeles.

Doria –con vestido de J.Crew y zapatos Chloé– posó en medio de Kris Jenner –de total white–, y Kim Kardashian, que sorprendió con su nuevo flequillo recto. Getty Images

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su prometida, Lauren Sanchez. Getty Images

La actriz Eva Longoria impactó con un vestido del diseñador australiano Toni Matievski y charló animadamente con Kim, que sumó a su vestido de Alaïa un espectacular collar de cadenas y cuero y una minibag, ambos de Chanel. Getty Images

La suegra del príncipe Harry se mostró muy sonriente junto a Kris Jenner y Kim Kardashian (que sorprendió con un nuevo look con flequillo recto) en el evento del que también formaron parte Eva Longoria, Henry Winkler, Jeff Bezos y su prometida Lauren Sanchez, quien fue homenajeada por su labor junto a la mencionada ONG, fundada en 2018, que colabora con las familias separadas y reunificadas en la frontera entre México y Estados Unidos.

