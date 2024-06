Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron un lujoso festejo en Estambul

Escuchar

“Te traje a Turquía y hoy sos lo más grande que existe acá. Hay que saber llegar y sobre todo irse a tiempo de los lugares donde no te valoran. Y seguir subiendo el valor… Algunos me mandaron a cocinar por no saber de fútbol. Sé cocinar y sé de fútbol, la mujer perfecta existe”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Ins tagram tras el triunfo del equipo Galatasaray donde juega Mauro Icardi, que se consagró campeón por segunda tempora da consecutiva en la Superliga de Turquía. Además de ser su mujer y madre de sus hijas, ella es la encargada de manejar la carrera profesional del jugador desde que tomó la decisión de dejar el Paris Saint Germain para sumarse al fútbol turco.

Wanda (que lució jeans, saco y cartera “Capucines” de Louis Vuitton, de piel de cocodrilo en naranja, a tono con el equipo campeón) junto a sus hijos Constantino, Isabella, Francesca y Benedicto. Valentino, el mayor, no estuvo en el festejo porque vive en Buenos Aires. Anadolu - Anadolu

Feliz y con los brazos en alto, Icardi es “custodiado” por sus herederas Francesca e Isabella y por Benedicto y Constantino, los hijos de Wanda con Maxi López, que no podían más de alegría. Anadolu - Anadolu

El público en el estadio del municipio de Konya celebró el título con fuegos artificiales.

La modelo y empresaria compartió este gran momento profesional de su marido junto a sus hijas Francesca e Isabella y también con Benedicto y Constantino, fruto de su matrimonio anterior con Maxi López. Como no podía ser de otra manera, todos los chicos tenían puestas las camisetas del club. Además de la alegría por el campeonato, Mauro celebró con los hinchas que colmaron el estadio del Municipio de Konya tras haber sido el hacedor de dos de los tres goles que consagraron a su club.

El detalle de la funda del celular de Wanda con las fotos de sus hijos. Anadolu - Anadolu

La nueva conductora de Bake Off Argentina en una selfie con sus hijos Isabella y Constantino en el estadio.

Fanática de papá. Isabella llevó una vincha con su apellido.

Francesca, muy atenta al partido.

La familia con las dos copas que ganó Mauro desde que desembarcó en Turquía.

La pareja, feliz con el gran logro del futbolista, lista para salir a celebrar.

“Después del partido y ya sin los chicos, nos subimos a un barco que navegó el Bósforo. ¡Fue increíble! ¡Hermoso! En la orilla había antorchas con los colores del club”, contó Wanda, emocionada, a ¡HOLA! Argentina desde Estambul. Los festejos continuaron con una comida en el lujoso hotel Mandarin Oriental y terminaron en Ruby, una de las discos más exclusivas de la ciudad.

Mauro y Wanda (que para los festejos de la noche eligió un traje con top blanco de Miu Miu y cartera “Capucines BB” de LV), a bordo del barco que navegó el Bósforo con Estambul iluminada de fondo.

Icardi, exultante por la consagración.

Ssí llegaron al exclusivo hotel Mandarín Oriental donde celebraron con una comida.

Una postal con el Mandarin Oriental como telón de fondo. El hotel se ubica entre los 10 mejores de Estambul.

