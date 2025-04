La hija de Andrea Pietra y Daniel Grinbank tuvo una súper fiesta de 15: las fotos y los invitados famosos

Este sí es un cuento con final feliz. Ani Grinbank, que fue adoptada en Haití en 2010, cumplió 15 años y tuvo su fiesta tan soñada. Muchos de los presentes de aquella noche coincidieron en que, además del amor, la diversión y mucha música, la emoción fue la verdadera protagonista. La celebración de la hija de Andrea Pietra y Daniel Grinbank –que duró hasta las 5 de la mañana– se hizo en el salón central de La Rural de Palermo. La entrada estaba ambientada como un castillo ya que el festejo tuvo como inspiración la película de Disney, La princesa y el sapo. Fueron 150 invitados entre quienes se encontraban Ricardo Darín y Florencia Bas, Nancy Dupláa y Pablo Echarri, Federico D’Elía, Carlos Santamaría, todos muy amigos de Andrea. El vaporoso vestido de la cumpleañera fue obra de la diseñadora Cynthia Matos, quien también hizo una muñeca a imagen y semejanza de Ani.

Ani –que completó su look de cumpleaños con zapatillas– hace su entrada triunfal tras abrirse una de las pantallas gigantes que adornaban el salón. Orgulloso y emocionado, la espera su papá.

La hija de Andrea y Daniel posa con su muñeca, que lleva un vestido idéntico al suyo.

El vestido de Ani fue diseñado por Cynthia Matos.

El traje estuvo inspirado en el vestido de la princesa Tiana, la protagonista del film "La princesa y el sapo".

A la hora del baie, la homenajeada de la noche cambió la falda larga del traje por una más corta para estar más cómoda. No hubo el típico vals, pero Ani y su papá abrieron la pista con el tema principal del film La Bella y la Bestia. La fiesta organizada por Claudia Villafañe tuvo además una kermés en la que había máquinas de peluches y otras atracciones típicas, como derribar latas. La torta elegida para soplar las velitas fue un riquísimo rogel.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche: el beso de Ani con su mamá en medio de la pista.

La protagonista de la noche se abraza con Federico D’Elía, gran amigo de Andrea.

Eleonora Wexler, la productora de televisión Paula Granica, Deborah Cosovschi (pareja de Federico D'Elía), la cumpleañera –que luce su vestido en versión corto–, Vanesa Bafaro (jefa de prensa y comunicación del El Trece y de Adrián Suar y Nicolás Vázquez, entre otros artistas) y Florencia Bas.

A pura sonrisa, Ani baila con Ricardo Darín.

La cumpleañera sopla las velitas ante la mirada cargada de amor de sus padres Andrea Pietra y Daniel Grinbank.

Daniel baila con su hija el tema principal del film "La Bella y la Bestia".

EL DÍA QUE ANDREA PIETRA SE EMOCIONÓ AL HABLAR DE SU HIJA ANI

En 2021, durante el programa de Juana Viale, Andrea reveló una cuestión vinculada al nombre de su hija y lo que ella sintió como una señal de su mamá Ani. “Mi mamá murió en el 2001. Tenía una relación muy espectacular con ella, la amaba profundamente. Murió a los 59 años y yo dije: ‘El día que tenga un hijo, ojalá tenga una hija y le pueda poner Ana’, el nombre de mi mamá”, contó.

Una foto llena de ternura de Andrea y su hija Ani de chica.

Y continuó: “Yo siempre la llamé Stefy de bebé, desde que tiene seis meses. Siempre fue Stefy y cuando cumplió dos años empezó a decir Ani. Entonces, me decía Ani y yo decía: ‘Stefy, ni siquiera le decía Stephanie’”. Andrea contó emocionada que, pese a que nunca conoció a su abuela, fue su hija la que decidió llamarse igual que ella. “Tenía una cosa férrea con Ani y un día me di cuenta, se me llenaron los ojos de lágrimas, miré al cielo y dije: ‘Mamá, me estás mandando este mensaje de amor absoluto y ella se puso Ani’”, sostuvo Andrea. A su vez, reveló que la niña está muy convencida de llamarse Ana. “No se lo cambia ni loca. A ella le gusta que le llamen Ani. Yo le refuerzo mucho su nombre de cuna porque Stephanie quiere decir coronada con la luz del sol y ella es una coronada con la luz del Sol”.

