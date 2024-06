Quién es el actor que interpretará a Paul MacCartney en la película “oficial” sobre su vida

Escuchar

Los miembros de The Beatles (y sus familiares) autorizaron por primera vez que se haga una película sobre la historia de cada uno de ellos bajo la dirección de Sam Mendes. A continuación, te contamos quiénes son los actores que interpretarán a cada uno de los integrantes de la mítica banda de Liverpool.

HARRIS DICKINSON (JOHN LENNON)

Harris Dickinson en la Met Gala de este año, el pasado 6 de mayo en la ciudad de Nueva York. Getty Images

John Lennon fotografiado en 1963. Getty Images

Con sólo 27 años, este británico no sólo sobresale en cada una de las producciones en las que actúa, sino que además escribe y dirige. Se destacó en The Kingsman, en la segunda parte de Maléfica, pero también en cintas de corte más autoral, como The Souvenir Part II o El triángulo de la tristeza, donde interpretó a un modelo masculino que vive a la sombra de los deseos y caprichos de su novia influencer, un papel que lo consolidó como uno de los mejores actores de su generación. Nació en Leytonstone, al este de Londres, y está en pareja con la cantante y compositora londinense Rose Gray, reconocida por haber creado su propio paisaje sonoro mezclando melodías de dance de los 90 con voces de indie-pop de los 00. El estilo de ambos los convirtió en una de las parejas más cool de la industria.

CHARLIE ROWE (GEORGE HARRISON)

El actor Charlie Rowe en los Mercedes-Benz Academy Awards en marzo de 2022. Getty Images

Retrato de George Harrison en 1965. El guitarrista falleció el 29 de noviembre de 2001. Getty Images

Nació en Islington, Londres, tiene 28 años y desde chico está en la industria cinematográfica. Su mamá, Sara, es profesora de teatro y su papá, Chris Rowe, es actor y escritor. Comenzó a trabajar en publicidades cuando tenía 8 años y su primer film fue La brújula dorada, en 2007. Trabajó en series como Neverland, Red Band Society y Vanity Fair. En la película Rocketman interpretó de manera magistral a Ray Williams –el hombre que descubrió a Elton John– y se afianzó entre los actores de su generación. Compartió pantalla con estrellas de la talla de Octavia Spencer, Keira Knightley y Carey Mulligan.

BARRY KEOGHAN (RINGO STARR)

Barry Keoghan en la última edición de la Met Gala, cuya temática fue "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion". Getty Images

Ringo fotografiado en la residencia londinense del periodista del Daily Mirror, Donald Zec, el 9 de septiembre de 1963, como parte de uno de los primeros artículos del diario sobre los Beatles. Getty Images

Se convirtió en toda una estrella de Hollywood después de su magistral actuación en Saltburn. Nació en Dublín en 1992, creció en un instituto de menores junto a su hermano Eric, porque su madre era adicta a las drogas y murió cuando el actor tenía 12 años. Keoghan desarrolló su interés por la interpretación desde chico, participando en pequeñas obras de teatro escolares en la O’Connell School de la North Richmond Street de Dublín, pero se lo prohibieron por “meterse en líos”. En 2011, se presentó a un casting para la película Between the Canals, su primer papel como actor profesional. Estudió interpretación en The Factory, una escuela local de arte dramático de Dublín. Su gran salto a la fama fue en 2017, cuando trabajó en Dunquerque a las órdenes del director Christopher Nolan, y luego con el griego Yorgos Lanthimos en El sacrificio de un ciervo sagrado, en la que compartió elenco con Colin Farrell.

PAUL MESCAL (PAUL MCCARTNEY)

Paul Mescal, una de las nuevas jóvenes promesas de Hollywood, en el desfile de Gucci el pasado 13 de mayo en Londres. Getty Images

Paul McCartney en 1973. El músico se prepara para su regreso triunfal a la Argentina con tres shows: dos en Buenos Aires y uno en Córdoba. Getty Images

Nació en 1996 en Maynooth, Irlanda, y de chico fue jugador profesional de fútbol gaélico, pero a los 16 años se rompió la mandíbula y no pudo seguir jugando. Fue entonces cuando decidió probar suerte en la actuación y hoy, con 28 años, es un prestigioso actor dramático. El éxito le llegó pronto gracias a la serie Normal People (2020), que le valió su primer premio Bafta como Mejor Actor de Televisión. Luego trabajó en La hija oscura (2021), de Maggie Gyllenhaal, y en Aftersun (2022), la película revelación de 2022 y que le valió un Independent Spirit Award y su primera nominación al Oscar. En 2023 se sumó a la superproducción de la secuela de Gladiator, deslumbró en Todos somos extraños y se sumó al musical de Stephen Sondheim Merrily We Roll Along. De su vida personal poco se sabe, sólo que le fascina, al nivel de la obsesión, la cantante Mitski, cuyos discos escucha una y otra vez y que, como confesó en una entrevista, puede explicar en parte su afición por elegir dramas antes que comedias.

