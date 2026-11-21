Pensar en las costumbres y necesidades del perro desde el principio ayuda a crear un jardín cómodo para todos y fácil de disfrutar en el día a día

Un jardín no se disfruta solamente con la mirada; también se recorre, se huele, se pisa y se explora. Para un perro, el espacio verde es mucho más que un paisaje, es un territorio de estímulos, movimiento y descanso. Por eso, cuando se diseña un jardín para compartir con animales, conviene pensar más allá de lo ornamental e imaginar cómo se va a usar en el día a día.

Un jardín pensado para convivir con un perro no tiene por qué resignar diseño ni diversidad vegetal; se trata de encontrar un equilibrio entre las necesidades de quienes lo habitan y las características del terreno, para que cada sector cumpla una función sin perder armonía .

publicidad

publicidad

Un jardín puede ser lindo, tener variedad de plantas y también ofrecerle al perro espacio para jugar, descansar y moverse con libertad Gabriela Landau

Un jardín para recorrer

Los perros suelen marcar sus propios recorridos: siguen bordes, repiten caminos y eligen determinados sectores para jugar o descansar; observar esos hábitos es un buen punto de partida para organizar el espacio.

En lugar de intentar impedir cada paso por los canteros, se pueden incorporar senderos y circulaciones que acompañen los trayectos habituales . Los caminos de materiales firmes y antideslizantes ayudan a ordenar el tránsito, mientras que las áreas libres permiten correr y jugar sin poner en riesgo las plantas más delicadas.

También es importante evitar que la circulación dependa de atravesar sectores recién plantados. Una buena distribución permite que el perro se mueva con comodidad y que la vegetación tenga mejores chances de crecer.

Dejar caminos despejados ayuda a que el perro circule tranquilo y evita que termine pisando las plantas recién colocadas Archivo Revista Jardin

publicidad

publicidad

Plantas lindas, pero también seguras

La elección de las especies requiere una mirada especial: algunas plantas ornamentales pueden resultar tóxicas si un perro las mastica o las come, por lo que conviene verificar la seguridad de cada especie antes de incorporarla al jardín.

Entre las plantas que conviene evitar en jardines compartidos con perros se encuentran el bambú (Bambusa Spp.), la albahaca (Ocimum basilicum), el laurel (Laurus nobilis), el potus (Epipremnum aureum), la Monstera deliciosa, el crotón (Codiaeum variegatum), el Ficus lyrata, el espatifilo (Spathiphyllum Spp.), la sansevieria o lengua de suegra (Dracaena trifasciata), la poinsettia o estrella federal (Euphorbia pulcherrima), el Aloe vera, la hiedra (Hedera helix) y la Begonia maculata. La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) ofrece en su sitio web una lista extensa de plantas potencialmente tóxicas para los animales, tanto de interior como de exterior.

La ubicación de las plantas dentro del jardín también es importante: los ejemplares más delicados, los plantines recién instalados y las plantas que pueden dañarse con facilidad se pueden proteger mediante borduras o ubicarlos en sectores de menor tránsito, sin necesidad de cerrar todo el jardín.

En paralelo, es conveniente evitar el uso de productos químicos, fertilizantes o cebos que puedan representar un riesgo para los animales. Cuando se utilizan productos de jardinería, hay que respetar las indicaciones de aplicación y mantener al perro alejado durante el tiempo recomendado.

Para cuidar al perro, conviene evitar productos que puedan resultar tóxicos y mantenerlo alejado de las zonas tratadas hasta que sea seguro volver a ellas

El laurel y el lirio de la paz son dos especies habituales en los jardines que conviene mantener fuera del alcance de los perros por su toxicidad Archivo Revista Jardin

publicidad

publicidad

Juego vs. descanso

Así como una casa organiza sus ambientes según distintas actividades, el jardín puede ofrecer sectores con funciones diferentes. Un área despejada invita al movimiento; un rincón con sombra, en cambio, puede convertirse en un buen lugar para descansar , especialmente durante los días calurosos.

Un espacio libre para jugar y otro con sombra para descansar permiten que el perro disfrute del jardín en distintos momentos del día Pixabay

El tránsito frecuente, los juegos y las excavaciones pueden afectar algunas superficies del jardín. Por eso, antes de elegir el césped o diseñar los canteros, conviene considerar el tamaño del perro, su nivel de actividad y la intensidad de uso del jardín. En los sectores más transitados, será más funcional optar por superficies resistentes y de fácil mantenimiento; si el perro está acostumbrado a excavar, se pueden reservar áreas específicas donde esa conducta no comprometa las plantas ni la estructura del jardín.

También ayuda proteger los ejemplares jóvenes durante su etapa inicial. Una planta recién instalada necesita tiempo para desarrollar raíces y afirmarse, por lo que puede requerir una protección temporal hasta que esté bien arraigada.

Observar al perro, reconocer sus hábitos y anticipar sus necesidades permite tomar mejores decisiones desde el comienzo. En vez de pensar en el animal como una limitación, se lo puede incorporar como parte de la vida, y el diseño, del jardín.

publicidad