Vive en Miami. Es uruguaya y fue convocada para participar en “Bailando por un sueño”: “Con Marcelo nos cruzamos en Punta”

Instalada desde hace seis años en Miami, la influencer uruguaya Fernanda Sosa (33) dice estar lista para volver al sur y conquistar a los argentinos. “Desde que era adolescente veía Bailando por un sueño, me encantaba el programa. Todavía no puedo creer que ahora voy a ser yo la que va a estar en la pista”, cuenta entusiasmada en una entrevista telefónica desde Estados Unidos.

Sosa cuenta que además de participar del ciclo de Marcelo Tinelli, aprovecha el viaje a nuestro país para colaborar en la misión solidaria de CILSA, la ONG que promueve la inclusión plena de personas con discapacidad y personas provenientes de sectores marginados de la sociedad.

Si bien su pasión es la moda, Sosa revela su mayor sueño: "Me encantaría ser conductora de televisión, me gusta la cámara y creo que lo puedo hacer muy bien", cuenta.

La modelo, que en 2009 se coronó Miss Atlántico Uruguay, posa con su caniche Paris que está lookeado con una camperita de Gucci.

En unos minutos, revela, tiene ensayo con Micho Valdés, el famoso coach que colaboró en las coreografías de Marc Anthony y hace unos días les dio clases a David Beckham (48), a su mujer Victoria (49) y a su hija Harper (11). “Si voy a empezar el Bailando, quiero hacerlo con todo”, dice, entre risas. Si bien se recibió de licenciada en Psicología, Fernanda confiesa que su pasión siempre fue la moda.

Con más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, Fernanda se destaca como influencer de moda y life style.

De hecho, en 2009 se coronó Miss Atlántico Uruguay, desfiló en las pasarelas de París y Milán y fundó su propia agencia de modelos. Hoy, con más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales, se presenta también como fashion influencer mientras apuesta a su agencia de marketing digital. Y en el medio de ese torbellino de proyectos, se prepara para bailar.

–¿Cuál es el ritmo que más te gusta?

–Me gustan casi todos. En realidad, siempre hice ballet, pero como hobby, para trabajar más que nada las posturas y esas cosas. Ahora, que estoy ensayando con Micho, descubrí que la salsa es fantástica si se baila bien. Y esta semana vamos a empezar con reggaetón, así que estoy feliz.

–¿Ya conociste a Marcelo Tinelli?

–Todavía no. Nos cruzamos en alguna temporada en Punta del Este, pero nada más. Hace poco fui a Buenos Aires por un tema familiar y no nos pudimos encontrar, así que toda la gestión para sumarme al ciclo fue online

Instalada en Miami desde hace seis años, la uruguaya comparte su rutina fitness: “Voy al gimnasio todos los días y me cuido con las comidas", dice.

–¿Tenés alguna estrategia para ganar el certamen?

–No, la verdad que no. Sólo quiero mostrarme tal cual soy y ganarme el corazón del público argentino y de Uruguay.

–¿Cómo te llevás con las críticas?

–Siempre que sean con respeto, no tengo ningún problema. Igual, seguramente me enganche un poquito para seguir en la polémica… pero no tanto. [Se ríe]. Esto es un reality y conozco las reglas. Es un juego, lo tengo clarísimo.

–¿Estás en pareja?

–No, por el momento. Si bien estoy focalizada en mi carrera, siempre es lindo tener un compañero con quien compartir lo que estoy viviendo. Veremos qué pasa en Argentina. [Se ríe].

