28 de noviembre de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura

No todas las flores esperan a septiembre ni todos los jardines explotan de color al mismo tiempo. Algunas especies anuncian la primavera en pleno invierno; otras reservan su floración para el final del verano o el otoño. El calendario del jardín es mucho más diverso de lo que imaginamos, y ahí está buena parte de su encanto.

Las plantas tienen tiempos diferentes. Algunas se adelantan a la llegada de la primavera, otras expresan su mayor atractivo cuando la estación ya está avanzada y muchas encuentran su momento de floración durante el verano o el otoño.

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Los membrilleros de jardín (Chaenomeles) florecen a fines del invierno y aportan color cuando muchas plantas todavía no muestran señales de actividad Ines Clusellas

Así lo explica el paisajista y especialista en plantas nativas Gabriel Burgueño, quien advierte: “La idea de apogeo de la primavera en algunos ecosistemas se relativiza, ya que son numerosas las especies de ciclo estival que florecen a fines de verano y otoño”.

La naturaleza invita a mirar el jardín como una sucesión de transformaciones, en lugar de considerarlo un escenario que alcanza su punto máximo en una única época del año.

Flores que se adelantan al calendario

El despertar del jardín puede comenzar antes de lo esperado. Burgueño señala que, para muchas plantas originarias de regiones con inviernos rigurosos, la primavera puede empezar a anunciarse en julio o a principios de agosto en distintas localidades del Cono Sur.

Entre los ejemplos aparecen los aromos, como Racosperma dealbata y Racosperma melanoxylon, que anticipan la estación en los jardines cultivados. También el espinillo o aromo local (Vachellia caven) ofrece sus flores perfumadas como anticipo de las transformaciones del paisaje pampeano, del Espinal y del Chaco.

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A ellos se suman los membrilleros de jardín (Chaenomeles) y los jazmines amarillos de invierno (Jasminum), que aportan color cuando todavía falta para que la primavera se manifieste plenamente.

Estas floraciones tempranas recuerdan que no hace falta esperar a septiembre para encontrar señales de renovación en el jardín. Conocer las especies y sus ciclos permite descubrirlas en momentos en los que otras plantas todavía permanecen sin flores.

Vachellia caven y Acacia dealbata adelantan la primavera con sus flores amarillas, que iluminan el paisaje cuando todavía falta para el cambio de estación Ines Clusellas

El gran momento de la primavera

A medida que avanza la estación, el paisaje se transforma de manera más evidente. Las flechillas, pertenecientes a los géneros Stipa o Nassella, comienzan a destacarse, mientras distintas matas herbáceas se cubren de color.

Burgueño menciona especies de los géneros Senecio, Grindelia, Glandularia y Verbena, cuya expresión puede darse entre septiembre avanzado, octubre o noviembre, según la latitud. En este período, los pastizales, los bosques y otros ambientes muestran sus propios ritmos. Los brotes de las hierbas, las flores y los nuevos verdes de la vegetación construyen una escena cambiante, que no se repite de la misma manera en todas las regiones.

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El calendario también varía según el tipo de ambiente. Los humedales, por ejemplo, suelen despertar algo más tarde y pueden ofrecer en noviembre una combinación de follajes, flores y primeros frutos.

Hydrocleys nymphoides, una flor que inunda los humedales en noviembre Archivo Revista Jardin

El verano y el otoño toman la posta

Que la primavera sea una estación de gran actividad no significa que después el jardín pierda interés. Muchas especies de ciclo estival florecen hacia fines del verano y durante el otoño, prolongando el atractivo del paisaje más allá de los meses tradicionalmente asociados con las flores.

Esta continuidad es especialmente importante al planificar un jardín. En lugar de elegir todas las plantas pensando en una única floración, conviene considerar cuándo se expresa cada especie y cómo se suceden sus cambios a lo largo del año.

La diversidad de ciclos permite distribuir el interés visual entre distintas épocas: flores tempranas en invierno, pastos y hierbas que ganan presencia durante la primavera y especies que ofrecen su floración cuando el verano empieza a despedirse.

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Grindelia pulchella y distintas especies de Verbena aportan flores y color a los pastizales durante la primavera, aunque su floración varía según la región Gentileza Nahuel Cuba e Ines Clusellas

Un jardín pensado para todo el año

Planificar con los tiempos de las plantas en mente también implica observar sus brotes, follajes y transformaciones, además de sus flores. El atractivo de un jardín no depende solamente de cuántas especies florecen al mismo tiempo, sino de cómo se complementan sus distintos momentos.