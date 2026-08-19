Antotipia: Cómo hacer una fotografía con flores, plantas y sol

Una técnica fotográfica de más de dos siglos encuentra una nueva vida en los materiales naturales. Con pigmentos vegetales y exposición solar, la antotipia convierte el deterioro en parte de la obra Juana Roggero 19 de agosto de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

La antotipia es un procedimiento fotográfico artesanal y sustentable que permite obtener imágenes a partir de pigmentos naturales de plantas, flores y frutos. La verdadera esencia de la antotipia radica en la observación de la luz y en la aceptación del carácter efímero de la naturaleza. Etimológicamente, la palabra proviene del griego “anto-” (flor) y “-tipo” (marca o impresión), definiendo un proceso que aprovecha los extractos de las plantas para crear imágenes fotográficas.

La antotipia recupera un procedimiento fotográfico del siglo XIX que utiliza pigmentos vegetales sensibles a la luz

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A diferencia de la fotografía tradicional, que captura la luz sobre una emulsión sensible, este método se basa en la decoloración. Los rayos solares destruyen el pigmento vegetal de forma gradual. La luz no crea la imagen, sino que la borra de manera selectiva .

El resultado no es una copia fija, sino una huella etérea: algo que existe en un estado frágil, expuesto a la degradación natural. Cada pieza es única e irrepetible, ya que no existen dos luces iguales ni dos pigmentos que envejezcan del mismo modo.

Un poco de historia

El descubrimiento de esta cualidad fotosensible de las plantas se consolidó a principios del siglo XIX, gracias a una sucesión de investigaciones clave que sentaron las bases del proceso. Henri August Vogel (1816) demostró por primera vez que los extractos vegetales reaccionaban y eran sensibles a la luz solar. Luego, Theodor Freiherr von Grotthuss aportó al entendimiento del fenómeno mediante el estudio de los cambios químicos que experimentaban las plantas ante el estímulo lumínico.

Fue Sir John Herschel (1842) quien sistematizó estos saberes al publicar una extensa investigación sobre los procesos fotogénicos basados en vegetales, acuñando formalmente el término antotipia. Por su parte, Mary Somerville (1845) enriqueció los hallazgos de Herschel detallando la acción de los rayos solares en jugos vegetales. En sus experimentos, Somerville aplicaba extractos de pétalos, hojas y frutos sobre papel, cubría áreas específicas con objetos y, tras horas o días de exposición al sol, lograba revelar imágenes por contraste.

Una técnica sencilla y sustentable que permite experimentar con fotografía sin químicos industriales Istock - iStockphoto

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En la práctica

La respuesta de la materia viva al sol varía considerablemente. El hecho de que unas plantas funcionen mejor que otras responde a factores químicos elementales.

Naturaleza del pigmento: las antocianinas (presentes en frutos rojos o flores moradas) son, por lo general, mucho más sensibles a la luz y se decoloran más rápido que la clorofila de las hojas verdes.

Concentración: la nitidez y el contraste final de la huella dependen de la intensidad del color inicial. Los jugos densos y cargados de colorante puro ofrecen mejores resultados.

El solvente de extracción: el uso de alcohol, en lugar de agua, rompe de manera más eficiente las estructuras celulares vegetales, extrayendo una mayor cantidad de pigmento puro en comparación con el agua de grifo.

Estabilidad química: existen elementos con mayor fotosensibilidad que otros. La cúrcuma, por ejemplo, reacciona y se degrada con una rapidez extraordinaria ante el estímulo solar.

El material de nuestro jardín puede transformarse en la materia prima de nuevas imágenes

Por ejemplo, la cúrcuma (de color amarillo) es de muy alta sensibilidad y genera imágenes rápidas y contrastadas; la remolacha (magenta) es de alta sensibilidad y da como resultado tonos intensos, pero se degradan rápido; La espinaca (verde) es de sensibilidad media y da tonos suaves; los frutos rojos, de alta sensibilidad, dan colores vibrantes pero poco estables.

Mientras los frutos rojos dan colores rojos y violetas, la cúrcuma da un color amarillo Istock

Espinaca y remolacha dan colores verdes y rojos Istock

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Practicar antotipia no requiere de infraestructuras complejas, químicos industriales ni equipamiento especializado. Se puede experimentar desde casa en la vida cotidiana, trabajando con la luz real del día y con los ritmos propios de cada espacio.

Es una invitación a detenerse, a sintonizar con los tiempos de la tierra y a celebrar la belleza de lo que no pretende durar para siempre.