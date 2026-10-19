Madre e hija: las divertidas fotos de Paula Gainza Bemberg y Puli Demaria durante su viaje “de moda” a París

A fines de marzo de este año, cuando Paula “Puli” Demaria (49) recibió la confirmación de que PULI.D –la marca de zapatos que creó en 2021– había sido seleccionada para participar del Paris Fashion Week, no lo dudó. Decidió, entonces, convocar a alguien que podía darles un toque diferente a sus creaciones: Paula Gainza Bemberg (75), su madre.

Vestidas en sintonía twinning: jeans, camisa blanca y saco. Sonríen a cámara, al lado del Puente de las Almas con la icónica Torre Eiffel de fondo

“Luego de la gran emoción inicial, lo que vino después fue empezar a pensar qué íbamos a mostrar de diferencial. Porque ¡qué difícil es marcar la diferencia haciendo zapatos!, ¿no? Fue entonces cuando me dije: ‘Necesito llevar una joya’. Y ahí fue cuando entró en escena ella”, dice Puli a ¡HOLA! Argentina refiriéndose a su mamá, ¡claro! “Ella es una gran artista: hace genialidades con sus manos. Borda increíble y, desde hace algunos años, hace alhajas con flores y bichitos. En Uruguay, donde vive con su marido, que es mi papá del corazón, tiene Lala Puntapiedra, su marca de collares y bijou. Entonces, la llamé y le dije: ‘Mamá, quiero hacer una bota como para que la use una celebridad para recibir un premio; que sea cómoda y que, a la vez, sea una joya. Necesito tus bichitos’”.

“‘¿Puedo ir?’, me preguntó mamá cuando le conté que PULI.D había sido seleccionada para Paris Fashion Week. ‘Mamá: ¡¡tenés que venir sí o sí!!’, le dije. Que pudiera verme trabajar y que me acompañara en este sueño fue increíble”, dice Puli. Madre e hija en el patio del Hôtel Plaza Athénée, donde se hospedaron

El resultado fue una bucanera y una botineta con boquita de pez que, cuando las presentaron junto a la colección completa en el Hôtel Le Marois, cerca de los Campos Elíseos, causaron sensación: están tachonadas con todo tipo de piedras —desde nácar y cuarzo hasta cristal Swarovski— de muchísimos colores.

En bici sobre Avenue Montaigne, enfundada en las botas intervenidas con las joyas de su madre

Cuenta Puli: “Cada bichito con alas representa a mi marca y fue creado por esa persona tan especial para mí, que es mamá. Ella es la mujer con más garra y empuje que conozco; pasó por muchas situaciones y nunca la vi bajar los brazos. Crecí con ese ejemplo. Es elegante, canchera y muy generosa, la persona más generosa que conozco. Ha sido mi gran compañera y siempre me ha alentado a hacer todo lo que soñé, el mismo mensaje que les transmito a mis hijos Sylvestre, Santos, Félix y Florián. Tenemos una complicidad inmensa: con sólo mirarnos, nos entendemos. Desde ya que no quiso perderse el desfile que hicimos en el Fashion Week”.

En el Hotel Plaza Athenée, a metros de los Campos Elíseos

El desfile en el que Puli presentó su colección fue el 7 de octubre en el Hôtel Le Marois

“Mi mamá es muy minimalista y net; quedó encantada con cada uno de los outfits que llevamos desde Argentina. Durante el fitting, estuvo atenta a cada detalle y, como si fuera poco, al día siguiente nos sacamos fotos juntas en las calles de París con piezas de Chanel, Saint Laurent, Ungaro y Hermès, prendas únicas que pertenecieron a mi abuela, Magdalena Bemberg. Tenerla conmigo de coequiper en este viaje tan importante fue una maravilla”.

Puli, posando en las puertas laterales del Palais Garnier

Madre e hija, felices tras terminar el exitoso desfile. Días más tarde, partieron juntas a Madrid