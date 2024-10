Todas las fotos. Las Trillizas de Oro celebraron una “perfumada” reunión de mujeres con su madre, sus hijas y sus nueras

Siempre listas para las nuevas aventuras, con la curiosidad intacta después de cinco décadas en el showbiz y rodeadas por sus hijas, su mamá Chichí y amigas de toda una vida, las Trillizas de Oro organizaron un té en el hotel Palacio Paz, frente a Plaza San Martín, para lanzar su último sueño: un perfume al que llamaron III.

María Laura, María Eugenia y María Emilia, rodeadas por sus hijas, madre y nueras. Arriba, de izquierda a derecha: Mili Zavaleta, Pilar Laprida, Sonia Zavaleta, Bárbara Trotz, Chichí (la madre de las Trix, a sus fabulosos 86 años), Isabelle Strom, Catalina Falappa y Paulina Trotz. Tadeo Jones

La cantautora Sonia Zavaleta eligió para la ocasión un conjunto de musculosa, falda con transparencias y blazer de Real, la misma firma que llevaron sus primas Bárbara y Paulina Trotz. Radiante, estuvo acompañada por su marido, el cineasta Isidro Escalante, que registró con su cámara toda la presentación. Tadeo Jones

La “reina madre” de la familia, Chichí, posó con su nieta Pilar, que está embarazada de seis meses y tendrá un varón, Romeo. Ya es mamá de León. Tadeo Jones

Las primas (y primas políticas), siempre unidas. De izquierda a derecha: Catalina Falappa (novia de Nano Laprida), Sonia Zavaleta, Isabelle Strom (casada con Clemente "Corchito" Zavaleta), Pilar Laprida, Paulina y Bárbara Trotz y Emilia "Mili" Zavaleta. Tadeo Jones

Isabelle Strom (casada con Clemente Zavaleta) acompañó a su suegra María Emilia. Tadeo Jones

Las Trix junto a Evelyn Scheidl, Marcela Gotlib, Mora Furtado y Nequi Galotti. Tadeo Jones

De la deco con flores frescas de todo el salón y las mesas se ocupó Maia Saba, una amiga de la infancia del trío. Tadeo Jones

Coordinadas en materia de looks (las tres llevaron vestidos de inspiración bohemia en blanco y crudo), María Emilia tomó la palabra y, con el histrionismo que la caracteriza, contó: “Todo empezó porque Sonia (Zavaleta, su hija menor) y Paulina (Trotz, una de las hijas de María Laura) nos propusieron hacerlo. Y aunque al principio quedamos sorprendidas, nos enamoramos del proyecto. Ellas no sólo nos dieron la idea, sino que nos ayudaron en las miles de decisiones que tuvimos que tomar después, como el packaging, el color del frasco y hasta la tapa, porque nosotras dábamos muchas vueltas con cada tema nuevo”. A su lado, María Eugenia sumó: “Es todo un mundo el de los perfumes. Después de muchas pruebas, un día dije: ‘Es este’. No quería que fuera ni muy dulce ni muy floral”. Y María Laura siguió: “Este es un proyecto familiar, sin dudas una de las cosas más lindas que me dio la profesión”.

Un lindísimo retrato de María Eugenia con su hija, Pilar Laprida. Tadeo Jones

Paulina Trotz y su marido, el ex rugbier Gonzalo Tiesi, charlan con el perfumista Bebe Quesada que, sobre su experiencia trabajando con las Trilli, contó: “Fue de lo más divertido que me tocó. Era una actuación desde que llegaban a la oficina, las escuchaba mientras subían las escaleras y grababan todo”, dijo Quesada. Tadeo Jones

Grandes amigas de las Trix, Susana Pereyra, Mechi Duncan, Luz Fernández Moujan y Elisa Urdapilleta dijeron presente. Tadeo Jones

María Laura con sus hijas Paulina y Bárbara Trotz. Tadeo Jones

Gabriela Flores Pirán felicitó a su consuegra María Emilia. Tadeo Jones

Otro grupo divertido fue el que armó María Laura junto a Malena Levis (consuegra de María Eugenia), Malena Trotz, Ana García del Río (consuegra de María Laura), Josefina Trotz y Carolina Bass (consuegra de María Eugenia). Tadeo Jones

María Emilia, feliz entre sus hijas Emilia (Mili) y Sonia Zavaleta. Tadeo Jones

Susana Roccasalvo también quiso acompañar a la Trilli en su gran día. Tadeo Jones

A medida que las Trix contaban cómo llegaron al laboratorio de Bebe Quesada (según él, trabajar juntos fue divertidísimo por la buena onda que tienen las hermanas), el cineasta Isidro Escalante (casado con Sonia Zavaleta) registraba todo con su cámara. Aunque no lo dijeron, algunas imágenes seguramente formen parte de la biopic sobre sus vidas que el trío hace tiempo está preparando.

