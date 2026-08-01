¡Comelas en su mejor momento! Estas son las verduras que logran su punto máximo de sabor en invierno

Mientras muchas personas abandonan la huerta cuando llega el frío, hay cultivos que justamente atraviesan su mejor momento en invierno. Lejos de ser una estación improductiva, los meses fríos pueden ofrecer verduras más sabrosas, texturas más interesantes y plantas mucho más estables que en verano.

La especialista en huerta orgánica Gabriela Escrivá explica que la lógica invernal es completamente distinta a la de la temporada cálida: “A diferencia de la huerta en verano, en invierno los procesos son más lentos y constantes”, señala.

Y esa lentitud, que podría interpretarse como una desventaja, en realidad trae enormes beneficios para quienes cultivan.

Las altas temperaturas del verano aceleran todo: el crecimiento, el consumo de agua, el agotamiento del suelo y también el avance de plagas y enfermedades. En invierno, en cambio, la huerta entra en otro ritmo.

En invierno la huerta entra en otro ritmo y muchas verduras permanecen más tiempo en su punto ideal de cosecha Ines Clusellas/ Revista Jardin

“El frío controla plagas, reduce el estrés y da paso a cultivos más estables y de mayor duración”, explica Escrivá. Eso significa que muchas verduras permanecen más tiempo en su punto ideal de cosecha sin deteriorarse rápidamente . Algo especialmente valioso en huertas domésticas, donde no siempre se cosecha todos los días.

Además, ese ritmo permite trabajar la huerta con menos urgencia: “Esta estabilidad permite una mejor organización y la reducción del trabajo intensivo, acompañando el ritmo biológico”, agrega la especialista.

El frío controla plagas, reduce el estrés y da paso a cultivos más estables y de mayor duración

Uno de los fenómenos más interesantes de la huerta invernal ocurre directamente dentro de las plantas. Cuando bajan las temperaturas, muchas especies producen azúcares naturales para protegerse del frío.

“Ante el frío, las plantas reaccionan concentrando azúcares como ‘anticongelante’”, explica Gabriela Escrivá. Y ese mecanismo defensivo tiene un efecto delicioso.

Los rabanitos más dulces

Quienes cultivan rabanitos suelen notar una enorme diferencia entre las cosechas estivales y las invernales. En verano pueden volverse picantes, fibrosos o demasiado intensos. Pero el frío cambia completamente su textura.

“Ese es el motivo por el cual los rabanitos invernales son mucho más jugosos y dulces que los de verano”, señala Escrivá. Lo mismo ocurre con varias verduras de hoja y especialmente con las brasicáceas.

El invierno tiene sus recompensas: verduras más dulces, jugosas y con mejor sabor

En invierno, los rabanitos son mucho más jugosos y dulces que en verano Gabriela Escrivá y Ines Clusellas

El kale, que muchas veces puede resultar algo amargo o duro, se transforma después de varias noches frías.

“Las hojas de los kales y otras brasicáceas también experimentan un rotundo cambio de sabor, especialmente en zonas con bajas temperaturas nocturnas”, explica la especialista.

Esa concentración de azúcares suaviza sabores, mejora texturas y vuelve mucho más agradables verduras que en otras épocas pueden resultar agresivas al paladar.

El sabor y la textura del kale mejoran en invierno Ines Clusellas/ Revista Jardin

Qué conviene cultivar en invierno

La clave de una buena huerta invernal no está en intentar sostener cultivos de verano fuera de temporada, sino en elegir especies adaptadas naturalmente al frío.

“La clave para continuar disfrutando de la huerta con frío es elegir los cultivos más adecuados a la época y la latitud sin forzar el ritmo natural”, resume Escrivá.