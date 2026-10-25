“Lo amo. Es mi héroe”. Tiene 34 años, es hijo de una de las figuras más célebres del cine y vive un gran momento en su carrera de actor

Hay apellidos que abren puertas, pero también elevan las expectativas hasta límites casi imposibles. Ese es el caso de Ray Nicholson (34), hijo del mítico Jack Nicholson, una de las figuras más influyentes y carismáticas de la historia del cine. Sin embargo, lejos de conformarse con vivir bajo la sombra de una leyenda, el joven actor consolida a paso firme una carrera propia que lo convierte en uno de los rostros jóvenes más prometedores de Hollywood.

UNA INFANCIA ENTRE BAMBALINAS DE HOLLYWOOD

Ray nació el 20 de febrero de 1992 en Los Ángeles y aunque creció rodeado de algunas de las mayores estrellas de la industria cinematográfica, sus padres, Jack Nicholson y la actriz y modelo Rebecca Broussard, procuraron que su infancia –al igual que la de su hermana Lorraine– transcurriera con relativa discreción. Durante años, Ray evitó seguir el mismo camino que su padre. De hecho, reconoció que la fama de Jack fue una realidad compleja que atravesó su vida. En una entrevista recordó que la actuación era precisamente aquello de lo que quería alejarse cuando era más chico porque era “lo que hacía diferente” a su familia y también lo que a menudo mantenía a su padre lejos de casa. Ray estudió en la prestigiosa University of Southern California School of Cinematic Arts, una de las escuelas de cine más reconocidas de Estados Unidos. Allí comenzó a desarrollar una mirada propia sobre el oficio y a entender la industria desde dentro.

En 1999. Rebecca Broussard y Jack Nicholson junto a sus hijos, Lorraine y Ray Frank Trapper - Corbis Entertainment

ADMIRACIÓN SIN LÍMITES

Ray suele hablar de su famosísimo padre con profunda fascinación. Sin embargo, insiste en que son muy distintos. “Somos personas muy diferentes. Yo nací en 1992 y él nació en 1937. Las cosas que me afectan a mí no necesariamente le afectan a él”, declaró durante la promoción de su película Smile 2 en 2024. En la misma entrevista hizo una declaración que refleja el vínculo que tienen: “Lo amo. Es mi inspiración. También es mi héroe. Soy el chico más afortunado del mundo”.

Además de la pasión por el cine, el joven actor comparte con papá Jack el fanatismo por el básquet y Los Angeles Lakers Noel Vasquez - GC Images

DE ACTOR SECUNDARIO A PROMESA DE HOLLYWOOD

Su debut en pantalla llegó en 2006 con una pequeña participación en The Benchwarmers, pero el verdadero reconocimiento tardó algunos años en llegar. Tras intervenciones en películas como Promising Young Woman y Licorice Pizza, comenzó a ganar visibilidad gracias a la serie Panic y a películas como Out of the Blue y Something from Tiffany’s. El punto de inflexión llegó con Smile 2. Su interpretación llamó la atención tanto por su intensidad como por una inevitable comparación: su sonrisa recuerda poderosamente a la que hizo inmortal a su padre en El resplandor.

Ray fue uno de los invitados a la gala de la Academy Museum, el 17 de octubre Amy Sussman - Getty Images North America

UN AMOR DESDE PORTUGAL

En el terreno sentimental, Ray mantiene una relación con la modelo, actriz y ángel de Victoria’s Secret, la portuguesa Sara Sampaio. Los primeros rumores sobre su romance aparecieron en 2023 y, meses después, ambos oficializaron públicamente su relación. La pareja hizo su debut en la alfombra roja durante la fiesta de Vanity Fair posterior a los Oscar de 2024, una aparición que confirmó lo que ya era un secreto a voces en Hollywood.