Madre e hija: las divertidas fotos de Paula Gainza Bemberg y Puli Demaria durante su viaje “de moda” a París

La actriz y DJ desembarcó en la Semana de la Moda con una cápsula de zapatos y botas “joya” creada en sociedad junto a su mamá
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A fines de marzo de este año, cuando Paula “Puli” Demaria (49) recibió la confirmación de que PULI.D –la marca de zapatos que creó en 2021– había sido seleccionada para participar del Paris Fashion Week, no lo dudó. Decidió, entonces, convocar a alguien que podía darles un toque diferente a sus creaciones: Paula Gainza Bemberg (75), su madre.
“Luego de la gran emoción inicial, lo que vino después fue empezar a pensar qué íbamos a mostrar de diferencial. Porque ¡qué difícil es marcar la diferencia haciendo zapatos!, ¿no? Fue entonces cuando me dije: ‘Necesito llevar una joya’. Y ahí fue cuando entró en escena ella”, dice Puli a ¡HOLA! Argentina refiriéndose a su mamá, ¡claro! “Ella es una gran artista: hace genialidades con sus manos. Borda increíble y, desde hace algunos años, hace alhajas con flores y bichitos. En Uruguay, donde vive con su marido, que es mi papá del corazón, tiene Lala Puntapiedra, su marca de collares y bijou. Entonces, la llamé y le dije: ‘Mamá, quiero hacer una bota como para que la use una celebridad para recibir un premio; que sea cómoda y que, a la vez, sea una joya. Necesito tus bichitos’”.
El resultado fue una bucanera y una botineta con boquita de pez que, cuando las presentaron junto a la colección completa en el Hôtel Le Marois, cerca de los Campos Elíseos, causaron sensación: están tachonadas con todo tipo de piedras —desde nácar y cuarzo hasta cristal Swarovski— de muchísimos colores.
Cuenta Puli: “Cada bichito con alas representa a mi marca y fue creado por esa persona tan especial para mí, que es mamá. Ella es la mujer con más garra y empuje que conozco; pasó por muchas situaciones y nunca la vi bajar los brazos. Crecí con ese ejemplo. Es elegante, canchera y muy generosa, la persona más generosa que conozco. Ha sido mi gran compañera y siempre me ha alentado a hacer todo lo que soñé, el mismo mensaje que les transmito a mis hijos Sylvestre, Santos, Félix y Florián. Tenemos una complicidad inmensa: con sólo mirarnos, nos entendemos. Desde ya que no quiso perderse el desfile que hicimos en el Fashion Week”.
“Mi mamá es muy minimalista y net; quedó encantada con cada uno de los outfits que llevamos desde Argentina. Durante el fitting, estuvo atenta a cada detalle y, como si fuera poco, al día siguiente nos sacamos fotos juntas en las calles de París con piezas de Chanel, Saint Laurent, Ungaro y Hermès, prendas únicas que pertenecieron a mi abuela, Magdalena Bemberg. Tenerla conmigo de coequiper en este viaje tan importante fue una maravilla”.
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