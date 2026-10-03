Cinco árboles frutales para salir del clásico limonero

El atractivo de estas especies no depende únicamente de sus frutos: muchas destacan por su arquitectura, follaje o floración

Hay árboles que se llevan bien con la verdulería y otros que, plantados en el lugar correcto, pueden convertir al jardín en un oasis exótico y comestible . Pistachos, nueces, granadas o frutos de sabor difícil de definir: hay vida más allá del limonero de siempre, y algunos de estos árboles tienen además una ventaja inesperada: dan frutos sin resignar belleza, sombra ni presencia paisajística.

Algunas especies son perfectamente adaptables a distintas regiones del país; otras exigen condiciones muy específicas. Y ahí está justamente la gracia: elegirlas implica mirar el jardín con un poco más de atención.

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El viverista Ignacio Van Heden pone el foco en esta posibilidad de incorporar frutales menos habituales, como el pistacho y el palto. La idea no es transformar el jardín en una huerta productiva, sino descubrir que un árbol frutal también puede ser una pieza de diseño.

El pistacho permite pensar el jardín como paisaje y, al mismo tiempo, como fuente de alimento Istock - iStockphoto

El árbol que pide invierno y verano

El pistacho (Pistacia vera) no es un frutal para improvisar. Necesita una combinación climática bastante particular: inviernos suficientemente fríos para cumplir sus requerimientos de reposo y veranos largos, secos y calurosos para completar adecuadamente el desarrollo del fruto. Por eso encuentra condiciones especialmente favorables en zonas áridas y semiáridas del país, como San Juan y Mendoza.

Como árbol, incluso antes de producir, el pistacho tiene una arquitectura que puede funcionar muy bien en jardines de clima apropiado

Además, tiene una particularidad que suele pasar inadvertida cuando se compra una planta: es dioico. Hay ejemplares masculinos y femeninos, y son estos últimos los que producen los pistachos. Para obtener frutos hace falta, por lo tanto, contar con polinización adecuada y con los ejemplares correspondientes.

En otras palabras: no alcanza con plantar un pistacho y esperar una cosecha. Pero como árbol, incluso antes de producir, tiene un atractivo propio y una arquitectura que puede funcionar muy bien en jardines de clima apropiado.

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Cuando el frutal también quiere ser árbol

Si hay una especie capaz de cambiar por completo la escala de un jardín, esa es el pecán (Carya illinoinensis). Es un árbol vigoroso, longevo y de gran porte que en condiciones adecuadas puede alcanzar dimensiones considerables. En Argentina tiene una presencia especialmente importante en el Delta del Paraná, Entre Ríos y Buenos Aires, aunque su cultivo se extiende por otras regiones.

Más que un árbol frutal, el pecán es una apuesta paisajística: necesita espacio, pero devuelve una copa generosa y una cosecha abundante Ines Clusellas

Su ventaja paisajística es evidente: antes de pensar en la nuez, hay que mirar el árbol. Tiene una copa amplia, una estructura interesante y un follaje que aporta sombra.

La contra también es evidente: necesita espacio. No es el candidato ideal para un patio pequeño donde cada centímetro cuenta. Tampoco es un árbol para quien espera resultados inmediatos: la entrada en producción lleva varios años.

El nogal tarda varios años en producir frutos, pero la recompensa vale la pena Archivo Revista Jardin

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Una copa tropical en clave doméstica

El palto (Persea americana) tiene algo que lo vuelve particularmente atractivo: puede cumplir simultáneamente la función de frutal y de árbol ornamental. Sus hojas persistentes forman una copa densa y de un verde profundo, capaz de darle al jardín una presencia casi arquitectónica.

Pero hay que conocerlo antes de plantarlo. Es una especie sensible al frío intenso y especialmente exigente respecto del drenaje: el exceso de agua alrededor de las raíces puede convertirse en un problema serio. Por eso, más que regarlo por rutina, conviene pensar primero dónde va a vivir.

Y hay otra cuestión: no todos los paltos se comportan igual. La variedad, el clima y la polinización influyen en la producción. En un jardín doméstico, entonces, conviene elegir el material vegetal pensando en la región y no solamente en el fruto que aparece en la verdulería.

El palto es especialmente sensible al frío y tiene exigencias de drenaje Istock - iStockphoto

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Pequeño y con personalidad

El granado (Punica granatum) es una opción especialmente interesante cuando no sobra espacio. No alcanza las dimensiones de un pecán y puede desarrollarse como árbol pequeño o arbusto grande, con una estructura ramificada que además admite distintas formas de conducción.

Sus flores rojas son otro argumento: aparecen antes que los frutos y aportan un momento ornamental propio. Después llegan las granadas, con esa cáscara dura y característica que esconde un interior lleno de arilos jugosos.

Tolera bastante bien el calor y la sequía una vez establecido, aunque la disponibilidad de agua influye en la calidad y tamaño de los frutos. Es, en definitiva, un frutal que no necesita disfrazarse de árbol ornamental para funcionar en un jardín.

El granado aporta flores vistosas, frutos llamativos y una presencia ornamental que va mucho más allá de su cosecha Archivo Revista Jardin

Una fruta inesperada y una copa elegante

El níspero (Eriobotrya japonica) es un árbol siempreverde, de hojas grandes, coriáceas y muy visibles. No pasa desapercibido aunque no esté fructificando.

Sus frutos aparecen en racimos y maduran hacia fines del invierno o la primavera, dependiendo de la región. Tienen pulpa jugosa y un sabor que mezcla dulzor y acidez, y, además, las semillas son grandes y muy características.

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Es una buena alternativa para quien busca un frutal que tenga interés durante más de una temporada: follaje, floración, frutos y una silueta reconocible.

De copa compacta y hojas grandes, el níspero combina valor ornamental y producción de frutos en una misma especie Istock y Ines Clusellas

No se trata de coleccionar frutas

Elegir un frutal poco habitual no debería convertirse en una competencia por ver quién consigue la fruta más extraña. La pregunta más interesante es otra: ¿qué árbol puede vivir bien en este jardín y, además, aportar algo que el paisaje no tenía?

El clima es decisivo. También el suelo, el drenaje, las horas de frío, la disponibilidad de agua, el espacio disponible y, en algunas especies, la necesidad de contar con ejemplares compatibles para asegurar la polinización.

Por eso, antes de comprar una planta con un fruto tentador en la etiqueta, conviene hacer algo bastante menos glamoroso pero mucho más útil: mirar el mapa climático, el suelo y el tamaño final del árbol.

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