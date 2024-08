Las soñadas vacaciones del ex piloto Ralf Schumacher y su novio en St. Tropez

Escuchar

“Lo más lindo de la vida es cuando tenés a tu lado la pareja correcta con la que podés compartir todo”, escribió hace un mes Ralf Schumacher (49) en su Instagram junto a una foto en la que se lo veía de espaldas, abrazado a su novio y mirando el mar. Hasta entonces, el ex piloto de Fórmula 1 mantenía en privado que era gay y tras esa publicación fueron muchos los comentarios de felicitaciones que recibieron Ralf (quien corrió durante once años y ganó seis grandes premios) y su novio Etienne, entre los que se encontraba el saludo más especial, el de su hijo David. “Me alegró mucho que por fin hayas encontrado a alguien con quien realmente te sientas muy cómodo y seguro (...). Te apoyo al ciento por ciento, papá, y te deseo todo lo mejor y felicidades”, indicó el joven de 22 años, que también lleva en la sangre la pasión por el automovilismo.

Ralf y Etienne aprovecharon sus vacaciones en la Riviera francesa para recargar pilas y disfrutar de su amor entre besos y caricias. CORDONPRESS - CORDONPRESS

La cubierta del barco se convirtió en el mejor lugar para tomar sol. CORDONPRESS - CORDONPRESS

Un par de días después, el hermano menor de Michael (el alemán que fuera séptuple campeón mundial de Fórmula 1) volvió a compartir otra postal junto a su amor, esta vez ambos de frente a la cámara. Los pilotos Fernando Alonso y Lewis Hamilton, entre otros, enviaron mensajes de apoyo total a la decisión de salir del closet de Ralf, quien estuvo casado con Cora Brinkmann desde 2001 hasta 2015. Hasta hora la única declaración abiertamente homosexual de un piloto de F1 había sido la del británico Mike Beuttler, que compitió a principios de la década de 1970 y murió en 1988.

Con esta foto publicada en su Instagram, Ralf le contó al mundo que estaba en pareja con el joven francés.

Ralf y Etienne –que vive en Niza– se conocieron en Mónaco, se enamoraron y desde hace dos años comparten amor y trabajo, ya que el francés es el representante comercial del ex corredor. Por estos días, todo es relax y descanso para la feliz pareja que disfruta de unas soñadas vacaciones en St. Tropez, en el sudeste de Francia, junto a David, el único heredero de Ralf, y su novia, la piloto húngara Vivien Keszthelyi, entre chapuzones, brindis a bordo del barco con el que navegan por el Mediterráneo y mucho sol.

Schumacher junto a su hijo David y su novia Vivien Keszthelyi durante el festejo de cumpleaños del ex piloto en junio pasado.

La pareja comparte también el trabajo. Aquí lo vemos a Etienne en el circuito de Spa-Francorchamps, en julio pasado, unos días después de que se hiciera público su romance con Ralf.

Ralf también en el circuito de Spa-Francorchamps en su rol de comentarista del canal de televisión Sky Sport Formel1.

LOS DICHOS DE EX MUJER

En las últimas horas, Ralf se vio envuelto en una polémica tras la entrevista que su ex mujer, Cora Brinkmann, le dio a la revista alemana Der Spiegel. Según sus propias palabras, se enteró del noviazgo de su ex con Etienne en julio pasado a través del posteo de Instragram que hizo el hermano menor de Michael Schumacher. “Fue una puñalada en el corazón. Al igual que el señor Schumacher tiene derecho a salir del closet. ¿Pensó también por un momento en las consecuencias para mí?, disparó. “Él siempre me lo negó”, continuó, para luego contar que ella había conocido a Etienne hace un año durante unas vacaciones en St. Tropez, pero como asistente de su ex marido.

Cora y Ralf estuvieron casados durante 14 años. "Ralf me faltó el respeto", dijo ella al afirmar que la revelación de su ex la tomó por sorpresa,

Si bien Ralf no quiso hacer declaraciones a la revista, utilizó su cuenta de Instagram para desmentir a la madre de su hijo. El ex piloto publicó una conversación de WhatsApp entre Cora y su actual novio en octubre de 2023 donde quedaba claro que ella sabía del noviazgo.

"Me gustaría aclarar que Cora nos felicitó en octubre de 2023 porque pensó que nos habíamos casado (...) Creo que es una pena para Etienne y para mí que ella difunda tantas mentiras. Ambos sólo queremos nuestra paz", aseguró Ralf.

LA NACION