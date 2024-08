Todas las fotos: Juliana Awada y su hija Valentina Barbier, entre los 150 invitados a un evento de moda, arte e interiorismo

Escuchar

En el atardecer del jueves, el cálido ambiente del Pasaje Libertad -una joya porteña de estilo toscano en Recoleta que reúne a diseñadores, artesanos y artistas- se llenó de famosos e invitados especiales que dijeron presente en la inauguración del concept store de la diseñadora de interiores y socialité Andrea “Tucu” Martínez. Entre más de 150 asistentes, Juliana Awada y su hija mayor, Valentina Barbier, Julieta Spina, María Vázquez, Astrid Muñoz, Ginette Reynal y su heredera, Mía Flores Pirán, fueron algunas de las caras más conocidas que acompañaron a la anfitriona en un día tan importante.

Andrea "Tucu" Martínez y su amiga Julieta Spina, una de las primeras en llegar. “Vine a acompañar a la Tucu; me parece que está buenísimo el proyecto y ojalá le vaya espectacular porque sé el corazón y el alma que le está poniendo”, dijo Julieta a ¡HOLA! Argentina. La empresaria -que se separó hace unos meses de Augusto Rodríguez Larreta después de quince años de matrimonio-, lució un top de Kosiuko, saco de María Páez y pantalón de la diseñadora uruguaya Margo Baridon. foto: Matías Salgado

Juliana Awada, íntima de la anfitriona, optó por un look total black con un chaleco de cuero, pantalón con efecto metalizado y botas. “Venimos a apoyar a la Tucu que es nuestra amiga y este emprendimiento es muy importante para ella”, sostuvo la empresaria y ex primera dama, que llegó acompañada por su hija, Valentina Barbier. foto: Matías Salgado

María Vázquez se sumó a la tendencia athleisure -que combina las prendas deportivas con las de estilo urbano-, con una camisa de Etiqueta Negra, pantalón Adidas by Gucci y stilettos en punta. foto: Matías Salgado

Wally Diamante, Juliana Awada, Andrea Martínez y Facundo Garayalde posan divertidos para la cámara de ¡HOLA! Argentina. foto: Matías Salgado

Astrid Muñoz -empresaria, fotógrafa y top model puertorriqueña que está casada con Eduardo Novillo Astrada- fue otra de las personalidades que apostaron al total black. En su caso, con un look de Curatoria, su marca de diseño artesanal. foto: Matías Salgado

La cita, que comenzó a las 16 y se extendió hasta pasadas las 20, enseguida se convirtió en un ameno encuentro entre amigos. Los invitados se distribuyeron entre el patio del Pasaje Libertad -donde se sirvió finger food de queso brie, aceitunas negras, frutos secos, panes y crackers, y se brindó con vino tinto y rosado y champagne- y el local de la anfitriona, llamado Tuket Vintage, que incluye objetos de diseño, arte y moda.

Leonora Balcarce llegó con una sonrisa y se dispuso a recorrer el concept store. “Me encantó, hay de todo”, dijo la actriz, que lució muy canchera con una remera vintage, tapado oversized, pantalón de JT, anteojos Cardinal y zapatillas Adidas. foto: Matías Salgado

Madre e hija llegaron por separado pero posaron juntas para la cámara de ¡HOLA! Argentina. Mía Flores Pirán optó por un look vintage con una falda metalizada que le regaló su madre, campera de cuero y botas Pineapple. Ginette Reynal, por su parte, llevó un chaleco de Chocolate. foto: Matías Salgado

Diosas y amigas inseparables, Julieta Spina, Tucu y Juliana Awada. foto: Matías Salgado

La diseñadora Jazmín Chebar le dio un toque de brillo a su equipo en negro con zapatillas plateadas muy cancheras. foto: Matías Salgado

Delfina Vázquez Maiztegui, el creativo publicitario Ramiro Agulla y Margarita Anzorreguy. foto: Matías Salgado

Francesca Caffarone (hija de Andrea Martínez y Ricardo Luis Caffarone Pfleger) y Valentina Barbier son muy amigas desde el colegio. foto: Matías Salgado

Andrea "Tucu" Martínez, María Vázquez y la productora de moda y estilista de las famosas Vicky Miranda. foto: Matías Salgado

La diseñadora Romina Pigretti (ex mujer del empresario Federico Lore), con su amiga Juliana Awada y la diseñadora Sandra Hillar, creadora de la galería Satsch. foto: Matías Salgado

La ex modelo y empresaria de moda Sol Acuña, Romina Taborda y Anita Pérez Bustos. foto: Matías Salgado

Hermanos unidos. El empresario Carlos Sánchez (ex marido de Ivonne Bordeu) y Dora Sánchez (pareja de Martín Cabrales). foto: Matías Salgado

María Carmen "Flaca" Ferrari, Lucía Puig, Sofía Alzaga y Martín Cabrales. foto: Matías Salgado

La diseñadora de joyas Roxana Zarecki (ex modelo y mujer del empresario farmacéutico Sebastián Bagó) y Andrea Martínez. foto: Matías Salgado

El chef Pablo Massey y Ginette Reynal. "Tucu es mi amiga de alma, la adoro. Amo su sentido del humor y que es una persona híper positiva”, comentó la exmodelo y conductora. foto: Matías Salgado

La diseñadora Mariana Dappiano con un trench y pantalón de su marca y pañuelo Ceta. foto: Matías Salgado

Mariana Bagó junto a la anfitriona del evento. foto: Matías Salgado

Anita Pérez Bustos, con camisa Tuket Vintage y tapado animal print, junto a Romina Pigretti, que lució un top con brillos, blazer oversized y jean wide leg. foto: Matías Salgado

“Es un sueño cumplido, algo que hace mucho tiempo quería hacer”, aseguró la creadora de Tuket Vintage en diálogo con ¡HOLA! Argentina. Su pasión por la moda vintage surgió décadas atrás, cuando comenzó a vender la ropa que compraba en el exterior durante sus viajes con su íntima amiga, la modelo Macarena Azumendi (murió en 2019 a causa de un cáncer de colon). “Quería armar algo que reuniera todo lo que me gusta: el interiorismo, la moda y el arte. En mis viajes empecé a ver esta tendencia del concept store, que tiene de todo un poco”, relató Andrea sobre cómo se fue gestando este nuevo proyecto, que se suma a su marca de ropa. “En marzo de este año atravesé una situación personal muy heavy, una amiga mía estaba muy mal de salud y antes de morir me pidió que haga todo lo que me hace feliz”, agregó, conmovida, sobre el momento bisagra que la llevó a concretar su sueño.

Tuket Vintage, el concept store que inauguró Andrea "Tucu" Martínez en el primer piso del Pasaje Libertad, reúne objetos de diseño, arte y moda. Matias Salgado

Entre la ropa que se exhibe hay carteras, accesorios y prendas vintage y de distintas marcas. Entre ellas, de Tuket, el emprendimiento que Martínez tiene desde hace tiempo. Matias Salgado