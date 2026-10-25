Qué se sabe de… Hilary Swank en la dulce espera, la fabulosa aparición de Uma Thurman y la cita de Mick Jagger con su pareja y el arte

MAMÁ OTRA VEZ

La actriz Hilary Swank sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su tercer hijo junto a su marido, el empresario Philip Schneider (54). El 14 de octubre, la actriz compartió un divertido video en sus redes sociales y reveló la feliz noticia con el humor que la caracteriza: “Mucha gente estuvo preguntando cuál será mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”, escribió.

En 2025, junto a su marido, Philip Schneider –con quien comparte su vida desde hace diez años–, durante una gala benéfica organizada por Andrea Bocelli en Forte dei Marmi, Italia Daniele Venturelli - Getty Images Europe

En las imágenes, unas coloridas figuras animadas representan a los cuatro integrantes de la familia y, de pronto, una de ellas deja ver una pancita de embarazo. La actriz y Schneider, con quien se casó en 2018 en una ceremonia íntima, fueron padres por primera vez en 2023 de los mellizos Aya y Ohm. Así, antes de que termine el año, el clan sumará un nuevo integrante. Un día después de hacer pública la feliz noticia, la protagonista de Million Dollar Baby fue fotografiada en las calles de Nueva York luciendo su embarazo de siete meses, tras su paso por The Drew Barrymore Show, donde habló sobre la maternidad tardía y los prejuicios que aún la rodean.

Hilary a la salida de The Drew Barrymore Show en Nueva York. Relajada y sonriente, dejó ver su pancita de siete meses con un top blanco y jeans amplios Raymond Hall - GC Images

UMA THURMAN: FABULOSA A LOS 56 AÑOS... Y ¡SOLTERA!

Tras muchos años siguiendo intensos entrenamientos para sus papeles en Kill Bill y La vieja guardia 2, Uma Thurman adoptó un nuevo estilo de ejercicio, basado en yoga y pilates, para darle un respiro al cuerpo. “Con el tiempo aprendí que llevarse al límite, rozando el agotamiento, pierde su atractivo. Por mucho que quiera seguir enfrentándome a desafíos –y creo en la audacia–, aprendí a no dar por sentado el bienestar”, dijo hace poco en una entrevista con The Purist. Y el cambio que experimentó su figura es notable, como quedó claro en su aparición para la avant-premiére de Dexter: Resurrection hace unos días en Nueva York.

Con un vestido-blazer oversized de Saint Laurent por arriba de las rodillas con solapas de satén –que dejaba ver sus piernas interminables–, zapatos Manolo Blahnik y joyas de Hassanzadeh Jewelry, Uma impactó en su última salida Gettyimaes - GC Images

Uma, que es madre de tres hijos –Maya Ray, actriz, y Levon Roy, de su matrimonio con Ehtan Hawke, y Rosalind Arusha, fruto de su relación con el millonario Arpad Busson, con quien peleó la custodia de la menor en tribunales durante años–, está sola desde que terminó su vínculo con el empresario Justin Smith, en 2021. Referente del #MeToo a partir de su testimonio de los múltiples acosos que sufrió de parte de Harvey Weinstein, Thurman volvió al trabajo con todo en 2026: participó en la segunda temporada de la exitosa serie Dexter: Resurrection y en las películas Red, White & Royal Wedding y Pretty Lethal.

AMOR, ROCK & SOLIDARIDAD

Dos leyendas de los Rolling Stones fueron las grandes protagonistas de la segunda edición del British Museum Ball, celebrada el 18 de octubre en Londres. Mick Jagger (83) asistió junto a la ex bailarina Melanie Hamrick (39), su compañera desde hace más de una década y madre de su hijo, Deveraux Octavian Basil Jagger (9).

Mick Jagger apostó por un saco blanco –con un detalle rojo en la solapa– y camisa estampada. A su lado, Melanie Hamrick deslumbró con un vestido bordado en tonos dorados, pendientes y collar de piedras John Phillips - Getty Images Europe

Y Ronnie Wood (79), en tanto, posó con su mujer, Sally Humphreys Wood (48), con quien comparte catorce años de historia en común y las gemelas, Gracie y Alice (10). La gala benéfica, inspirada en la Met Gala de Nueva York, fue organizada por el director del museo, Nicholas Cullinan, junto a la empresaria y mecenas Isha Ambani, y transformó la emblemática Great Court en un escenario deslumbrante, con esculturas iluminadas y una puesta inspirada en la muestra Ancient India: Living Traditions. Con una exclusiva lista de invitados integrada por figuras del arte, la moda y el espectáculo, el evento se consolidó como una de las citas sociales más importantes de Londres, además de recaudar fondos para los proyectos del histórico museo británico.

Ronnie Wood eligió para la ocasión un smoking negro (sin moño) con zapatillas, mientras que su mujer, Sally, brilló con un romántico diseño rosa de Rebecca Wallace, que completó con un clutch metalizado John Phillips - Getty Images Europe

CÉLINE DION TIENE SU BARBIE

“Es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera. Espero que inspire a todo el mundo a expresarse con confianza, perseguir sus sueños y creer en el poder de su propia voz”, expresó Celine Dion (58) en un comunicado difundido por el lanzamiento de su Barbie.

La muñeca luce igual que la cantante en la entrega de los Oscar de 1998: vestido de Michael Kors y una réplica del collar Corazón del Océano de zafiro azul, símbolo eterno de la película Titanic

La muñeca coleccionable, que forma parte de la línea Barbie Signature, recrea el inolvidable look que la artista canadiense lució en los premios Oscar de 1998, cuando interpretó “My Heart Will Go On”, la emblemática canción de Titanic, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original. Con un look igual a aquel histórico outfit, el homenaje coincide con el esperado regreso de Dion a los escenarios. Tras una pausa de seis años por motivos de salud, la cantante retomó su actividad en septiembre con una serie de shows en París.

Céline junto al compositor James Horner y al letrista Will Jennings tras ganar la estatuilla dorada por “My Heart Will Go On” Frank Trapper - Corbis Entertainment

SALIDA DE A TRES

Sarah Jessica Parker (61) y Matthew Broderick (64) asistieron con su hijo, James Wilkie Broderick (23), al estreno de Other Desert Cities, dirigida por John Hickey, en el Hudson Theatre de Nueva York. Elegante y cada vez más presente en la escena artística, James posó feliz junto a sus famosos padres. Y motivos le sobran, porque este año se graduó de la Universidad de Brown, donde estudió Filología Clásica, y continúa dando pasos en su carrera como actor: a principios de 2025 compartió pantalla con su padre en un episodio de Elsbeth. James es el mayor de los tres hijos de la pareja, que también son padres de las gemelas Loretta y Tabitha (17), y está construyendo su propio camino en la industria, siempre aconsejado por mamá y papá.

Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker junto a su hijo James Wilkie Broderick en Broadway Santiago Felipe - Getty Images North America