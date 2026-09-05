Cómo incorporar la gramínea rosada que aporta textura y ligereza

No tiene flores grandes ni colores intensos; sin embargo, se convirtió en una de las plantas más deseadas del momento Valeria Burrieza 5 de septiembre de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Hay plantas que se admiran de cerca y otras que transforman el paisaje completo. No necesitan flores exuberantes ni colores estridentes; directamente alteran la atmósfera del jardín.

Eso es exactamente lo que ocurre con Muhlenbergia capillaris. Cuando llega el otoño, esta gramínea despliega miles de diminutas inflorescencias que forman una nube rosada suspendida sobre el follaje. El efecto es tan inesperado que resulta difícil creer que se trate de una gramínea.

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La escena dura varias semanas y cambia según la hora del día. La luz del amanecer resalta los tonos violáceos, mientras que el sol del atardecer convierte la planta en una masa vaporosa que parece encenderse desde el interior. No hay pétalos grandes ni flores llamativas. El atractivo está en la textura, la transparencia y el movimiento .

Miles de pequeñas inflorescencias convierten a esta gramínea en una de las protagonistas del jardín otoñal Ines Clusellas

Quizá por eso se convirtió en una de las especies más fotografiadas de los últimos años.

El auge de las gramíneas ornamentales

Durante mucho tiempo, las gramíneas ocuparon un papel secundario en el jardín. Se las utilizaba para acompañar otras especies, aportar volumen o cubrir determinados espacios, pero rara vez se las consideraba protagonistas.

Pero esa mirada cambió. El paisajismo comenzó a valorar atributos que antes pasaban inadvertidos: la capacidad de una planta para moverse con el viento, la textura de las hojas, el interés que ofrece durante diferentes estaciones y la manera en que interactúa con la luz.

Y las gramíneas reúnen todas esas características. Su crecimiento más libre y su apariencia menos rígida encajan perfectamente con la tendencia hacia jardines más naturales, donde las plantas se combinan para crear paisajes dinámicos y menos artificiales.

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Muhlenbergia capillaris sintetiza esa transformación mejor que ninguna otra especie.

La luz atraviesa sus inflorescencias y convierte a la Muhlenbergia capillaris en una masa rosada que parece flotar Ines Clusellas

La importancia del movimiento

Un jardín no se percibe únicamente a través del color. También se experimenta mediante el movimiento.

Las hojas que se balancean, las inflorescencias que reaccionan a la brisa y las distintas velocidades con las que se desplazan las plantas generan una sensación de profundidad difícil de conseguir con especies de estructura rígida .

En ese sentido, Muhlenbergia capillaris funciona como un recurso escenográfico. Incluso cuando no está en flor, su follaje fino aporta ligereza y crea transiciones suaves entre arbustos, herbáceas y otras gramíneas. Pero cuando aparecen las inflorescencias, el efecto cambia por completo.

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La planta parece perder peso. La nube rosada se mueve constantemente y transforma un cantero estático en un paisaje en permanente evolución.

El viento, la luz y miles de diminutas flores hacen de esta gramínea una escena en movimiento Ines Clusellas

La estrella del jardín otoñal

La primavera suele concentrar toda la atención, pero el otoño ofrece algunas de las escenas más interesantes del año. Mientras muchas especies reducen su actividad, Muhlenbergia capillaris alcanza su momento de mayor esplendor.

Esa particularidad la convierte en una aliada estratégica para extender el interés ornamental del jardín y evitar que el paisaje pierda intensidad después del verano.

Además, las inflorescencias secas conservan gran parte de su atractivo durante varias semanas, prolongando el espectáculo incluso después del pico de floración.

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Su espectacular floración demuestra que una gramínea no necesita grandes flores para convertirse en protagonista Ines Clusellas

Resistente y de bajo mantenimiento

Más allá de su belleza, esta gramínea tiene otra ventaja: es sorprendentemente fácil de cultivar.

Prefiere los lugares soleados y los suelos con buen drenaje, pero una vez establecida tolera períodos de sequía y requiere muy pocos cuidados.

No necesita podas frecuentes ni intervenciones constantes. Basta con retirar el follaje seco al final del invierno para estimular la aparición de nuevos brotes.

Su rusticidad explica, en gran medida, por qué comenzó a ganar espacio en jardines residenciales, espacios públicos y proyectos paisajísticos de distintas escalas.

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La nube rosada se mueve constantemente y transforma un cantero estático en un paisaje en permanente evolución

Cómo incorporarla al jardín

Una de las mejores maneras de aprovechar su potencial es plantarla en grupos. Cuando varios ejemplares florecen al mismo tiempo, el efecto visual se multiplica y la nube rosada adquiere una dimensión casi etérea.

También funciona muy bien combinada con otras gramíneas ornamentales, salvias, verbenas, gauras y especies nativas adaptadas a las condiciones de cada región.

Puede utilizarse junto a piedras, grava y senderos permeables o se puede integrar con plantaciones más densas y de aspecto espontáneo